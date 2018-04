Crotone-Bologna 1-0: Simy risolve l’incontro. Zona salvezza riaperta (Video e Gol)

Il Crotone vince di misura sul Bologna grazie al gol di Simy e riapre la zona salvezza insieme al Verona che vince con lo stesso risultato in casa contro il Cagliari. Una partita controllata benissimo nel primo tempo dai calabresi, mentre nella seconda frazione il Bologna ha cercato il pareggio per rimanere a -13 dai calabresi e invece gli uomini di Zenga hanno portato a casa la vittoria. Salvezza riaperta con i calabresi a 27 punti uguali a quelli della Spal entrambe quartultime e dietro il Verona a 25. Fino adesso solo il Benevento sembra spacciato, ma mai dire mai finchè c’è la matematica.

90’+3′- Terminata la partita.

90’+1′- Cross Dzemaili ma la palla finisce in rimessa dal fondo.

89′- Ci saranno tre minuti di recupero.

87′- Punizione dalla media distanza per Crotone, il pallone viene messo in mezzo ma è intercettato da uno dei difensori.

85′- Ammonito De Maio per fallo su Tummariello.

82′- Tumminiello entra al posto di Simy.

80′- Colpo di testa di Masina ma la sfera termina di poco fuori.

78′- Esce Ricci ed entra Rodhien.

77′- Colpo di testa di Masina che non centra la porta.

75′- Tiro di Verdi che termina a lato.

73′- Ammonito Mandragora per fallo su Pulgar. Punizione per il Bologna.

72′- Uscito Trotta per Sampirisi.

70′- Palla di Verdi per Pulgar che poi la manda fuori.

68′- Traversone di Ricci in area di rigore con la palla che viene anticipata da Mirante.

65′- Grande parata di Mirante su un tiro di Ricci. Crotone vicino al raddoppio.

62′- Calcio di punizione per il Bologna con Torosidis atterrato da Ricci.

60′- Esce Di Francesco ed entra Falletti.

58′- Colpo di testa di Masina che per un po’ non pareggiava.

57′- Fallo di Pulgar con il Crotone che può partire con un calcio di punizione.

55′- Stoian e Ceccherini si liberano l’area di rigore spazzando la palla.

52′- Ammonito Capuano per fallo.

50′- Verdi da solo non riesce a metterla in rete in area di rigore.

48′- Verdi batte il calcio di punizione e la palla termina fuori.

47′- Calcio di punizione per il Bologna con Pulgar.

45′- Iniziata la ripresa.

Entra Dzemaili nel Bologna ed esce Donsah.

SECONDO TEMPO

45′- Terminata la prima frazione senza recupero.

44′-Cross di Simy per Trotta ma la palla termina di poco a lato.

42′-Ammonito Torosidis per irregolarità.

40′-Barberis mette in mezzo con un lancio lungo ma la palla viene fatta sua da Mirante.

38′-De Maio con una frustata manda la palla in area e Palacio la stoppa.

35′- Cross di Faraoni che sorvola tutta l’area di rigore e termina fuori area.

33′-Pulgar tira forte dal limite dell’area ma il suo tentativo si spegne di poco a lato destro.

31′-Ricci guadagna un calcio di punizione per essere atterrato fuori area.

29′-Punizione battuta da Ricci ma Mirante fa sua la sfera.

28′-Il Crotone ha preso ormai le redini dell’incontro.

24′-GOOOOLLLLL!!!!! 1-0 Crotone con Simy che riceve un cross dalla destra e con un piattone insacca in rete.

22′-Corner per il Bologna battuto da Verdi e arriva tra le braccia di Cordaz.

19′-Punizione Crotone con Verdi che mette in mezzo e la palla però finisce tra le braccia di Cordaz.

16′-Simy supera alcuni difensori all’interno dell’area e tira basso vero il palo alla sinistra ma il portiere para con i pugni e salva.

14′-Tiro di Ricci con Mirante che para la conclusione.

12′- La difesa del Bologna spazza fuori area la palla.

10′-Tiro di Trotta da fuori con Mirante che sventra il pericolo fuori area.

9′-Stoian ha provato un passaggio in profondità nello spazio dove Ricci era in agguato.

6′-Masina sorprende tutti con la sua rimessa e imposta il contrattacco. Poi la palla si perde.

4′-Di Francesco non riesce a trovare nessun compagno in area, il passaggio viene intercettato.

3′-Cross di Di Francesco verso l’area del Crotone ma nessuno dei suoi giocatori la prende e termina in fallo di fondo.

1′-Iniziato il match.

14:42- FORMAZIONE UFFICIALE CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Mandragora, Barberis; Trotta, Simy, Ricci. All. Zenga

14:40- FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco. All. Donadoni

14:30- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Crotone-Bologna. Tra poco conosceremo le scelte dei due allentori Zenga e Donadoni.

13:40- PROBABILE FORMAZIONE CROTONE (4-3-3): Cordaz-Faraoni-Ceccherini-Capuano-Martella-Crociata-Barberis-Mandragora-Ricci-Trotta-Stoian. All. Zenga

13:30- PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (4-3-3): Mirante-Torosidis-Helander-De Rossi-Masina-Poli-Pulgar-Donsah-Verdi-Palacio-Di Francesco. All. Donadoni

Parita all’Ezio Scida di oggi da salvezza definitiva o dal proseguimento di salvezza. Crotone-Bologna porta questi due scenari, perchè da una parte i tre punti fanno comodo al Crotone per agguantare la Spal, che ieri ha pareggiato in casa con l’Atalanta. I tre punti al Bologna vorrebbero dire salvezza finale con +14 sul Crotone, attualmente terz’ultima. Se si vedono i risultati delle scorse settimane, vediamo che stanno meglio i felsinei reduci dai pareggi contro Lazio e Roma e desiderosi di consolidare l’undicesimo posto. All’andata terminò 2-3 per i calabresi con le reti di Verdi su punizione per il Bologna e una doppietta di Budimir con in mezzo il rigore siglato da Trotta per il Crotone. Squadra al completo per Donadoni fatta eccezione per Gonzales, Keita e Nagy e ora anche Destro a causa di un affaticamento muscolare nella rifinitura. 4-3-3 anche per i orssoblù con il rientro di Mirante, difesa formata da Helander-De Maio-Masina-Mbaye.

Zenga schiererà un 4-3-3 con Cordaz in porta, linea difensiva formata da Faraoni-Capuano-Ceccherini-Martella. Centrocampo composto da Stoian-Mandragora-Rodhen con un tridente Trotta-Simy-Ricci. L’ex giocatore dell’Inter ci crede molto in questa partita e nella vittoria contro il Bologna. Questa vittoria garantirebbe più garanzie di permanenza in serie A. Se lo scorso anno stava messa più male rispetto a questo a Crotone allora sono brvi nel fare miracoli.

