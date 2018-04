Sebastian Vettel compie un capolavoro e si porta a casa il Gran Premio del Bahrein precedendo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton autore di una grande rimonta. Grande gara per Gasly che, con la sua Toro Rosso, si piazza in 4 posizione. Disastro per Kimi Raikkonen che, durante una sosta ai box, investe un meccanico ed è costretto al ritiro per una gomma non fissata. Anche le Red Bull fuori per un problema meccanico con Ricciardo e per un incidente di Verstappen. Magnussen si prende il 5 posto precedendo Hulkenberg, Alonso, Vandoorne, Ericsson e Ocon che chiudono la Top Ten del Gp sdi Sahkir

BANDIERA A SCACCHI!!! Vettel compie una MAGIA e vince davanti a Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Gara stupenda anche per Gasly che prende una 4 posizione fantastica dopo l’inizio difficile

INIZIA L’ULTIMO GIRO! Bottas ci ha provato in curva 1 ma Vettel ha risposto bene, gara che si gioca sui millesimi

GIRO 56: Vettel riesce a limitare i danni e rinviare il possibile attacco di Bottas ma è vicinissimo

GIRO 55: Piccolo bloccaggio per Bottas ma continua a guadgnare su Vettel ed è sotto i 2 secondi dal tedesco

GIRO 54: Bottas guadagna ancora e tra poco potrà usufruire del Drs. Momento delicato per la Ferrari

GIRO 53: Bottas guadagna molto su Vettel ed ora è un candidato per la vittoria per il Gp del Bahrein

GIRO 52: Ancora problemi per Hamilton nel doppiaggio di Sainz e si lamenta via team radio

GIRO 51: Guadagna 7 decimi Bottas su Vettel: il finlandese si gioca il tutto per tutto

GIRO 50: Vettel gira da leader del Gp seguito dalle due Mercedes. Gasly in quarta posizione, Magnussen, Hulkenberg, Alonso, Ericsson, Vandoorne e Sainz completano i primi 10

GIRO 49: Ormai Vettel non si ferma più e si gioca il Jolly per provare a vincere il Gp del Bahrein sulla coppia Bottas-Hamilton

GIRO 48: Vettel adesso prova a reagire ai tempi Bottas, ora Hamilton impegnato nei doppiaggi.

GIRO 47: Torna a perdere Vettel su Bottas che sta spingendo forte per andarlo a prendere

GIRO 46: Hamilton perde tempo con dei doppiaggi: su Perez che lo costringe al bloccaggio

GIRO 45: Bottas, avvisato dal team, torna a spingere e prova ad andare a prendere Vettel

GIRO 44: Vettel potrebbe provare il rischio di andare fino in fondo e tentare di confondere la Mercedes con la strategia

GIRO 43: Continua a guadagnare Vettel su Bottas ma Hamilton, con gomma più fresca, recupera sul comagno di squadra.

GIRO 42: Vettel conduce su Bottas e Hamiton. Gasly, Magnussen, Ericsson, Hulkenberg, Alonso, Vandoorne e Hartley che completano la top ten

GIRO 41: Alonso si ferma per la sua seconda ed ultima sosta. Accesa la lotta per le posizioni dalla 6 alla 10 che vogliono dire punti importanti per il team

GIRO 40: La Ferrari chiama il piano B con Vettel che continua a fare buona prestazioni.

GIRO 39: Il tedesco della Ferrari Vettel continua a guadagnare su Bottas, anche Hamilton guadagna con il finlandese che perde di prestazione

GIRO 38: Costretto a rimanere fuori Vettel per questo problema ai box che continua a girare da leader del Gran Premio

GIRO 37: Un meccanico Ferrari colpito alla gamba durante il pit stop, errore grave del team di Maranello

GIRO 36: COLPO DI SCENA!!! Raikkonen rientra per il pit stop ma riparte troppo presto con la gomma non fissata ed è costretto al ritiro

GIRO 35: Vettel impegnato nei doppiaggi di Sainz e Grosjean ma non ha perso troppo

GIRO 34: Vettel mantiene il distacco di 4 secondi su Bottas che è seguito da Raikkonen. Più staccato al momento di Hamilton

GIRO 33: Magnussen conquista la 8 posizione su Ocon, posizioni invariate

GIRO 32: Raikkonen comincia a guadagnare su Bottas: si accende la sfida tra finlandesi

GIRO 31: Vettel conduce su Bottas e Raikkonen. Hamilton, Gasly, Hulkenberg, Alonso, Ocon, Grosjean e Magnussen che completano la top ten

GIRO 30: Sorpasso al limite di Grosjean che infila il suo comagno di squadra

GIRO 29: Comincia a guadagnare Hamilton sui piloti davanti, gara avvincente con tutti che posso vincere il Gran Premio

GIRO 28: Seconda sosta per Magnussen che monta la gomma Soft, giri veloci per Vettel per tentare di respingere gli attacchi Mercedes

GIRO 27: Hamilton si ferma per la sua sosta e tenterà di andare fino alla fine, mentre Vettel, Raikkonen e Bottas dovrebbero fare un’altra sosta

GIRO 26: Vettel prende la testa della classifica ed ora deve allungare sui piloti Mercedes

GIRO 25: Vettel si trova vicinissimo ad Hamilton e può tentare l’attacco già nella prima curva

GIRO 24: Hamilton comanda la gara, Vettel e Bottas subito dietro. Raikkonen, Gasly, Magnussen, Hulkenberg, Alonso, Vandoorne e Ocon. Ritirate solo le due Red Bull

GIRO 23: Super giro di Bottas che fa 1’33”070 e guadagna su entrambe le Ferrari

GIRO 22: Ancora giro veloce per Vettel che vuole passare Hamiton in pista.

GIRO 21: Si ferma anche Bottas che monta la gomma Media. Giro veloce per Vettel che si mette a caccia di Hamilton

GIRO 20: Si ferma anche Raikkonen. Ora Bottas davanti, poi Hamilton e poi le Ferrari

GIRO 19: Vettel fa la sua prima sosta, Mercedes che gioca di strategia facendo finta di effettuare una sosta.

GIRO 18: Vettel sempre davanti seguito da Bottas e Raikkonen. Hamilton recupera qualche decimo sul finlandese

GIRO 17: Grande azione di Alonso che, sul rettilineo, prende tutta la scia di Siroktin e conquista la 12eima posizione

GIRO 16: Si fermano anche Gasly, Hulkenberg e Ocon che mantengono la propria posizione su Magnussen e Alonso

GIRO 15: Alonso si ferma per il pit stop e segue la strategia della Haas per guadagnare qualche posizione

GIRO 14: Investigazione per Perez e Hartley per non aver mantenuto la propria posizione durante il giro di formazione

GIRO 13: Pit Stop per Magnussen il primo ad entrare per la sosta

GIRO 12: Problema di tipo elettrico per Ricciardo che, in curva 6, si è visto spegnere la macchina di colpo. Sfortuna per l’australiano

GIRO 11: Vettel conduce la gara seguito da Bottas e Raikkonen. Hamilton, Gasly, Magnussen, Hulkenberg, Alonso, Ocon e Hartley completano la top ten

GIRO 10: 10 secondi di penalità per Hartley per aver causato il contatto con Sergio Perez

GIRO 9: Nessun azione per il conttatto avvenuto in curva 1 tra Verstappen e Hamilton

GIRO 8: Hamilton prende la scia di Gasly e lo passa facilmente conquistando la 4 posizione. Che gara per l’inglese

GIRO 7: Vettel fa il miglior tempo con 1’35”369, con il tedesco che prova ad allungare

GIRO 6: Verstappen si ferma per un problema tecnico, week-end nero per la Red Bull. Hamilton si trova in 5 posizione

GIRO 5: Hamilton fa una cosa pazzesca, prende la scia ad Alonso e ne passa 3 in un colpo solo. Ora l’inglese si trova in 6 posizione

GIRO 4: Verstappen fa la sosta e monta gomme SuperSoft per tentare una rimonta difficilissima, si riparte.

GIRO 3: Virtual Safety Car in pista. Vettel rimane primo, Bottas, Raikkonen e Gasly. Poi Magnussen, Ocon, Hulkenberg, Alonso, Hamilton e poi Hartley a completare i primi dieci.

GIRO 2: Colpo di scena!! Verstappen attacca Hamilton, i due si toccano e l’olandese ha bucato e allo tempo problemi per Ricciardo che si deve fermare

SEMAFORO VERDE!!! Al via il Gp del Bahrein con Vettel che tiene la posizione, parte male Raikkonen che perde la posizione nei confronti di Bottas, Ricciardo in difficoltà mantiene la posizione su Gasly che fa un ottima partenza

GIRO DI FORMAZIONE! Tra pochi istanti entrano in azione i piloti per il Gp del Bahrein

16.00- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta del Gp del Bahrein: tra un’ora esatta i piloti daranno il via alla seconda gara della stagione che si preannuncia ricca di emozioni

GRIGLIA DI PARTENZA! Vettel- Raikkonen/ Bottas – Ricciardo/ Gasly- Magnussen/ Hulkenberg- Ocon/ Hamilton- Sainz/ Hartley-Perez/ Alonso – Vandoorne/ Verstappen – Grosjean/ Ericsson – Siroktin/ Leclerc – Stroll.

Dopo la super Pole di ieri, oggi torna la F1 con la seconda gara del mondiale: si corre sul circuito di Sahkir in Bahrein con le Ferrari in prima fila e con Hamilton e Verstappen pronti a dare spettacolo.

Ferrari in prima fila, dietro pronti allo spettacolo. Sia le prove che le qualifiche che si sono disputate in questi giorni hanno visto costantemente davanti la Ferrari. In Bahrein Sebastian Vettel partirà dalla Pole Position e accanto ci sarà il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen a completamento di una prima fila tutta Ferrari. La rossa di Maranello ha sorpreso tutti ed ha dimostrato di avere un ottimo passo sia in gara che in qualifica. Bottas subito dietro in terza posizione seguito da Daniel Ricciardo. Più staccata l’altra Mercedes di Lewis Hamilton che partirà in 9 posizione a causa di una penalità subita per aver sostituito il cambio. Anche Verstappen partirà nelle retrovie dopo un errore in Q1 che ha distrutto la macchina e compromesso le sue qualifiche. La gara di oggi si prospetta avvincente con continui sorpassi soprattutto da Hamilton e Verstappen che devono rimontare per cercare di limitare i danni.