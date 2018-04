Sebastian Vettel, con un super giro, conquista la Pole Position nel Gp del Bahrein davanti a Kimi Raikkonen che completa la prima fila tutta Ferrari. Segue Bottas in terza posizione e Lewis Hamilton che, complice la penalità per sostituzione del cambio, scatterà dalla 9 casella sulla griglia di partenza. Bene Ricciardo che partirà in seconda fila, male Verstappen che sbatte in Q1 e partirà dalla 15esima posizione.

GRIGLIA DI PARTENZA! Vettel- Raikkonen/ Bottas – Ricciardo/ Gasly- Magnussen/ Hulkenberg- Ocon/ Hamilton- Sainz/ Hartley-Perez/ Alonso – Vandoorne/ Verstappen – Grosjean/ Ericsson – Siroktin/ Leclerc – Stroll.

BANDIERA A SCACCHI!!! Vettel conquista la Pole Position del Gp del Bahrein. Prima fila tutto Ferrari con Raikkonen al secondo posto, poi Bottas e Hamilton che però partirà al 9 posto.

1 minuto al termine: Hamilton sarà il primo dei top team a fare il tempo, Raikkonen l’ultimo

3 minuti al termine: si rilanciano tutti i piloti, momento decisivo per l’assegnazione della Pole

5 minuti al termine: Si preparano tutti per il giro finale, Raikkonen ha la pole provvisoria mettendo dietro di pochi decimi Vettel e Hamilton

7 minuti al termine: Raikkonen precede Sebastian Vettel di 1 decimi, Hamilton, Bottas e Ricciardo dopo il primo tentativo dei piloti. Seguono Gasly, Sainz, Ocon, Hulkenberg e Magnussen

10 minuti al termine: Scendono tutti in pista, Vettel il primo dei top team a scendere in pista

COMINCIA LA Q3!! 12 minuti per la caccia alla Pole Position

BANDIERA A SCACCH!!! Vettel conquista il miglior tempo davanti a Hamilton e Raikkonen. Eliminati Hartley, Perez, Alonso, Vandoorne e Verstappen

3 minuti al termine: Si rilanciano i piloti, pronti per l’ultimo tentativo

6 minuti al termine: Rientrano tutti dentro. Vettel, Hamilton, Raikkonen, Ricciardo e Bottas i primi 5

8 minuti al termine: Hamilton fa un super tempo con la gomma Soft mettendosi ad 1 decimo da Vettel. Rischiano Perez, Alonso, Vandoorne, Hartley e eliminato già Verstappen

10 minuti al termine: Vettel si prende la prima posizioe con 1′ 28”341 davanti a Kimi Raikkone, super tempo del tedesco. Bottas in terza posizione

12 minuti al termine: Hamilton si gioca la mossa di partire con la gomma Soft

13 minuti al termine: Escono i piloti per il giro cronometratom, Vettel tra i primi a scendere in pista

COMINCIA LA Q2! 15 minuti per conquistare la Q3 e andare a caccia della Pole Position

BANDIERA A SCACCHI!!! Raikkonen ottiene il miglior tempo davanti a Vettel e Bottas. Eliminati Grosjean, Ericsson, Siroktin, Leclerc e Stroll

2 minuti al termine: Rischiano l’eliminazione Stroll, Leclerc, Siroktin,Alonso e Grosjean. Ultimo giro per tutti in questa Q1

5 minuti al termine: Bandiera verde, si può tornare in pista dopo l’incidente di Verstappen

BANDIERA ROSSA!! Verstappen perde la macchina in curva 2 e va a muro. Brutto week-end per l’olandese

6 minuti al termine: Verstappen compie un buon giro e si mette davanti ad Hamilton, Ricciardo più lento 6 posizione

9 minuti al termine: Raikkonen comanda il gruppo tenendo dietro Vettel, Bottas e Hamilton aspettando il riscontro delle Red Bull

10 minuti al termine: Subito Raikkonen si mette davanti con un super tempo con 1’28”951, dietro Vettel ad un solo decimo

13 minuti al termine: Magnussen fa il giro veloce, tutti in pista per il loro giro veloce

16 minuti al termine: in pista al momento le due Alfa Romeo e Hartley per il loro primo giro

COMINCIA LA Q1! 18 Minuti per conquistare la Q2

16.55- Tutto pronto tra pochi minuti inizia la seconda qualifica stagionale

16.00- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta del Gp del Bahrein. Tra un’ora le vetture scenderanno in pista per conquistare la seconda Pole Position della stagione.

Torna la Formula 1 con il secondo Gp stagionale che si svolge in Bahrein sul circuito di Sahkir: dopo aver conquistato la prima Pole Hamilton dovrà fare i conti con una penalità di 5 posizioni.

Lotta aperta per la Pole. Il secondo Gp della stagione si prospetta di fuoco: dopo le prove libere del venerdì che hanno messo davanti a tutti la Ferrari di Kimi Raikkonen, oggi si disputano le qualifiche del Gp del Bahrein che ha già riservato un colpo di scena. Il campione in carica Lewis Hamilton subirà una penalità di 5 posizioni per aver sostituito il cambio cosa che lo mette automaticamente fuori dalla lotta per la Pole Position. Possibilità dunque sia per l’altra Mercedes di Valteri Bottas ma soprattutto per entrambe le Ferrari che hanno dimostrato di aver un ottimo passo sia per le qualifiche e sia per la gara. Occhio alle Red Bull di Ricciardo e Verstappen che, nel corso delle prove, hanno accusato un pò di ritardo sul ritmo qualifica ma vanno forte sul passo gara grazie anche ad una vettura equilibrata ed un ritmo stabile.