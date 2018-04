Fiorentina-Napoli 3-0 (Video Gol), Super Simeone gela Sarri nella lotta scudetto

La Fiorentina vince con merito 3-0 contro il Napoli una gara in cui partiva da sfavorita per le differenti motivazioni. In dieci dall’8′ per l’espulsione di Koulibaly, il Napoli è incapace di una reazione e ha la sfortuna di trovare sulla sua strada un Super Simeone in giornata di grazia, autore di una tripletta

Fiorentina-Napoli 3-0, il racconto della partita

48′ GOL! Simeone scatta sul filo del fuorigioco e segna la terza rete

Tre minuti di recupero

42′ Sgroppata di Chiesa che serve tardi Simeone nel frattempo accentratosi, l’azione sfuma

40′ Conclusione di Benassi abbondantemente fuori

38′ Cambio: Cristoforo per Badelj

34′ Ammonito Mario Rui per intervento falloso su Eysseric

33′ Ammonito Eysseric per fallo su Allan

32′ Colpo di testa di Simeone su cross di Biraghi, fuori

31′ Ammonito Insigne per avere calciato lontano il pallone a gioco fermo

29′ Cambio: Eysseric per Saponara

28′ Allan entra in area, liberandosi di due avversari ma la difesa viola rinvia

24′ Su cross di Gaspar, Simeone al volo di poco fuori

20′ Insigne da fuori area, alto

17′ GOL! Ancora Simeone, sotto porta su azione seguente angolo batte e ribatte in rete dopo una prima respinta di Reina

16′ Cambio: Gaspar per Laurini

14′ Ammonito Milik per intervento falloso su Biraghi

13′ Doppio cambio: Milik per Mertens e Zielinski per Hamsik

12′ Chiesa, su assist di Biraghi, costringe alla deviazione in angolo Reina

10′ Veretout ci prova dalla distanza ma conclude a lato

8′ Tiro cross dalla sinistra di Chiesa, la difesa azzurra respinge

7′ Conclusione sbilenca alta, dal centro dell’area, di Chiesa

5′ Conclusione al volo di Mertens parata a terra da Sportiello

3′ Saponara controlla bene ma conclude alto da buona posizione

Inizia il secondo tempo

Spettatori paganti 8.971; Abbonati 17.235; Spettatori totali 26.206

Finito il primo tempo, viola in vantaggio grazie al gol di Simeone. Si prospetta una ripresa ad alta tensione con il Napoli costretto a recuperare con un uomo in meno per l’espulsione di Koulibaly

Due minuti di recupero che diventano tre per consentire le cure a Reina leggermente infortunato

45′ Tiro di Benassi dal limite di poco sopra la traversa

44′ Saponara entra in area e tira, conclusione smorzata da un difensore, si inserisce Chiesa sul quale esce Reina

42′ Simeone conquista un pallone sulla destra e serve Benassi, anticipato da Reina

40′ Punizione di Veretout sopra la traversa

38′ Rasoterra di Saponara poco angolato parato a terra da Reina

37′ Ammonito Callejon per proteste

36′ Benassi pericoloso con un tiro cross a lato

35′ GOL! Simeone porta in vantaggio la Fiorentina. L’attaccante argentino scatta sul filo del fuorigioco e sfrutta al meglio il rinvio di Biraghi, ‘bucando’ Reina

32′ Ammonito Albiol per intervento falloso su Benassi

28′ Chiesa anticipato da Reina in uscita alta

25′ Angolo di Mario Rui direttamente in porta, Sportiello ‘smanaccia’ e poi ferma il nuovo cross dalla parte opposta

24′ Ammonito Laurini per intervento falloso su Insigne

22′ La Fiorentina non attacca e il Napoli deve riorganizzarsi con un uomo in meno

19′ Veretout calcia sopra la traversa la punizione

18′ Chiesa guadagna una punizione dal limite un po’ decentrata, per l’intervento falloso di Albiol.

17′ Benassi per Simeone fermato di spalla da Tonelli, Reina in uscita rinvia

13′ Al tredicesimo minuto cori per Davide Astori

12′ Saponara dal limite di poco a lato

10′ Cambio: Tonelli per Jorginho

8′ Punizione di Biraghi respinta di piede da Reina, sulla ribattuta da fuori area di Milenkovic ancora pronto il portiere azzurro a bloccare la sfera

7′ Dopo l’intervento del Var, niente più calcio di rigore ma una punizione dal limite ed ESPULSO Koulibaly!

6′ Ammonito il giocatore del Napoli. I viola chiedono il rosso in quanto ultimo uomo

5′ Koulibaly atterra in area di rigore Simeone. Calcio di rigore

2′ Primo pallone raccolto con facilità da Sportiello su un lancio sbagliato di Mertens

Iniziata!

A breve l’inizio della gara

Risuona l’Inno di Narciso Parigi

Le formazioni in campo per il riscaldamento.

Le formazioni ufficiali.

FIORENTINA: Sportiello, Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Benassi, Badelj, Veretout, Chiesa, Saponara, Simeone. All. Stefano Pioli.

NAPOLI: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne. All. Maurizio Sarri.

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo.

Cari amici di Supernews, il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi dallo Stadio “Artemio Franchi” Fiorentina – Napoli, gara valida per la 35esima giornata di Serie A.

Il big match della domenica a Firenze. Dopo la vittoria della Juventus a San Siro contro l’Inter, diventa obbligatorio per il Napoli conquistare i tre punti all’ “Artemio Franchi” per mantenere viva l’ipotesi scudetto e perché l’entusiasmo dopo il successo nello scontro diretto con i bianconeri non vada disperso. Di contro, la Fiorentina ha come obiettivo una Europa League ancora possibile. Al di là delle oggettive minori motivazioni, i viola daranno il massimo, non si ‘scanseranno’ come è stato ingiustamente detto in una logica antijuventina. Prima di tutto viene l’onore della propria maglia. Sarà dunque partita. Partita vera.

Le partite in programma: Roma – Chievo 4 – 1 (Schick, Dzeko, El Shaarawi, Dzeko, Inglese); Inter – Juventus 2 – 3 (Douglas Costa, Icardi, Barzagli aut., Skriniar aut., Higuain); Crotone – Sassuolo 4 – 1 (Trotta, Simy, Trotta, Berardi rig., Simy); Atalanta – Genoa; Benevento – Udinese; Bologna – Milan; Hellas Verona – Spal; Sampdoria – Cagliari; Fiorentina – Napoli; Torino – Lazio (stasera alle 20.45).

Classifica: Juventus 88, Napoli 84, Roma 70, Lazio 67, Inter 66, Atalanta 55, Milan 54, Sampdoria 51, Fiorentina 51, Torino 47, Genoa 41, Bologna 39, Sassuolo 37, Crotone 34, Cagliari 33, Udinese 33, Chievo 31, Spal 29, Hellas Verona 25, Benevento 17.