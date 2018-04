Highlights Crotone-Juventus 1-1, VIDEO gol Serie A: magia di Simy, bianconeri fermati

SERIE A, HIGHLIGHTS CROTONE-JUVENTUS 1-1: IL VIDEO DEI GOL. Grandissima sorpresa all’ezio Scida di Crotone. La squadra di Zenga riesce a fermare sull’1-1 la Juventus, che dilapida due punti sul Napoli in vista dello scontro diretto di domenica. I bianconeri vanno in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Alex Sandro, ma i calabresi non mollano e trovano il meritato pareggio con una rovesciata ‘alla Ronaldo’ di Simy. Ecco gli highlights di Crotone-Juve ed il video dei gol della partita.



Highlights Crotone-Juventus, VIDEO dei gol e cronaca del match

45’+3- E’ finita!!! Clamoroso allo Scida: il Crotone ferma sull’1-1 la Juventus, che perde due punti nei confronti del Napoli. Tra poco vi mostreremo gli highlights di Crotone-Juventus con il video dei gol.

45+1′- Fallo di Bernardeschi, il Crotone respira

45′- Tre minuti di recupero

45′- Inserimento di Matuidi, Cordaz salva in angolo

44′- Cross di Cuadrado teso, para Cordaz

43′- Lo stesso Dybala lascia il posto a Bernardeschi

43′- Punizione di Dybala, fallo di Benatia in attacco

42′- Cambio per Zenga: Ajeti per Rohden

41′- Traversone di Lichtsteiner, Higuain non arriva sul pallone

40′- Barberis alla battuta, palla alta

39′- Fallo di Lichsteiner su Trotta, lo svizzero viene ammonito

37′- Higuain tenta la rovesciata, mura con il corpo Capuano

36′- Cross di Lichtsteiner deviato in corner

35′- Cross di Douglas Costa per Cuadrado, che di testa mette fuori

34′- Fallo di Simy su Benatia, che rischia essendo l’ultimo uomo

32′- Faraoni tenta di emulare Simy in rovesciata, stavolta la palla è ampiamente fuori

31′- Sampirisi prende il posto di Stoian

29′- Buon lavoro di Douglas, Alex Sandro non riesce a concludere

28′- Ora la squadra di Allegri si è svegliata e attacca con insistenza

27′- OCCASIONE JUVE! Bel lavoro di Bentancur per Higuain, che al volo centra Cordaz. Altra grande chance per i bianconeri

25′- OCCASIONE JUVE! Grandissimo tiro di Matuidi dalla distanza e splendida risposta di Cordaz in angolo

23′- Secondo cambio per la Juve: fuori Sturaro per far posto a Cuadrado

21′- Pareggio sostanzialmente giusto del Crotone, che è rimasto in partita e stava attaccanto con costanza

20′- GOOOOL DEL CROTONE! Strepitosa rovesciata di Simy che pareggia: 1-1

19′- Confermato il cambio per Allegri: fuori Marchisio, dentro Bentancur

17′- Entra Trotta per Diaby nel Crotone

16′- E’ pronto il primo cambio: Bentancur per Marchisio

15′- Dalla parte opposta Dybala crossa per Sturaro, che sfiora solamente di testa

14′-OCCASIONE CROTONE! Alla battuta va Faraoni, Szczesny respinge

12′- Punizione per il Crotone a due dentro l’area! Retropassaggio di Benatia per Szczesny giudicato volontario. Punizione pericolosa

11′- Fallo di Matuidi su Mandragora a centrocampo

9′- Tentativo velleitario di Rohden, palla fuori di molto

8′- Errore di Alex Sandro che lancia involontariamente Simy, cross tra le braccia di Szczesny

7′- Punizione calciata da Dybala, Ceccherini anticipa tutti e allontana di testa

6′- Ripartenza Juve, Sturaro serve Higuain che viene murato al momento del tiro

4′- Crotone che pressa molto alto sui portatori di palla

3′- Tiro dalla distanza di Martella! Palla sull’esterni della rete

2′- Lento giropalla della Juve e possesso perso

1′- Inizia il secondo tempo, nessun cambio in campo

45’+1- Termina il primo tempo: Juve in vantaggio per 1-0. A fine partita vi mostreremo gli highlights di Crotone-Juventus

45′- Un minuto di recupero assegnato dall’arbitro

44′- OCCASIONE CROTONE! Contropiede dei rossoblù con Diaby, poi Simy va al tiro ma Szczesny blocca

43′- Azione personale ancora di Douglas, palla sull’esterno della rete

41′- Fallo di Matuidi in sfondamento

40′- Cross troppo lungo di Douglas Costa

38′- Il Crotone è molto pericoloso sulla sinistra con le discese di Martella

37′- Errore in ripiego di Sturaro, cross di Martella tra le braccia di Szczesny

36′- Ammonito Mandragora per fallo du Dybala in ripartenza

35′- Lancio di Marchisio in verticale per Higuain, il Pipita tocca il pallone ma non riesce a calciare verso la porta

34′- Simy fermato in posizione di fuorigioco

33′- Il corner di Diaby esce ed è rimessa dal fondo

32′- Benatia anticipa Simy in corner

31′- Tiro di Higuain, troppo centrale

30′- Diaby prova la percussione, Benatia gli sradica il pallone dai piedi

29′- Dybala perde palla al limite dell’area, azione che sfuma

28′- Sturaro perde palla ma Dybala la riconquista, cross di Lichtsteiner deviato in corner

27′- Partita con ritmi non molto alti allo Scida

25′- Juve che fa girare il pallone con tranquillità, Crotone pronto a ripartire

23′- Barberis tenta lo slalom in area, fermato dal recupero di Douglas Costa

22′- Fallo di Marchisio su Mandragora a centrocampo

20′- Altro cross pericoloso di Martella, nessuno arriva sulla sfera

18′- Reazione immediata del Crotone: cross di Rohden e Alex Sandro anticpa di un soffio Diaby

16′- GOOOOL DELLA JUVE! Palla tagliata di Douglas Costa e l’altro brasiliano Alex Sandro spizza di testa quel tanto che basta per superare Cordaz: 0-1

15′- Cross di Lichtsteiner per Matuidi, anticipato da Ceccherini

14′- Simy in profondità sfida Rugani, attento il difensore bianconero

13′- Colpo di tacco provato da Lichtsteiner nel tentativo di servire Marchisio, palla fuori

11′- Azione personale di Douglas Costa che va sul fondo, pallone bloccato da Cordaz

10′- Altro cross dall’altra parte di Lichtsteiner, nessun giocatore bianconero arriva sul pallone

9′- Traversone di Alex Sandro, Higuain non aggancia

7′- Cross pericoloso per Diaby, i calabresi protestano per un tocco di mano in area di Alex Sandro, ma il braccio è attaccato al corpo. ‘Silent Check’ per Fabbri

5′- Fallo fischiato su Benatia

4′- Dybala atterrato al limite dell’area, nessun fallo secondo il direttore di gara

3′- Lancio per Sturaro, esce bene Cordaz

2′- Bianconeri che gestiscono il pallone da dietro

1′- Cominciato il match, Juve in possesso di palla

ore 20.45– Squadre in campo, tra pochissimo l’arbitro Fabbri decreteà l’inizio del match

Amici di SuperNews benvenuti al live di Crotone-Juventus, in diretta dallo stadio ‘Scida’. Tra pochi minuti le formazioni si schieranno in campo e comincerà il match del 33° turno di Serie A.

Serie A, highlights Crotone-Juventus: le formazioni ufficiali

Zenga ritrova Capuano al centro della difesa dopo il turno di squalifica. Confermato il 4-3-3 con Rohden e Diaby nel tridente offensivo. In panchina Ricci e Trotta.

Allegri deve rinunciare a Pjanic e Mandzukic, entrambi non convocati, ma ritrova Alex Sandro, Benatia e Higuain rispetto a domenica scorsa. Lichtsteiner si riappropria della fascia destra, mentre a centrocampo torna Marchisio nel ruolo di regista.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Barberis, Mandragora; Rodhen, Simy, Diaby.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Sturaro, Marchisio, Matudi; Dybala, Higuain, Douglas Costa.