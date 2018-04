Highlights Juventus-Real Madrid 0-3, VIDEO gol Champions League: disfatta bianconera, Ronaldo mostruoso

HIGHLIGHTS JUVENTUS-REAL MADRID, VIDEO DEI GOL DELLA SERATA DI CHAMPIONS LEAGUE- Il Real Madrid con una prova pressochè perfetta affonda le speranze europee della Juventus, battendo i bianconeri con un sonoro 0-3. Grandissimo protagonista della serata un Cristiano Ronaldo in versione extraterrestre, autore di una doppietta ed un gol di rara bellezza. Il terzo gol porta la firma di Marcelo. Forse un passivo troppo pesante per una Juve che per un ora è stata in partita, lasciata poi in 10 dall’espulsione di Dybala. Rivediamoci gli highlights di Juventus-Real Madrid, con il video dei gol dell’andata di Champions League.

Highlights Juventus-Real Madrid, VIDEO dei gol e cronaca del match

90’+3- E’ finita! Il Real Madrid surclassa la Juventus per 3-0 e ipoteca la qualificazione. Tra poco vi mostreremo gli highlights di Juventus-Real Madrid, con il video dei gol

90’+3′- OCCASIONISSIMA JUVE! Scambio Chiellini-Cuadrado, con il colombiano che si divora il gol della bandiera

90’+2- OCCASIONE JUVE! Tiro di Higuain dal limite, para in tuffo Navas

90’+1- CLAMOROSA OCCASIONE PER IL REAL! Ronaldo di divora il 4-0 a porta vuota!

90’+1- Due minuti di recupero

90′- Tiro di Asensio, senza troppe pretese

89′- OCCASIONE REAL! Ancora un occasione per Ronaldo, stavolta è bravo Buffon a dire di no

88′- Ammonito lo stesso Kovacic per fallo su Higuain

87′- OCCASIONE REAL MADRID! Altra traversa per gli spagnoli! Kovacic di piatto dal limite dell’area fa tremare ancora la traversa

84′- OCCASIONE REAL MADRID! Cristiano Ronaldo a tu per tu con Buffon prova il pallonetto ma è alto sopra la traversa

83′- Atteggiamento inevitabilmente dimesso da parte della Juve

81′- Ultimo cambio anche per Zidane: Kovacic per Modirc

79′- Discesa di Marcelo, palla in mezzo per Modric che spara alto da ottima posizione

76′- Il Real è ormai in pieno controllo del match, la partita e la qualificazione è ormai in tasca agli spagnoli

74′- Cambio anche per il Real: Asensio per Isco

74′- Ultimo cambio per i bianconeri: fuori un buon Khedira, dentro Cuadrado

71′- GOOOL REAL MADRID! Terzo gol del Real! Palla filtrante per Marcelo, il brasiliano salta Buffon e deposita in rete a porta vuota

69′- Destro a giro di Ronaldo, stavolta il portoghese non trova lo specchio della porta

67′- Doppio cambio per la Juventus: fuori Asamoah e Douglas Costa, dentro Matuidi e Mandzukic

65′- Altra tegola per la Juve: Dybala prende il secondo giallo per un entrata su Carvajal e viene espulso

63′- GOOOOL REAL MADRID! Incomprensione tra Chiellini e Buffon, poi Cristiano Ronaldo serve Isco e Buffon para. CR7 poi si inventa un gol spettacolare in rovesciata su cross di Carvajal! La Juve si arrende al marziano portoghese: 2-0

61′- Cross troppo lungo di Asamoah, ma la Juve non molla

60′- Spagnoli in possesso palla, i bianconeri non si arrendono

58′- Primo cambio per il Real: Lucas Vazquez rileva Benzema

57′- Fallo di Modric su Dybala, secondo l’arbitro non ci sono gli estremi per l’ammonizione

55′- OCCASIONE JUVE! Punizione di Dybala deviata in barriera da Ronaldo, palla che sfiora il palo

53′- Fallo di Ramos su Dybala al limite dell’area, punizione per la Juve e giallo per il capitano blancos

52′- Punizione di Dybala, Keilor Navas manca la presa alta, Bentancur cerca il pallonetto ma è troppo alto

51′- Dalla parte opposta Higuain è libero ma sbaglia il passaggio a Dybala

50′- OCCASIONE REAL MADRID! Percussione in area di Benzema, Ronaldo da posizione defilata sfiora il palo alla destra di Buffon

49′- Traversone di Douglas Costa, troppo lungo per Higuain

48′- Si lotta a centrocampo, la Juve sembra essere tonica in questa ripresa

47′- De Sciglio prova a sfondare sulla destra, poi Douglas Costa commette fallo

46′- E’ ricominciato il match

Highlights Juventus-Real Madrid, cronaca del primo tempo

45’+2– Termina il primo tempo! Real in vantaggio dopo i primi 45 minuti. A tra poco per la ripresa degli highlights di Juventus-Real Madrid.

45’+1- Dybala cade in area e viene ammonito per simulazione

45′- Proteste della Juve per un tocco di mano di Casemiro, ma il direttore di gara lascia proseguire

44′- Il sinistro della Joya viene murato dalla barriera

42′- Dybala recupera palla sulla trequarti e viene atterrato al limite dell’area

41′- Giro palla della Juve, Bentancura al tiro ma il pallone è altissimo

39′-La squadra du Allegri sta cercando di rifarsi sotto, la partita è aperta

38′- OCCASIONE JUVE! Sul corner Higuain mette il pallone in mezzo e Varane rischia l’autorete anticipando Chiellini

37′- Iniziativa di Douglas Costa, fermato in corner

35′- OCCASIONE REAL MADRID! Grandissimo tiro dalla distanza di Kroos, traversa piena!

34′- Dybala fermato dall’arbitro per un presunto fallo su Marcelo

33′- Cross rasoterra di De Sciglio, non arriva di un soffio Dybala

32′- Fallo di Carvajal in pressione su Khedira

31′- Attacca la squadra di Zidane, Asamoah chiude su Isco. Lo spagnolo rimane a terra

29′- Khedira tenta l’allungo il velocità, attento Varane a chiudere

28′- Bentancur era diffidato, salterà la gara di ritorno

27′- Fallo da dietro di Bentancur su Casemiro, l’uruguagio è il primo ammonito della gara

26′- Higuain fa il regista avanzato, palla sulla destra ma Douglas sbaglia il cross

25′- Dybala serve Khedira, palla in area per Douglas Costa che non trova il guizzo

23′- Manovra bianconera sulla destra, De Sciglio sbaglia il cross

22′- OCCASIONE JUVE! Dybala su punizione pesca Higuain, il suo piattone verso la porta trova un reattivo Navas

20′- Dybala fermato da Varane al limite dell’area, ripartenza dei Blancos (oggi in maglia azzurra)

19′- Ripartenza di Ronaldo, fermato in scivolata da Asamoah

18′- Angolo battuto corto dagli spagnoli, De Sciglio anticipa Isco

17′- Buon recupero di De Sciglio, poi il pallone torna nei piedi dei madrileni

16′- Grandissima giocata di Isco, tunnel a Douglas Costa

15′- La Juve non cambia atteggiamento e continua ad aspettare il Real

13′- Higuain in profondità viene anticipato da Keilor Navas in uscita

12′- OCCASIONE JUVE! Bellissima azione palla al piede di Bentancur, scambio con Higuain di prima ma il tiro del centrocampista è troppo debole

11′- Palla filtrante di Douglas Costa per Dybala, troppo lunga

10′- Corner per il Real, Varane svetta di testa ma conclude alto

8′- Juve in avanti con Higuain, l’argentino perde l’attimo per servire Khedira

7′- Iniziativa di Chiellini palla al piede, il difensore cade a terra in area ma non c’è fallo

5′- Immediata la reazione della Juve con Dybala, bravissimo Ramos a chiuderlo

4′- Real subito in vantaggio, ora la Juve dovrà scoprirsi per cercare il pareggio

3′- GOOOOL REAL MADRID! Marcelo mette in moto Isco sulla sinistra, palla al centro per Cristiano Ronaldo che anticipa tutti e mette in rete! 1-0 Real

2′- Chiellini allontana di testa un cross pericoloso

1′- Cominciata! Real subito in possesso di palla

ore 20.45- Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, sta per iniziare Juve-Real. Bianconeri con il 4-2-3-1, blancos con il 4-3-1-2.

Highlights Juventus-Real Madrid, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Douglas Costa, Khedira, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Higuain.

REAL MADRID (4-3-1-2): K. Navas; Carvajal, S. Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; C. Ronaldo, Benzema.