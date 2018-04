Highlights Lazio-Salisburgo 4-2, VIDEO gol Europa League: magia di Parolo, semifinale più vicina

HIGHLIGHTS LAZIO-SALISBURGO 4-2, IL VIDEO DEI GOL DELLA SERATA DI EUROPA LEAGUE- Grandissima prova della Lazio, che sconfigge 4-2 il Salisburgo al termine di una gara di altissima intensità. Ora tra una settimana la gara di ritrno in Austria sarà decisiva per l’accesso alle semifinali di Europa League. Una squadra formato europeo che non tradisce e che va in vantaggio in avvio. Al 28′ l’arbitro concede un rigore molto dubbio agli austriaci, che pareggiano dal dischetto, ma la squadra di Inzaghi rientra in campo con grande ferocia nella ripresa. Lo splendido gol di tacco di Parolo illude i 40mila dell’Olimpico, visto che al 70′ Minamino pareggia. Quando la situazione sembra volgere al peggio, la Lazio si rialza e trova il vantaggio con una grandiosa discesa di Felipe Anderson. Il sigllo finale lo mette Immobile, ma nel finale i capitolini potrebbe dilagare ulteriormente. Ecco gli highlights di Lazio-Salisburgo, con il video dei gol della partita.

90’+3- E’ finita! La Lazio vince 4-2 la gara di andata e la settimana prossima andrà a Salisburgo per difendere questo risultato. Tra poco vi mostreremo gli highlights di Lazio-Salisburgo, con il video dei gol della serata di Europa League.

90’+2- Manca un minuto alla fine, grande Lazio questa sera

90’+1- OCCASIONE LAZIO! Patric si spinge in avanti e con il piatto destro sfiora il secondo palo

90′- Tre minuti di recupero assegnati

89′- E’ continuo ribaltamento di fronte: da un possibile contropiede per la Lazio scaturisce una ripartenza del Salisburgo, ma Radu chiude su Lainer

86′- OCCASIONE LAZIO! Contropiede biancoceleste, cross di Felipe Anderson e colpo di testa di Caicedo: Walker para con il volto

85′- L’attaccante della Lazio lascia il posto a Caicedo per questi ultimi minuti

85′- Lo stesso Immobile tante la girata al volo, pallone alto di molto

84′- OCCASIONE LAZIO! Cross di Parolo per la testa di Immobile, si salva Walke in calcio d’angolo

82′- Ammonito Schlager per fallo di mano, il giocatore era diffidato e salterà la gara di ritorno

81′- Cambio per il Salisburgo: Wolf per Haidara

79′- Bellissima chisura di Patric, che è entrato bene in parita

78′- Tiro senza troppe pretese di Ramalho, palla alta

76′- GOOOOL DELLA LAZIO! Leiva recupera palla sulla trequarti, Immobile fa passare il pallone sotto le gambe del portiere e segna il quarto gol per i biancocelesti!

74′- Tiro centrale di Immobile, facile per Walke

72′- GOOOOL DELLA LAZIO! Felipe Anderson supera in velocità tre avversari e batte a tu per Walke. Grandissimo gol del brasiliano: 3-2 Lazio

71′- Si mette male per la Lazio, che subisce il secondo gol in casa

70′- GOOOL SALISBURGO! Dormita della difesa laziale, il neo entrato Minamino approfitta entrando in area e a battere Strakosha

69′- Cambio anche per il Salisburgo: esce Gulbrandsen ed entra il giapponese Minamino

68′- Ripartenza di Felipe Anderson, il brasiliano però viene fermato

66′- OCCASIONE LAZIO! Ancora Parolo al tiro, stavolta Berisha mura la conclusione

65′- Lancio per Gulbrandes, ma l’attaccanta viene fermato per un fallo di mano

63′- Doppio cambio per la Lazio: Felipe Anderson e Patric prendono il posto di Luis Albero e Basta

62′- Punizione conquistata da Immobile

61′- Ancora Lainer in azione, il pallone gli rimpalla addosso ed è rimessa dal fondo

60′- Tiro di Lainer, Luiz Felipe salva in calcio d’angolo

58′- Tiro di Luis Albero dal limite, troppo centrale

55′- Tiro rasoterra di Ulmer che trova pronto Strakosha

52′- Immobile fermato per fuorigioco, ma la posizione era regolare e l’attaccante stava andando verso la porta

51′- I giocatori della Lazio ora sembrano indiavolati, grandissimo avvio della squadra di Inzaghi

49- GOOOOOL DELLA LAZIO! Bellissima combinazione con Lulic che manda al cross Luis Alberto, arriva Parolo che di tacco fa 2-1.

47′- Basta perde palla al limite dell’area, Ulner serve Gulbrandsen che non riesce a calciare

46′- Cominciato il secondo tempo

45’+2- Finisce il primo tempo tra i fischi dell’Olimpico per la direzione arbitrale. Restate con noi per gli highlights di Lazio-Salisburgo

45’+1- La Lazio chiede un rigore per un presunto fallo di Ramalho-Silva su Luis Alberto, ma è lo spagnolo ad andare addosso al difensore

45′- Buon lavoro di Gulbrandsen che va al tiro, palla facile per Strakosha

44′- OCCASIONE LAZIO! Bellissima azione di Lulic, palla al bacio per la testa di Milinkovic-Savic, ma il serbo manda il pallone fuori!

42′- Ripartenza tentata da Luis Alberto, ferma tutto Caleta-Car

40′- Fallo di Luiz Felipe su Daboer

38′- OCCASIONE LAZIO! Immobile viene servito in area ma viene disturbato involontariamente dal suo compagno Milinkovic-Savic e l’occasione sfuma

37′- Fermato Ciro Immobile in posizione irregolare

36′- Ci provs Haidara al volo dalla distanza, palla sul fondo

35′- Rischia Walke, che dribbla Immobile e rilancia in avanti

33′- Dalla parte opposta cade a terra Immobile, che chiede invano l’estrema punzione

31′- Lazio infuriata per il rigore concesso, onestamente molto fiscale da parte dell’arbitro

29′- GOOOL SALISBURGO! Dal dischetto Berisha spiazza Strakosha, 1-1 il punteggio

28′- RIGORE PER IL SALISBURGO! Basta mette una mano sul volto di Daboer e l’arbitro concede un rigore molto generoso

27′- Contatto in area biancoceleste, Daboer a terra

26′- Tentativo dalla distanza di Parolo, palla ampiamente a lato

25′- Punizione battuta, fallo fischiato in attacco

23′- Fallo di Lulic su Lainer, buona chance per la squadra della Red Bull

22′- Il Salisburgo gioca con una linea difensiva molto alta, la Lazio potrebbe approfittarne in contropiede

20′- Lancio di Ulmer, troppo lungo per Gulbransen

19′- Ottimo ripiegamento in fase difensiva di Lulic, che blocca l’avanzata di Lainer

18′- Lancio di Leiva per Lulic, in posizine di fuorigioco

17′- Angolo per gli austriaci, Lainer colpisce di testa ma la difesa ribatte

16′- Combinazione Immobile-Luis Alberto, bravo Haidara a chiudere

14′- Fase dove più che altro di combatte a centrocampo

12′- Il Salisburgo prova a rispondere, ma la Lazio si difende con ordine

10′- Lancio ancora per l’attaccante norvegese, Strakosha legge in anticipo l’uscita

9′- Gulbrandsen scappa in velocità alla difesa biancoceleste, il tiro però è ampiamente fuori

8′- GOOOOL LAZIO! Cross di Basta rasoterra, Immobile manca la conclusione ma alle sue spalle arriva Lulic che mette in rete: 1-0 Lazio

6′- Serpentina di Luis Alberto, tiro murata dalla difesa ospite

5′- Girata di Immobile dal limite dell’area, palla troppo luga per tutti

4′- Luis Alberto si allarga sulla sinitra, il suo cross non è racolto da nessuno

3′- La squadra di Rose pratica un pressing molto alto, volto al recupero immediato della sfera

2′-Austriaci che fanno girare il pallone in attesa di trovare spazi, la Lazio copre bene

1′- E’ cominciata, Salisburgo in possesso di palla

ore 21.00- Le due squadre stanno entrando in campo, manca pochissimo al fischio d’inizio

Amici di SuperNews, buona serata dallo stadio Olimpico, dove tra pochi minuti seguiremo live Lazio-Salisburgo, gara di andata dei quarti di finale di Europa League. Vi daremo in diretta tutti gli aggiornamenti del match e vi racconteremo in tempo reala azione per azione. Al termine della partita vi mostreremo gli highlights di Lazio-Salisburgo, con il video dei gol.

Highlights Lazio-Salisburgo, le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; L. Felipe, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, L. Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

RB SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Ramalho-Silva, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Samassèkou, Berisha, Schlager; Gulbrandsen, Dabour. Allenatore: Rose