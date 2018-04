LIVE Alessandria-Viterbese: risultato e diretta in tempo reale

Alessandria-Viterbese, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui per seguire live in cronaca diretta con aggiornamenti in tempo reale di Alessandria-Viterbese. E’ la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, è l’ultimo atto da disputarsi in un “Moccagatta” tutto esaurito. Si parte dal risultato di 0-1 del “Rocchi”, dunque l’Alessandria di Michele Marcolini parte con un leggero vantaggio avendo vinto in trasferta all’andata. Il regolamento della manifestazione prevede la disputa – in caso di punteggio speculare – di supplementari con eventuali calci di rigore. Ricordiamo – però – che i gol in trasferta valgono doppio. I Grigi giocheranno coi titolarissimi dopo il turn-over contro il Gavorrano. Recuperato anche il portiere Vannucchi, ma non sono a disposizione Fissore, Cazzola e Russini. Nell’ultimo turno, la squadra di Sottili ha riposato ed ha potuto recuperare Baldassin e Cenciarelli. Indisponibili – invece – i lungodegenti Musacci, Picardi e Checchin. A questi, però, si sono aggiunti i forfait di di De Vito e soprattutto di Bismark. I laziali potrebbero schierarsi in campo col 4-2-3-1 oppure con il 4-3-3. In questo caso, il più probabile, il tridente sarebbe formato da Calderini e Vandeputte ai lati con ballottaggio al centro fra Jefferson e De Sousa. Calcio d’inizio di Alessandria-Viterbese, questo pomeriggio alle 14:30.