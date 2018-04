LIVE Alexander Zverev – John Isner, finale Atp Miami, risultato in tempo reale: l’anteprima del match

(4) ALEXANDER ZVEREV – (14) JOHN ISNER, ore 19.00 italiane

Finale Masters 1000 Miami (cemento)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Alexander Zverev-John Isner, i precedenti

Roma 2017 – Terra battuta – SF – ZVEREV b. Isner 6-4 6-7(5) 6-1

Miami 2017 – Cemento – R32 – ZVEREV b. Isner 6-7(5) 7-6(7) 7-6(5)

Shangai 2016 – Cemento – R64 – ZVEREV b. Isner 6-4 6-2

Alexander Zverev cerca il terzo titolo nei Masters 1000, John Isner il primo

Come nel torneo femminile, anche in quello maschile si disputerà una finale inedita a questa livelli. A contendersi il titolo del Masters 1000 di Miami saranno il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense John Isner, con il primo già vincitore di due tornei di questa categoria (Roma e Montreal 2017) e in vantaggio per 3-0 nei precedenti, mentre il secondo ha all’attivo tre finali perse (Indian Wells 2012, Cincinnati 2013 e Parigi-Bercy 2016).

Entrambi i giocatori hanno iniziato male il 2018 ma proprio in Florida hanno ritrovato una certa continuità. Il nativo di Amburgo ha raggiunto l’ultimo atto del torneo battendo nell’ordine il russo Daniil Medvedev, lo spagnolo David Ferrer, l’australiano Nick Kyrgios, il croato Borna Coric e l’altro spagnolo Pablo Carreño Busta. Il nativo di Greensboro, ma residente in Florida (a Tampa), è stato il tennista che ha più impressionato per continuità nel torneo, avendo la meglio sul ceco Jiri Vesely, sul russo Mikhail Youzhny, sul croato Marin Cilic, sul coreano Hyeon Chung ed infine su Juan Martin Del Potro, mettendo fine alla striscia di quindici vittorie consecutive dell’argentino.

Gli head to head suggerirebbero un vantaggio per Alexander Zverev nella finale odierna, ma il gioco espresso sin qui e l’ottimo stato di forma farebbe invece pendere il favore dei pronostici dalla parte di John Isner.