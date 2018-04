LIVE Andreas Seppi – Lucas Pouille 3-6 2-6 6-4 3-1 in tempo reale, Coppa Davis 2018

ANDREAS SEPPI – LUCAS POUILLE 3-6 2-6 6-4 3*-1

Primo singolare di Italia-Francia, quarti di finale Coppa Davis (Genova, terra battuta)

13.39 – Game Pouille ma l’inerzia del match è cambiata. 3-1

13.38 – Gran recupero di Seppi e 40-40 dal 40-15

13.33 – Break confermato con ace finale. 3-0

13.32 – Dritto in rete dell’azzurro. Game ai vantaggi

13.31 – Gran dritto di Pouille. 30-30

13.29 – BREAK ANDREAS SEPPI! Sbaglia ancora il francese. 2-0





13.28 – Pouille sbaglia la palla corta e concede tra palle break di fila

13.27 – Dritto in controbalzo dell’azzurro e rovescio lungolinea. 0-30

13.26 – Seppi tiene la battuta a 15. 1-0

13.24 – Inizia il quarto set, serve ancora l’azzurro

13.20 – GAME AND THIRD SET ANDREAS SEPPI! Dopo un’ora e quarantacinque minuti l’azzurro è ancora in gioco (42′ la durata del terzo parziale)





13.20 – 15-40, due set per l’azzurro

13.15 – Dritto incrociato vincente e 5-4

13.14 – Game a 0 per il francese e ora siamo sul 40-0 per Seppi sul proprio servizio

13.06 – Brutto errore di dritto dell’azzurro e Pouille tiene la battuta a 30. 3-3

13.02 – Game Seppi. 3-2

13.01 – Gran lob dell’azzurro. Vantaggio interno





13.00 – Sembrava un punto chiuso per il francese, dopo la smorzata, ma Seppi recupera e alla fine vince il punto. Vantaggi

12.59 – Largo il dritto dell’azzurro. Altra chance di break per Pouille

12.59 – Altro game lottato. 30 pari

12.56 – CONTRO-BREAK ANDREAS SEPPI! Lungo il rovescio del transalpino. 2-2

12.56 – Prima palla break per l’azzurro nell’intero incontro

12.55 – Comanda bene lo scambio Seppi col dritto e costringe Pouille all’errore. 40-40

12.55 – Gran dritto del francese. 40-30

12.54 – 30-30

12.51 – BREAK LUCAS POUILLE! Rovescio in rete dell’azzurro. 1-2





12.50 – Gran difesa del transalpino e dritto di Andreas Seppi in rete. Palla break

12.50 – 30 pari sul servizio dell’azzurro

12.48 – Pouille tiene la battuta a 0. 1-1

12.45 – Seppi chiude il game con una palla corta. 1-0

12.44 – Gran palla corta del francese. 15-30

12.42 – Inizia il terzo set, ancora l’azzurro al servizio

12.39 – GAME AND SECOND SET LUCAS POUILLE! Nulla può Andreas Seppi sulla seconda dell’avversario ed è sotto di due set dopo un’ora e tre minuti (36′ la durata del secondo parziale)





12.38 – Dritto a sventaglio vincente. Set point

12.38 – Doppio fallo del transalpino. 30 pari da 30-0

12.34 – Game Seppi. Chance ora per Pouille di chiudere anche il secondo set: 2-5

12.33 – 30-30 da 30-0 sul servizio dell’azzurro

12.31 – Il francese chiude il game. 1-5

12.29 – Leggero calo di Pouille. 30-30

12.26 – Andreas Seppi tiene la battuta a 15 e interrompe la striscia di 6 game consecutivi del transalpino. 1-4

12.25 – Ace. 40-0

12.25 – Palla corta vincente dell’azzurro. 15-0

12.24 – Doppio break confermato per Pouille, con l’ace esterno finale

12.23 – Palla corta sbagliata dal francese. Parità

12.21 – Ace esterno e 15-30 sul servizio di Pouille

12.21 – Doppio fallo del transalpino. 0-15

12.19 – DOPPIO BREAK LUCAS POUILLE! Andreas Seppi è graziato dal francese sulla terza palla break ma poi concede una quarta chance e sbaglia. 0-3

12.17 – Stop volley dell’azzurro ad annullare la prima palla break. Col servizio poi salva anche la seconda. 30-40

12.16 – Seppi forza i colpi e sbaglia. 0-30

12.14 – Buona difesa in back del transalpino e l’azzurro sbaglia. Break confermato e 0-2

12.14 – Risposta vincente di Seppi col rovescio lungolinea. 40-15

12.11 – BREAK LUCAS POUILLE! L’azzurro sbaglia il passante di rovescio. 0-1





12.10 – Salvata ma poi Andreas Seppi commette doppio fallo. Quarta palla break

12.09 – Il francese, col dritto, si prende la terza chance di break

12.08 – Buona prima e game ai vantaggi

12.08 – Dritto in rete di Pouille. 30-40

12.07 – In difficoltà l’azzurro: 15-40 e subito due palle break

12.06 – Inizia il secondo set, serve il francese

12.03 – GAME AND FIRST SET LUCAS POUILLE! Il transalpino chiude al primo dei tre set point, dopo 27′

12.01 – BREAK LUCAS POUILLE! Andreas Seppi non chiude a rete e il francese lo passa. 3-5 e chance di chiudere il set





12.01 – Corto col rovescio e il francese chiude col dritto. Tre palle break consecutive

12.00 – L’azzurro sbaglia due dritti di fila. 0-30

11.58 – Il francese vince il game a 15 e resta avanti. 3-4

11.55 – Con l’ace Seppi tiene la battuta. 3-3





11.55 – Vantaggio interno: spinge bene questa volta l’azzurro col dritto incrociato

11.54 – Seconda debole di Seppi ma Pouille manda lunghissimo il dritto. Parità

11.53 – Gran bello scambio vinto dal francese. 30-40 e palla break

11.52 – Dritto in rete dell’azzurro. 30-30

11.49 – Il francese tiene la battuta ancora a 0. 2-3

11.46 – Seppi comanda lo scambio e chiude col dritto. 30-15





11.44 – Game Pouille. 1-2

11.43 – Ace del francese. 40-0

11.41 – Solido al servizio l’azzurro. 1-1

11.39 – Ottima prima e il francese tiene la battuta. 0-1

11.38 – Il nastro aiuta Pouille e poi chiude col dritto al volo. 30-15

11.37 – Ace. 15-15

11.36 – Inizia il match, serve il francese

11.30 – I giocatori hanno iniziato il riscaldamento

11.23 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. In questo momento suonano i due inni nazionali

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Andreas Seppi affronta Lucas Pouille per la prima volta in carriera

L’altoatesino sarà il primo a scendere in campo a Genova per quanto riguarda i singolaristi azzurri e affronterà per la prima volta in carriera il francese Lucas Pouille. Andreas Seppi è al rientro nelle competizioni, dopo aver riposato in seguito ad un’infiltrazione all’anca, saltando i due Masters 1000 negli Stati Uniti, e in seguito ad un ottimo inizio di stagione: vittoria nel Challenger di Canberra, quarto turno all’Australian Open, secondo turno a Sofia e finale a Rotterdam, sbagliando solamente a Doha dove si è fermato al turno decisivo delle qualificazioni. Il nativo di Grande-Synthe, invece, dopo esser stato eliminato al primo turno del primo Slam del 2018, ha cambiato marcia nei successivi tornei con la vittoria a Montpellier e altre due finali raggiunte a Marsiglia e Dubai, mentre a Rotterdam ed Indian Wells non è andato oltre il primo e secondo turno, saltando quindi il torneo di Miami proprio per preparare al meglio questo quarto di finale di Coppa Davis.