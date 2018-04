LIVE Arsenal-Atletico Madrid, cronaca e risultato in tempo reale: prosegue l’assedio

ARSENAL-ATLETICO MADRID 0-0, ore 21.05

Semifinale d’andata Europa League 2017-2018, Emirates Stadium di Londra

21′ – Altra grande parata di Oblak, che manda in corner il tiro di Welbeck

19′ – Cross di Welbeck, inserimento di testa di Wilshere ma il risultato è debole e centrale

18′ – Ramsey entra in area ma il suo tiro centra un difensore

16′ – Lacazette svetta di testa in mezzo ai due centrali, ma la palla è decisamente alta

13′ – Simeone, già furioso con Turpin per l’espulsione del suo giocatore, persevera nelle proteste e viene allontanato dal campo

10′ – Espulso Vrsaljko (Atletico Madrid) per doppia ammonizione, pestone a Lacazette

8′ – Colpo di testa ancora di Lacazette ma Oblak mostra ottimi riflessi

7′ – Cross di Welbeck dalla sinistra, Lacazette manda di poco a lato

6′ – L’Arsenal sembra aver avuto un miglior approccio all’incontro

4′ – Calcio d’angolo per i padroni di casa

2′ – Ammonito Vrsaljko (Atletico Madrid) per fallo su Wilshere

21.06 (1′) – Inizia Arsenal-Atletico Madrid, palla ai gunners

21.00 – Le due squadre stanno per entrare in campo

20.45 – 20 minuti circa al fischio d’inizio

19.51 – FORMAZIONE UFFICIALE ARSENAL (4-2-3-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny (C), Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Welbeck, Oezil; Lacazette. Allenatore: Wenger

19.48 – FORMAZIONE UFFICIALE ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Godin (C), Lucas Hernandez; Correa, Thomas, Saul, Koke; Gameiro, Griezmann. Allenatore: Simeone

19.46 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. A breve conoscere le formazioni ufficiali delle due compagini

Arsenal-Atletico Madrid, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE ARSENAL (4-3-3): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Wilshere, Ramsey; Ozil, Lacazette, Mkhitaryan.

PROBABILE FORMAZIONE ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Godin, Lucas Hernandez; Correa, Saul, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa.

Arsenal-Atletico Madrid, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta sia in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, che su Sky Sport (Sky Sport 1, Sky Sport Mix e Sky Calcio 1). Per chi volesse seguirla in streaming c’è l’applicazione Sky Go.

Giovedì 26 aprile, alle ore 21.05, andrà in scena Arsenal-Atletico Madrid, semifinale d’andata di questa Europa League 2017-2018, all’Emirates Stadium di Londra e sarà arbitrato dal francese Clement Turpin. Entrambe le squadre hanno avuto un percorso nella fase ad eliminazione diretta abbastanza agevole: i “gunners” di Arsène Wenger hanno battuto gli svedesi dell’Ostersunds nei sedicesimi di finale, prima di eliminare l’AC Milan (ottavi) e il CSKA Mosca (quarti). I “colchoneros” di Diego Simeone, invece, hanno eliminato Copenhagen (sedicesimi), Lokomotiv Mosca (ottavi) e Sporting Lisbona (quarti) per arrivare al penultimo atto del torneo.

Primo incontro tra le due compagini in una competizione ufficiale, con l’Arsenal che non ha buoni ricordi contro squadre spagnole, avendo perso la finale della Coppa delle Coppe 1994-1995 contro il Real Saragozza e quella di Champions League 2005-2006 contro il Barcellona. L’Atletico Madrid, invece, vinse l’Europa League 2009-2010 proprio contro una squadra inglese (il Fulham).