LIVE Atalanta-Inter, calcio d’inizio ore 20.45

Trentaduesima giornata Serie A TIM 2017/18, Stadio Atleti Azzurri d’Italia (Bergamo)

19.55 – FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gomez.

19.55 – FORMAZIONE UFFICIALE INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Santon; Gagliardini, Borja Valero; Cancelo, Rafinha, Perisic; Icardi.

19.45 – Amici di SuperNews, buonasera da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Inter.

Sette partite al termine del campionato. Entra nel vivo, di conseguenza, la corsa ai posti validi per la qualificazione alle coppe europee: Atalanta-Inter, posticipo serale della trentaduesima giornata di Serie A, è uno dei match più interessanti del weekend, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per i rispettivi piazzamenti in classifica.

I bergamaschi, reduci dal pareggio per 1-1 in casa della Spal, non vincono contro i rivali nerazzurri dall’ottobre 2016, quando un rigore di Mauricio Pinilla allo scadere decise il match in favore degli uomini di Gasperini. Successivamente, il roboante 7-1 per l’Inter del 12 marzo 2017 (triplette di Banega e Icardi, oltre al gol di Gagliardini) e il 2-0 della gara d’andata di questa stagione sempre in favore della squadra di Spalletti.

Quando vede l’Atalanta, Mauro Icardi s’illumina. E’ proprio l’undici bergamasco uno degli avversari preferiti dall’attaccante argentino, che con la maglia dell’Inter ha bucato per ben sei volte gli orobici in dieci presenze. L’Atalanta è la quarta squadra alla quale Icardi ha segnato di più (prima, in questa speciale classifica, è la Sampdoria, seguita da Fiorentina, Juventus e, appunto, Atalanta).

L’obiettivo dell’Inter è quello di cancellare la sconfitta dell’ultimo weekend contro il Torino. Attualmente al quinto posto a quota 59 punti, con una vittoria la compagine milanese balzerebbe momentaneamente in terza posizione, in attesa di vedere quanto accadrà nel derby tra Lazio e Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-INTER

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Barrow.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Karamoh, Rafinha, Perisic; Icardi.