LIVE Atletico Madrid-Sporting Lisbona, risultato in tempo reale: le probabili formazioni

15:55- PROBABILE FORMAZIONE ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak-Juanfran-Savic-Godin-Lucas-Gabi-Saul-Correa-Koke-Griezmann-Diego Costa. All. Simeone

15:50- PROBABILE FORMAZIONE SPORTING LISBONA (4-1-4-1):Rui Patricio-Piccini-Coates-Mathieu-Coentrao-Martins-Bruno Fernandes-Carvalho-Battaglia-Acuna-Dost. All. J. Jesus

L’Atletico Madrid, una delle squadre favorite dell’Europa League, ha trovato sul suo cammino lo Sporting che affronterà prima al Wanda Metropolitano poi a Lisbona tra una settimana. Simeone ha tutti gli uomini al completo e potrà quindi insieme alla sua squadra disputando una grande partita potrebbero passare già il turno stasera come è successo gli altri turni. Compito non semplice dunque quello che si prospetterà allo Sporting Lisbona in questo derby della Penisola Iberica; i portoghesi finora hanno fatto il massimo possibile nella loro stagione europea, prima con il terzo posto nel girone di Champions League che comprendeva Barcellona e Juventus, poi eliminando nell’ordine Astana e Viktoria Plzen nei sedicesimi e negli ottavi di questa Europa League.

Dal momento che Gimenez, Filipe Luis, Vrsaljko e Juanfran sono infortunati: logico dunque attendersi il quartetto con Isaac a destra, Savic e Godin centrali, Hernandez a sinistra davanti al portiere Oblak. In mediana nel 4-2-3-1 dell’Atletico Madrid ci sarà Gabi e poi anche Thomas, più varietà in attacco dove sulla trequarti dovrebbero essere titolari Correa, Koke e Niguez e come prima punta potrebbe avere la meglio Cameiro. Lo Sporting, invece, giocherà con l 4-1-4-1, con Patricio in porta, l’italiano Piccini, terzino destro, Coates e Mathieu difensori centrali e Coentrao o a sinistra: Battaglia come regista basso, poi Ruiz e Fernandes in posizione più avanzata, Martins esterno destro, Acuna alla sinistra e Dost attaccante centrale.