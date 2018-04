81′- Koke anche viene ammonito per proteste.

78′- Godin colpo di testa con Coates che lo dà al portiere.

76′- Cross di Gameiro non va a buon fine ed esce fuori.

74′- Piccini ferma Koke in area di rigore e spazza la palla fuori area.

71′- Brutto fallo di Dost che riceve il giallo dall’arbitro.

69′- Ammonito Savic per proteste.

67′- Ammonito Contrao per fallo.

65′- Diego Costa non riesce a gettare in rete la palla e la manda sopra la traversa.

63′- Koke fermato dalla retroguardia portoghese.

60′- Coentrao si fa male sbattendo vicino ai cartelloni dopo lo scontro con Savic.

57′- Fuorigioco di Juanfran.

55′- Tiro di Cosentino che termina di poco a lato.

53′- Fallo di Martins su Griezman e l’arbitro lo ammonisce.

49′- Acuna crossa ma nessuno in area riesce a prendere la palla.

47′- Coates si fa soffiare il pallone da Koke che passa a Diego Costa ma si mangia la palla del 3-0.

45′- Iniziato la ripresa.

SECONDO TEMPO

45’+2′- Terminata la prima frazione.

45′-Nello Sporting esce Calvaho ed entra Acuna.

43′-Saranno due i minuti di recupero.

41′-Diego Costa femato in fuorigioco.

38′- GOOOOLLLLL!!!! 2-0 Atletico con Griezmann che segna a volo in area di rigore.

35′-Koke piazza la palla in area ma non arriva nessuno a intercettarla.

33′-Tiro di Piccini quasi cross ma nessuno in area di rigore prende la palla.

31′-Bel filtrante per Martins che arriva in area di rigore e sbaglia di poco dopo il tiro.

28′-Corner battuto da Koke che non termina a buon fine.

25′-Corner conquistato ancora da Correa dopo un tiro deviato in area di rigore dalla difesa portoghese.

23′-Correa show in area ma poi non trova lo specchio della porta.

20′-Tiro di Diego Costa che non va a buon fine. Palla fuori dallo specchio della porta.

18′-Bruno Fernandes azzarda il tiro dalla distanza ma il suo tentativo viene fermato dalla difesa dell’Atletico.

15′- Colpo di testa di Dost che finisce di poco a lato.

12′-Cross di Koke che non va a buon fine.

11′- Conetrao fermato dalla difesa dei madrileni.

8′- Cross di Koke che termina dall’altra parte in fallo laterale.

5′-Martins crossa in area dalla linea di fondo ma non calcia come voleva e la palla termina fuori.

3′-Diego costa beccato fuorigioco.

1′- GOOOLLLLL!!!! 1-0 Atletico Madrid con Diego Costa che pesca Koke in area di rigore che mette facile in pallone in rete.

1′-Iniziato il match.



20:49- FORMAZIONE UFFICIALE ATLETICO MADRID (4-4-2):Oblak; Juanfran, Savic, Godin, Lucas Hernandez; Correa, Gabi, Saul, Koke; Griezmann, Diego Costa. All. Simeone

20:45- FORMAZIONE UFFICIALE SPORTING LISBONA (4-1-4-1):Rui Patricio; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao; Gelson Martins, W. Carvalho, Battaglia, Bryan Ruiz; Bruno Fernandes; Dost. All. J. Jesus

20:30- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Atletico Madrid-Sporting Lisbona. Tra poco conosceremeo le scelte dei due allenatori Simeone e J.Jesus.

15:55- PROBABILE FORMAZIONE ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak-Juanfran-Savic-Godin-Lucas-Gabi-Saul-Correa-Koke-Griezmann-Diego Costa. All. Simeone

15:50- PROBABILE FORMAZIONE SPORTING LISBONA (4-1-4-1):Rui Patricio-Piccini-Coates-Mathieu-Coentrao-Martins-Bruno Fernandes-Carvalho-Battaglia-Acuna-Dost. All. J. Jesus

L’Atletico Madrid, una delle squadre favorite dell’Europa League, ha trovato sul suo cammino lo Sporting che affronterà prima al Wanda Metropolitano poi a Lisbona tra una settimana. Simeone ha tutti gli uomini al completo e potrà quindi insieme alla sua squadra disputando una grande partita potrebbero passare già il turno stasera come è successo gli altri turni. Compito non semplice dunque quello che si prospetterà allo Sporting Lisbona in questo derby della Penisola Iberica; i portoghesi finora hanno fatto il massimo possibile nella loro stagione europea, prima con il terzo posto nel girone di Champions League che comprendeva Barcellona e Juventus, poi eliminando nell’ordine Astana e Viktoria Plzen nei sedicesimi e negli ottavi di questa Europa League.

Dal momento che Gimenez, Filipe Luis, Vrsaljko e Juanfran sono infortunati: logico dunque attendersi il quartetto con Isaac a destra, Savic e Godin centrali, Hernandez a sinistra davanti al portiere Oblak. In mediana nel 4-2-3-1 dell’Atletico Madrid ci sarà Gabi e poi anche Thomas, più varietà in attacco dove sulla trequarti dovrebbero essere titolari Correa, Koke e Niguez e come prima punta potrebbe avere la meglio Cameiro. Lo Sporting, invece, giocherà con l 4-1-4-1, con Patricio in porta, l’italiano Piccini, terzino destro, Coates e Mathieu difensori centrali e Coentrao o a sinistra: Battaglia come regista basso, poi Ruiz e Fernandes in posizione più avanzata, Martins esterno destro, Acuna alla sinistra e Dost attaccante centrale.