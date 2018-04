LIVE Avellino-Bari: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Avellino-Bari, la presentazione del match

Buon pomeriggio e buona Pasquetta amici di SuperNews. Siamo qi per seguire Avellino-Bari, uno dei recuperi del campionato di Serie B che avranno luogo nelle giornate di oggi e domani. Irpini e galletti arrivano da un ultimo turno non esattamente positivo, in quanto entrambe le squadre arrivano da una sconfitta. Prima di Pasqua – nell’anticipo della 33^ giornata, il Bari di mister Fabio Grosso è uscito sconfitto dal Del Duca di Ascoli; l’Avellino di Walter Alfredo Novellino – tecnico ultimamente sempre in discussione – è uscito sconfitto nel match interno contro il Parma. I pugliesi hanno semplicemente sprecato un’occasione in ottica play-off,mentre il club avellinese si trova solamente ad un punto dalla zona play-out, e sono soltanto 3 le lunghezze di vantaggio sulla retrocessione diretta. Va inoltre aggiunto, che in piena zona calda ci sono anche Virtus Entella e Pro Vercelli con una gara da recuperare, esattamente come il Brescia, che attualmente se ne trova di poco fuori dopo l’affermazione ai danni del Pescara.

Avellino-Bari, i dubbi dei mister

Per quanto concerne le formazioni, il Bari è privo di Anderson, ma recupera Basha che sarà regolarmente in campo. Dubbio in attacco fra Galsno e Kozak. Novellino non potrà contare sullo squalificato Di Tacchio e sugli infortunati Bidaui, Gavazzi, Radu, Iuliano e Lasik. Castaldo ed Ardemagni si contendono una maglia davanti.