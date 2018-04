Serie B: Avellino-Frosinone 0-2: nella ripresa Dionisi e Paganini regalano ai ciociari il secondo posto

Serie B: Avellino-Frosinone 0-2 con reti di Dionisi e Paganini. I ciociari tornano alla vittoria in rasferta dopo 2 mesi e mezzo e si trovano ora secondi da soli considerando che il Palermo ha pareggiato a Cittadella. Di seguito la cronaca.

Avellino-Frosinone 0-2

FINITA 0-2! Dionisi e Paganini aggiustano le cose

45 – 4 di recupero

44 – GOOOLLLLLLLL Raddoppia Pagaini in contropiede

43 – Fuori Dionisi dentro Matteo Ciofani

40 – GOOOLLLLLLLLLL Kone per Dionisi e sotto posta è gol

39 – Miracolo di Lezzerini poi Citro coglie la traversa

36 – Esce Vajushi dentro Morosini

34 – Cross di Laverone arriva Gavazzi che però pecca nel controllo

33 – Molina tratenuto da Dionisi, ma niente giallo

30 – Kone salva su Citro

28 – Ammonio Brighenti che come Castaldo era ammonito

26 – Ancora Citro e palla alta. Giallo per Castaldo

25 – Sinistro di Citro deviato

23 – Cross di Beghetto per Citro che non centra la porta

21 – Ci prova De Risio, e Vigorito blocca

20 – E Citro al posto di Ciano

17 – Gavazzi per Asencio

12 – E proprio Migliorini deve uscire per inforunio per Kresic

10 – Vajushi crossa e Castaldo va di testa e non trova la porta. Subito dopo miracolo di Vigorio su colpo di testa di Migliorini

6 – Frosinone che prova a fare la partita

2 – Ciano ruba palla Beghetto crossa Lezzerini para e Paganini anticipato all’ultimo

PARTII

Ripresa: ecco che Vigorio entra al posto di Bardi

45 + 2 Termina il primo tempo 0-0. Nel finale il Frosinone richiede un rigore non concesso.

45 – Intanto il Frosinone guadagna 2 angoli di fila. Due minuti di recupero

43 – C’è un problema muscolare per Bardi pronto Vigorito

41 – Tiraccio di Ciano da fuori

38 – Fallo in attacco di Paganini

33 – Bardi si oppone alla grande su punizione i Di Tacchio. Sul corner seguente c’è fallo in attacco

31 – Ciano mette in area ma Lezzerini blocca

28 – Gran punizioe di Ciano che sfiora il palo destro della porta

25 – Destro di Molina su assist di Castaldo ma senza centrare la porta

18 – Vajushi va di testa ma palla fuori

9 – Tiro di Ciano alto

7 – Kone di testa e palla sul fondo

5 – Da fine gennaio il Frosinone non vince in trasferta

3 – Terreno piovoso quindi veloce. Intanto Di Tacchio rischia il giallo per un fallo su Paganini

PARTITI!

Avellino-Frosinone le formazioni ufficiali

AVELLINO (4-4-2): Lezzerini; Laverone, Ngawa, Migliorini, Marchizza; Vajushi, De Risio, Di Tacchio, Molina; Asencio, Castaldo. A disp.: Casadei, Pozzi, Moretti, Kresic, Ardemagni, Gavazzi, Morero, Morosini, Evangelista, Cabezas, Wilmots. All.: Foscarini.

FROSINONE (4-3-3): Bardi; Brighenti, Terranova, Krajnc, Beghetto; Chibsah, Maiello, Kone; Paganini, Dionisi, Ciano. A disp.: Vigorito, Crivello, Russo, Gori, Besea, Frara, Soddimo, M. Ciofani, Ariaudo, Matarese, Citro, Sammarco. All.: Longo.

Avellino-Frosinone, la presentazione del match

Buona sera amici di SuperNews. Siamo qui per seguire in diretta con cronaca e risultato in tempo reale Avellino-Frosinone, gara valida per il campionato di calcio di Serie B. Buone nuove per quanto riguarda i ragazzi di Claudio Foscarini, sia per quanto riguarda il campo, sia per quanto concerne le vicende esterne al rettangolo di gioco. Sta di fatto che per gli irpini hanno portato 4 punti le sfide contro Perugia e Virtus Entella. Se i padroni di casa si trovano ancora invischiati nella corsa per non retrocedere, per i ciociari la sfida di questa sera al Partenio-Lombardi è fondamentale per quel finale di campionato che decreterà fra laziali, Palermo e Parma quale squadra accompagnerà la capolista Empoli in Serie A con la promozione diretta. E per altro ieri sera, la squadra ducale – allenata da Roberto D’Aversa – si è imposta per 1-0 sul campo dell’Ascoli. Il Palermo di Bruno Tedino – non in gran forma – sarà di scena a Cittadella.

Avellino-Frosinone, le probabili formazioni del match, con avvio alle 20:30

Avellino (4-4-1-1): Lezzerini; Laverone, Ngawa, Migliorini, Marchizza; Molina, De Risio, Di Tacchio, Gavazzi; Asencio, Castaldo. All.: Foscarini.

Frosinone (4-3-1-2): Bardi; M. Ciofani, Brighenti, Krajnc, Crivello; Chibsah, Maiello, Kone; Soddimo; Citro, Dionisi. All.: Longo.