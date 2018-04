LIVE Avellino-Perugia, cronaca e risultato in tempo reale: fine primo tempo

AVELLINO-PERUGIA 1-0 (26′ Castaldo)

Trentaquattresima giornata della Serie B 2017/2018, stadio Partenio – Adriano Lombardi di Avellino

21.19 (45’+2) – Termina qui la prima frazione di gioco. Avellino decisamente meglio del Perugia, meritato dunque il vantaggio

45′ – Due minuti di recupero

43′ – Doppia parata di Leali su Castaldo e D’Angelo

40′ – Punizione per il Perugia, Castaldo anticipa in corner Di Carmine

38′ – Gustafson pesca Cerri, Ngawa riesce però a contrastarlo col fisico. Rimessa dal fondo per l’Avellino

35′ – Mustacchio supera Falasco e crossa ma Cerri è anticipato da Pecorini

33′ – Ammonito Di Carmine (Perugia)

31′ – Provano a scuotersi gli ospiti, senza risultato per il momento

28′ – Ammonito Kouan (Perugia)

26′ – GOAL AVELLINO! Castaldo porta in vantaggio gli irpini: come in occasione della traversa cross dalla sinistra di Falasco e stacco di testa, questa volta vincente

24′ – Castaldo riceve un cross della destra e tenta il tiro, colpendo però malissimo e la palla termina in fallo laterale

21′ – Asencio se ne va in dribbling sull’out di destra ma non riesce a calibrare bene il passaggio per Pecorini, che non controlla la palla

20′ – Ancora D’Angelo, tenta il cross dalla sinistra ma Leali si impossessa della sfera

17′ – Confusione nell’area del Perugia e D’Angelo non riesce ad approfittarne, mandando la palla a lato

16′ – Punizione sulla trequarti per l’Avellino: fallo di Del Prete su Asencio

14′ – Dopo i primissimi minuti, i padroni di casa sembrano giocare con più scioltezza

12′ – Perde palla Falasco, Cerri cerca Di Carmine ma quest’ultimo è anticipato in scivolata da Migliorini

9′ – Provano a rispondere gli ospiti con Cerri ma Ngawa fa buona guardia sull’attaccante

7′ – Traversa di Castaldo: cross dalla sinistra di Falasco e l’attaccante dell’Avellino svetta di testa, trovando però il “legno superiore”

5′ – Prosegue la fase di studio in questo inizio di match

3′ – Pressing a centrocampo da parte degli ospiti

20.31 (1′) – Fischio d’inizio! Palla al Perugia

20.29 – Arbitrerà l’incontro Marco Piccinini, della sezione di Forlì

19.30 – FORMAZIONE UFFICIALE PERUGIA (3-5-2): Leali; Volta, Del Prete, Magnani; Mustacchio, Gustafson, Bianco, Kouan, Germoni; Cerri, Di Carmine

19.29 – FORMAZIONE UFFICIALE AVELLINO (4-4-2): Lezzerini; Pecorini, Ngawa, Migliorini, Falasco; Molina, De Risio, Di Tacchio, D’Angelo; Castaldo, Asencio

19.27 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. A breve scopriremo le formazioni ufficiali delle due compagini

Avellino-Perugia, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta sia su Sky Calcio 1 HD (canale 251) e in streaming sull’applicazione Sky Go.

Lunedì 9 aprile, alle ore 20.30, andrà in scena il posticipo della 34ª giornata della Serie B 2017-2018, Avellino-Perugia, allo stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. L’Avellino, dopo aver perso contro il Bari, si ritrova in zona play-out al 18° posto e la società ha scelto di esonerare Walter Novellino, scegliendo come sostituto Claudio Foscarini (tecnico del Cittadella per 10 anni). Situazione diversa invece per gli ospiti allenati da Roberto Breda, che dopo il recupero della 29ª giornata, vinto in casa della Pro Vercelli, si trovano al quarto posto in classifica a quota 53 punti assieme al Parma e, dopo la vittoria dei gialloblù contro il Frosinone (terzo in classifica), potrebbero andare a soli due punti dal terzo posto in caso di risultato pieno contro gli irpini.

Gli ultimi precedenti tra le due formazioni nella serie cadetta (dal 2014 sino ad oggi) vedono tre vittorie del Perugia e due pareggi, di cui l’ultimo proprio nella sfida del girone di andata disputatasi allo Stadio Renato Curi di Perugia il 6 novembre 2017.

Avellino-Perugia, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE AVELLINO (4-4-1-1): Lezzerini; Pecorini, Ngawa, Migliorini, Rizzato; Vajushi, De Risio, Di Tacchio, D’Angelo; Castaldo; Ardemagni.

PROBABILE FORMAZIONE PERUGIA (3-5-1-1): Leali; Volta, Dellafiore, Magnani; Mustacchio, Gustafson, Bianco, Buonaiuto, Germani; Cerri; Di Carmine.