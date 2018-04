LIVE Avellino-Perugia, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

AVELLINO-PERUGIA, ore 20.30

Trentaquattresima giornata della Serie B 2017/2018, stadio Partenio – Adriano Lombardi di Avellino

Avellino-Perugia, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta sia su Sky Calcio 1 HD (canale 251) e in streaming sull’applicazione Sky Go.

Lunedì 9 aprile, alle ore 20.30, andrà in scena il posticipo della 34ª giornata della Serie B 2017-2018, Avellino-Perugia, allo stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. L’Avellino, dopo aver perso contro il Bari, si ritrova in zona play-out al 18° posto e la società ha scelto di esonerare Walter Novellino, scegliendo come sostituto Claudio Foscarini (tecnico del Cittadella per 10 anni). Situazione diversa invece per gli ospiti allenati da Roberto Breda, che dopo il recupero della 29ª giornata, vinto in casa della Pro Vercelli, si trovano al quarto posto in classifica a quota 53 punti assieme al Parma e, dopo la vittoria dei gialloblù contro il Frosinone (terzo in classifica), potrebbero andare a soli due punti dal terzo posto in caso di risultato pieno contro gli irpini.

Gli ultimi precedenti tra le due formazioni nella serie cadetta (dal 2014 sino ad oggi) vedono tre vittorie del Perugia e due pareggi, di cui l’ultimo proprio nella sfida del girone di andata disputatasi allo Stadio Renato Curi di Perugia il 6 novembre 2017.

Avellino-Perugia, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE AVELLINO (4-4-1-1): Lezzerini; Pecorini, Ngawa, Laverone, Rizzato; Molina, D’Angelo, Moretti, De Risio; Asencio; Castaldo.

PROBABILE FORMAZIONE PERUGIA (3-5-2): Leali; Volta, Magnani, Del Prete; Mustacchio, Gustafson, Bianco, Bandinelli, Pajac; Cerri, Di Carmine.