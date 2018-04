LIVE Bayern Monaco-Siviglia, risultato in tempo reale: le probabili formazioni

15:05- PROBABILE FORMAZIONE BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich-Kimmich-Boateng-Hummels-Bernat-Thiago Alcantara-Davi Martinez-Vidal-Muller-Lewandowski-Ribery- All. Jupp Heynckes

15:00- PROBABILE FORMAZIONE SIVIGLIA (4-2-3): Rico-Navas-Kjaer-Lenglet- Eacudero-Banega-N’Zonzi-Sanabria-Vaszquez-Correa-Ben Yadder. All. Montella

Partita ancora aperta quella tra Bayern Monaco e Siviglia. I tedeschi proveranno a chiudere subito i discorsi qualificazione stasera e a Monaco di Baviera. Gli uomini di Montella sognano un miracolo stile Old Trafford. Certo l’Allianza Arena non sarà una passeggiata come quella degli ottavi. Anche perchè non si parte da una situazione di parità, ma da uno svantaggio di due gol quindi bisogna segnare altrettanti due senza subire alcuni. I tedeschi, oltre ad aver già conquistata la Bundesliga,vogliono affermarsi anche in campo internazionale.

La Roma è da insegnamento: il due a uno dell’andata dà vigore al favore del pronostico per i tedeschi, ma la truppa di Montella ci crede, e sogna l’impresa. Quante assenze per Heynckes: fuori Alaba, Vidal e Coman insieme a Neuer che sta vivendo non una buona stagione. Con James Rodriguez, il tecnico tedesco sta pensando al tridente Muller- Ribery Lewandoski. Per quanto riguarsa il Siviglia rientra Banega e sono presenti Escudero, N’zonzi e Ben Yadder, eore della partita contro il Manchester United agli ottavi. Mancherà dell’incontro Kjaer che all’andata giocò e poi gli spagnoli avranno il giustiziere della squadra di Mourinho in attacco per riuscire in un’altra impresa: Ben Yadder.