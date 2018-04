Serie A Benevento-Atalanta 0-3. Benevento ad un passo dalla B e Atalanta in corsa per l’Europa (Video e Highlights)

Serie A, Benevento-Atalanta 0-3. La squadra di Gasperini vince e si rilancia in zona Europa mentre il Benevento già stasera potrebbe essere retrocesso. Peccato, perché sullo 0-0 Diabate ha sprecato una grossa occasione. In rete Freuler subito dopo, Barrow e Gomez. De Roon sbaglia un rigore. La cronaca

45 – 4 di recupero

43 – Grande Berisha su punizione di Viola

42 – Fuori Gomez dentro Bastoni

41 – Hateboer salva su Diabate

37 – Caldara salva su Sagna assistito da Brignola

34 – Destro a giro bloccato da Puggioni

33 – Gran imbucata di Gomez per Cristante su cui salva Puggioni che prende una botta

29 – Ora anche i difensori orobici salgono

25 – Iemmello per Parigini

23 – GOOOLLLLLLLLLLLLLL Gomez fa 3-0 con Gomez che ne supera 2 poi un terzo e fredda Puggioni

21 – Fallo di Del Pinto su Gossens che da punizione dal limite diviene rigore con assistenza VAR. Ma De Ron al momento di calciare scivola e rigore sbagliato

19 – Amonito Tosca per trattenuta su Barrow

18 – Punizione di Viola alta

15 – Fallo di Freuler

12 – Benevento che prova a riaffacciarsi

10 – Riflesso di Puggioni su tentaivo di deviazione di Masiello

7 – Fuori Lombardi dentro Djuriic e fuori Billong e dentro Sagna

4 – GOOOLLLLLLLLL Barrow raddoppia su passaggio di De Roon che aveva rubato palla a Viola. Perfetto a giro per lo 0-2

3 – Cristante segna ma è in fuorigioco

2 – Cross di Hateoer spazzato in fallo laterale

Partiti

Rientrano le squadre nell’Atalanta fuori Petagna e Mancini e dentro Barrow e Castagne

RIPRESA

45 – Fine primo tempo 0-1

43 – Botta per Parigini che resta temporaneamente a terra

39 – Fallo di Mancini e giallo

37 – Corre Parigini sulla sinistra poi cross su Berisha

35 – Parigini destro fuori

33 – Brignola mettte in area da destra ma Lombardi è anticipato. Poi Tosca calcia alto

30 – Ammonito Petagna

27 – Angolo Benevento, fallo di Diabate

25 – Ora Atalanta più sicura

22 – Berisha blocca una conclusione di Brignola

20 – GOOOLLLLLLLLL Atalanta in vantaggio. C’è VAR Rewiew ma è gol di Freuler che mette dentro a porta vuota su assist di Cristante dopo una giocata di Petagna

19 – Grande giocata di Brignola per Diabate che in area tentta il cucchiaio che va alto. Dall’altra parte ottima risposta di Puggioni

18 – Destro di Gomez bloccato

15 – Benevento che sin qui si fa lievemente preferire

12 – Bona l’idea ma non la realizzazione del dialogo Gomez-Petagna

10 – Corner Benevento e girata di Lombardi alta

8 – Atalanta non ancora entrata bene in partita

6 – Mancini va a chiudere su cross di Venuti. E sul corner l’Atalanta si salva quasi sulla linea

4 – Per il momento gara abbastanza fallosa

2 – Fallo di Mancini su Parigini

PARTITI

Ricordiamo che questa sera potrebbe verificarsi il primo verdetto. Il Benevento retrocederebbe se non vincesse e se stasera vincesse la SPAL

Benevento-Atalanta, formazioni ufficiali

Benevento (3-4-2-1) Puggioni; Djimsiti, Billong, Tosca; Venuti, Del Pinto, Viola, Lombardi; Brignola, Parigini; Diabaté.

Atalanta: (3-4-2-1) Berisha; Mancini, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Petagna

Benevento-Atalanta: la presentazione del match delle ore 18:00

Buona sera amici di SuperNews. Siamo qui per seguire il secondo anticipo della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A Benevento-Atalanta. Dopo la vittoria di ieri dell’Inter per 4-0 contro il Cagliari, le compagini di De Zerbi e Gasperini si affrontano al “Ciro Vigorio” alle ore 18:00. L’Atalanta non ha del tutto smarrito le possibilità di accedere all’Europa League, ma nel primo tempo di sabato scorso contro l’Inter sin troppe sono state le occasioni sprecate dagli orobici che invece – nella ripresa – sono statti decisamente stanchi. Sul fronte dei padroni di casa, è probabile che i tifosi beneventani – tralasciando un esito di questa stagione che da tempo appare segnato – sperino nella permanenza sulla panchina, anche in Serie B, dell’ex allenatore di Foggia e Palermo. Il Benevento ha messo seriamene in difficoltà la Juventus e conquistato il primo punto in trasferta sul campo del Sassuolo. E poi, protagonista delle ultime partite, è sicuramente Cheick Diabatè, che ha messo a segno già 3 doppiette nel nostro massimo torneo. Sul fronte delle assenze, non giocheranno Benevento-Atalanta, Anei, Costa, Guilherme, Lombardi, Menmushaj e lo squalificato Lucioni da una parte e Rizzo, Palomino, Ilicic, Spinazzola e lo squalificato Toloi dall’altra.