LIVE Bolelli-Fognini / Herbert-Mahut 4-6 3-6 0-3 in tempo reale, Coppa Davis 2018: doppio break

BOLELLI-FOGNINI / HERBERT-MAHUT 4-6 3-6 0-3*

Doppio di Italia-Francia, quarti di finale Coppa Davis (Genova, terra battuta)

15.53 – Passante incrociato stretto dell’emiliano. 15-30

15.51 – Bolelli si è fatto massaggiare il gomito destro, ora serve Herbert

15.47 – DOPPIO BREAK DEI FRANCESI! Lungo il dritto dell’emiliano: Bolelli-Fognini sotto 3-0 e servizio





15.47 – Fognini fermo sotto rete: palla del doppio break

15.46 – Gran dritto di Herbert: 40-40

15.45 – 30 pari

15.43 – Bolelli al servizio: 0-15 e ancora bene Herbert (con la volée)

15.42 – Bello smash di Herbert e break confermato. 0-2

15.41 – Duello Fognini-Mahut vinto dal primo: 30-30

15.40 – Serve Mahut: 15-15

15.38 – BREAK HERBERT-MAHUT! Doppio fallo del taggiasco: 0-1





15.37 – 15-40, subito due palle break che Bolelli-Fognini concedono ai francesi

15.36 – Iniziato il terzo set, serve Fognini e siamo sul 15-30

15.30 – GAME AND SECOND SET HERBERT-MAHUT! Pregevole demivolée da parte di Nicolas Mahut. 2-0 Francia dopo 1h20′ (41′ la durata del secondo parziale)





15.29 – 40-15, due set point

15.27 – Mahut al servizio. 15-0

15.26 – Game Bolelli-Fognini. 3-5

15.25 – 30-30 dallo 0-30

15.23 – Serve l’emiliano ma il taggiasco torna a sbagliare sotto rete. 0-15

15.20 – ALTRO CONTRO-BREAK Bolelli-Fognini. Doppio fallo di Herbert: 2-5

15.19 – Questa volta bene a rete il taggiasco. Altra palla break azzurra

15.18 – Fognini scivola ed Herbert sbaglia malamente lo smash. 30-30

15.17 – Ora Herbert al servizio

15.16 – NUOVO DOPPIO BREAK TRANSALPINO! Il taggiasco sbaglia ancora, questa volta a rete. 1-5

15.16 – Serve Fognini e commette due errori di fila col dritto. 15-40 e nuova chance transalpina

15.13 – PRIMO CONTRO-BREAK Bolelli-Fognini. Doppio fallo di Mahut: 1-4

15.12 – Prima palla break per Bolelli-Fognini

15.11 – Risponde bene Fognini. 40-40

15.10 – Serve Mahut ed Herbert sbaglia lo smash. 15-30

15.08 – DOPPIO BREAK HERBERT-MAHUT! Il nastro sorprende Bolelli, che manda il dritto in rete: 0-4

15.07 – Il nastro non aiuta e arriva la terza palla break

15.06 – Risposta vincente di Mahut col rovescio. Seconda parità

15.06 – Altra buona prima: game ai vantaggi

15.05 – Ace esterno: 30-40

15.05 – La coppia Bolelli-Fognini in grossa difficoltà: 15-40 e due chance del doppio break

15.04 – Bolelli al servizio. 15-15

15.01 – Break confermato. 0-3

15.00 – Ottimo tocco di Bolelli. 40-30

14.58 – Serve Herbert. 15-15

14.56 – BREAK HERBERT-MAHUT! Lungo il lob del taggiasco e subiscono il break a 0. 0-2





14.56 – Smash vincente. 0-40 e Bolelli-Fognini concedono subito tre chance

14.55 – Gran risposta di Herbert. 0-30

14.55 – Serve Fognini. 0-15

14.54 – I francesi iniziano bene. 0-1

14.52 – Herbert affossa la volée in rete. 30-15

14.52 – Inizia il secondo set, serve Mahut

14.49 – GAME AND FIRST SET HERBERT-MAHUT! Buona prima di Bolelli sul primo, poi sul secondo gran passante di dritto per Herbert. 6-4 dopo 39′





14.48 – Due doppi falli consecutivi. 15-40 e doppio set point per i transalpini

14.46 – Serve Bolelli. 15-15

14.44 – Game Herbert-Mahut. 4-5

14.43 – Ancora una buona risposta dell’emiliano ed Herbert sbaglia. 40-30

14.42 – Bolelli risponde bene e il taggiasco chiude a rete. 30-15

14.40 – Fognini tiene la battuta. 4-4 e ora tocca ad Herbert

14.40 – Scambio a rete vinto alla fine dai transalpini. 40-15

14.36 – Ace di seconda ed Herbert-Mahut salgono sul 4-3

14.35 – Serve Mahut e ora sono sul 30-0

14.34 – Ace esterno e game Bolelli-Fognini. 3-3

14.33 – Serve bene Bolelli. 30-0

14.30 – Demivolée di Fognini, recupero di Mahut e Bolelli non riesce a deviare nuovamente. I francesi vincono il game: 2-3





14.29 – 30 pari

14.28 – Doppio fallo e 30-15

14.26 – Game Bolelli-Fognini. 2-2 e ora ritocca ad Herbert

14.25 – Gran risposta di Herbert. 30-30

14.25 – Risposta all’incrocio delle righe col rovescio per Mahut. 30-15

14.23 – Pallonetto vincente del taggiasco. 15-0

14.23 – Ora servirà Fognini

14.21 – Ace esterno ed Herbert-Mahut salgono sul 2-1

14.21 – Questa volta è Bolelli a rispondere bene. 40-30

14.20 – Il taggiasco risponde bene alla debole seconda di Mahut. 40-15

14.19 – Dritto di Fognini sul nastro. 30-0

14.17 – Tre punti consecutivi degli azzurri, con Bolelli che tiene la battuta. 1-1

14.15 – Risponde bene Mahut e Fognini poi sbaglia la volée. 15-30

14.13 – Herbert tiene la battuta a 15. 0-1

14.11 – Inizia il match, francesi al servizio

14.05 – Giocatori in campo per il riscaldamento

13.35 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Tra mezz’ora circa si affronteranno Italia e Francia in doppio

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Nel doppio Bolelli-Fognini affrontano Herbert-Mahut, per un punto che potrà risultare decisivo

La prima giornata ha visto una perfetta parità nel quarto di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia, con Lucas Pouille che ha sconfitto Andreas Seppi in cinque set e Fabio Fognini che ha avuto la meglio in quattro set su Jeremy Chardy. La seconda giornata è caratterizzata dalla sfida tra i doppi e i transalpini schierano l’ex-coppia n°1 Atp formata da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, vincitrice di 11 titoli in doppio tra cui lo US Open 2015 e Wimbledon 2016. Gli azzurri rispondono con la coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini, vincitori assieme di tre titoli tra cui l’Australian Open 2015 (vinto proprio contro la coppia francese).

I due francesi hanno già vinto il loro punto nel precedente scontro di Coppa Davis contro l’Olanda, mentre a livello Atp hanno partecipato a tre tornei: secondo turno nel primo Slam stagionale e ad Indian Wells, vittoria a Rotterdam. I due italiani invece hanno giocato assieme solamente nello scorso turno di Coppa Davis contro il Giappone, ottenendo il punto contro la coppia formata da Ben McLuhan e Yasutaka Uchiyama.