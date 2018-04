LIVE Bolelli-Fognini / Herbert-Mahut, Coppa Davis 2018: risultato in tempo reale

BOLELLI-FOGNINI / HERBERT-MAHUT, ore 14.00 italiane

Doppio di Italia-Francia, quarti di finale Coppa Davis (Genova, terra battuta)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Nel doppio Bolelli-Fognini affrontano Herbert-Mahut, per un punto che potrà risultare decisivo

La prima giornata ha visto una perfetta parità nel quarto di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia, con Lucas Pouille che ha sconfitto Andreas Seppi in cinque set e Fabio Fognini che ha avuto la meglio in quattro set su Jeremy Chardy. La seconda giornata è caratterizzata dalla sfida tra i doppi e i transalpini schierano l’ex-coppia n°1 Atp formata da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, vincitrice di 11 titoli in doppio tra cui lo US Open 2015 e Wimbledon 2016. Gli azzurri rispondono con la coppia formata da Simone Bolelli e Fabio Fognini, vincitori assieme di tre titoli tra cui l’Australian Open 2015.

I due francesi hanno già vinto il loro punto nel precedente scontro di Coppa Davis contro l’Olanda, mentre a livello Atp hanno partecipato a tre tornei: secondo turno nel primo Slam stagionale e ad Indian Wells, vittoria a Rotterdam. I due italiani invece hanno giocato assieme solamente nello scorso turno di Coppa Davis contro il Giappone, ottenendo il punto contro la coppia formata da Ben McLuhan e Yasutaka Uchiyama.