LIVE Camila Giorgi – Daria Gavrilova, Wta Charleston: 6-2 2-6 6-3 in tempo reale, l’azzurra è al terzo turno

CAMILA GIORGI – (11) DARIA GAVRILOVA 6-2 2-6 6-3

Secondo turno Wta Premier Charleston (terra battuta verde)

18.12 – GAME, SET AND MATCH CAMILA GIORGI! Lunga la risposta dell’australiana. Match chiuso in due ore e tre minuti (39′ la durata del terzo parziale)

18.11 – 40-30, match point

18.11 – 30 pari

18.10 – Siamo 0-30 sul servizio dell’azzurra

18.08 – BREAK CAMILA GIORGI! Risposta vincente sulla seconda di Gavrilova. 5-3 e chance di chiudere il match

18.08 – Ancora un doppio fallo e seconda chance per l’azzurra

18.07 – Doppio fallo dell’australiana sulla palla game. Seconda parità

18.05 – Rovescio in rete di Giorgi. Vantaggi

18.04 – Palla break per l’azzurra

18.04 – 30-30 da 30-0

18.00 – CONTRO-BREAK DARIA GAVRILOVA! Camila Giorgi annulla la prima chance ma poi manda lunga la volée. 4-3

17.59 – Altro brutto errore e tre chance di contro-break immediato

17.58 – Lungo il dritto dell’azzurra. 0-30

17.57 – BREAK CAMILA GIORGI! Doppio fallo di Gavrilova. 4-2

17.56 – Gran risposta e poi chiusura al volo. Due palle break: 15-40

17.54 – Passante col rovescio per Giorgi, poi errore dell’australiana. 0-30

17.52 – L’azzurra vince ancora il game a 0. 3-2

17.49 – Anche Gavrilova tiene la battuta a 0, di nuovo con un ace alla fine. 2-2

17.45 – Nessun problema al servizio per Camila Giorgi. 2-1

17.43 – Anche l’australiana vince il game a 15, con ace al centro finale. 1-1

17.40 – L’azzurra tiene la battuta a 15. 1-0

17.37 – Inizia il set decisivo, ancora Camila Giorgi al servizio

17.34 – GAME AND SECOND SET DARIA GAVRILOVA! Ace esterno a chiudere il secondo parziale, durato 36′



17.34 – Largo il recupero. 40-0, tre set point per l’australiana

17.30 – L’azzurra tiene la battuta a 30, interrompendo la striscia di 5 giochi consecutivi dell’avversaria (che servirà per il set). 2-5

17.28 – Camila Giorgi attacca ma l’australiana tira fuori un altro bel passante col dritto. 15-15

17.26 – Largo il dritto dell’azzurra e Gavrilova conferma il doppio break. 1-5

17.26 – Ace esterno dell’australiana. 40-0

17.23 – DOPPIO BREAK DARIA GAVRILOVA! Largo il rovescio di Camila Giorgi. 1-4

17.22 – Altra chance per l’australiana

17.21 – Rovescio lungolinea vincente. Parità

17.21 – Passante di dritto incrociato. Palla del doppio break: 30-40

17.19 – Giorgi piuttosto scarica. 0-30

17.18 – L’australiana conferma il break. 1-3

17.17 – Gran contropiede di dritto per l’azzurra. 30-15

17.15 – BREAK DARIA GAVRILOVA! Altro errore di Giorgi col dritto. 1-2

17.14 – Doppio fallo dell’azzurra e chance di contro-break. 30-40

17.13 – Passante col rovescio lungolinea dell’australiana. 30 pari

17.11 – Gavrilova tiene la battuta. 1-1

17.11 – Ace al centro. Vantaggio interno

17.10 – Largo il rovescio di Giorgi e game ai vantaggi

17.10 – Palla break. 30-40

17.08 – Dritto in controbalzo dell’azzurra. 15-30

17.07 – Doppio fallo dell’australiana. 0-15

17.06 – Game Giorgi. 1-0

17.05 – Ace al centro. 40-15

17.04 – Doppio fallo. 15-15

17.04 – Inizia il secondo set, serve ancora l’azzurra

16.59 – GAME AND FIRST SET CAMILA GIORGI! Risponde ancora bene e chiude il parziale col secondo break, dopo 48′



16.58 – Doppio fallo Gavrilova e tre set point. 0-40

16.58 – Risponde bene l’azzurra. 0-30

16.55 – Break confermato. 5-2

16.54 – Servizio e dritto. Terza parità

16.53 – Seconda palla del contro-break

16.53 – Bel dritto lungolinea e seconda parità

16.52 – Sbaglia la volée bassa Giorgi. Palla del contro-break

16.51 – Buon passante dell’australiana e 40-40

16.50 – Gran pallonetto di Gavrilova. 30 pari

16.47 – BREAK CAMILA GIORGI! Largo il rovescio dell’australiana- 4-2

16.47 – Dritto vincente di Giorgi e terza chance

16.46 – Quarta parità

16.45 – Terza chance di break

16.44 – Prima profonda di Gavrilova. Altra parità

16.43 – Seconda palla break

16.43 – Brutto errore di dritto e nuovo game ai vantaggi

16.42 – Palla corta dell’australiana ma l’azzurra ci arriva. Ancora un break point per lei: 30-40

16.41 – Lungo il dritto in corsa di Giorgi. 30-30

16.40 – Ancora problemi per chi serve. 0-30

16.37 – CONTRO-BREAK DARIA GAVRILOVA! Passante che causa poi l’errore con la volée dell’azzurra. 3-2

16.37 – Servizio e rovescio. 30-40

16.36 – Risposta vincente di Gavrilova col dritto. Due chance di contro-break: 15-40

16.35 – Rovescio in rete e 0-30

16.33 – BREAK CAMILA GIORGI! Altro errore di rovescio per l’australiana. 3-1

16.32 – Un altro doppio fallo e nuova chance di break per l’azzurra

16.32 – Doppio fallo sulla palla game. Seconda parità

16.30 – L’australiana si difende bene e varia, poi però Giorgi riesce a chiudere a rete. 40-40

16.29 – Gavrilova vince gli ultimi due scambi. 30 pari

16.28 – 0-30

16.27 – Buona volée dell’azzurra. 0-15

16.25 – Giorgi tiene la battuta. 2-1

16.24 – Passante di rovescio dell’australiana. 40-15

16.23 – Rimane in campo di poco il rovescio dell’azzurra. 40-0

16.21 – Game Gavrilova. 1-1

16.20 – Brutta risposta di Giorgi. Terza parità

16.20 – Lungo il rovescio e arriva la terza chance di break per l’azzurra

16.19 – Altro doppio fallo ma poi l’australiana si salva con una prima esterna. Seconda parità

16.18 – Ace al centro e game ai vantaggi

16.17 – Rovescio in rete di Giorgi. Seconda palla break

16.16 – Doppio fallo. Doppia chance di break: 15-40

16.16 – Gavrilova accorcia e l’azzurra chiude col rovescio. 15-30

16.13 – Buon primo game di Giorgi, che tiene la battuta a 0. 1-0

16.11 – Inizia il match, serve l’azzurra

16.04 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Giocatrici in campo per il riscaldamento

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Camila Giorgi – Daria Gavrilova: i precedenti

Cincinnati 2017 – Cemento – R32 – GIORGI b. Gavrilova 7-6(1) 5-7 6-3

Eastbourne 2015 – Erba – R32 – GAVRILOVA b. Giorgi 3-6 7-6(6) 6-3

Camila Giorgi affronta Daria Gavrilova per la terza volta in carriera

L’azzurra, dopo aver superato la qualificata spagnola Silvia Soler-Espinosa nel primo turno del Wta Premier di Charleston, affronterà oggi 4 aprile l’australiana Daria Gavrilova e nei precedenti sono in perfetta parità (1-1). La nativa di Macerata ha saltato gli ultimi tre mesi del 2017 per un problema al gomito, iniziando l’anno a Shenzen perdendo al primo turno, per poi arrivare in semifinale a Sydney e uscire al secondo turno dell’Australian Open; nuovi problemi al gomito la costringono a ritirarsi dalle qualificazioni di Dubai per poi rientrare a Miami ed uscirne sconfitta al primo turno. La nativa di Mosca, invece, ha sconfitto in rimonta la tunisina Ons Jabeur nel primo atto di questo torneo, dopo che aveva iniziato il 2018 all’Hopman Cup ed ha raggiunto, come la sua prossima avversaria, la semifinale a Sydney e il secondo turno nel primo Slam stagionale; poi ad Acapulco si è spinta sino in semifinale, mentre sia ad Indian Wells che a Miami non è andata oltre il terzo turno.