LIVE Camila Giorgi – Silvia Soler-Espinosa, Wta Charleston: risultato in tempo reale

CAMILA GIORGI – (Q) SILVIA SOLER-ESPINOSA, terzo incontro sul Althea Gibson Club Court a partire dalla 16.00 italiane (dopo Gavrilova-Jabeur)

Primo turno Wta Premier Charleston (terra battuta verde)

Dove seguire il match

Il torneo è un’esclusiva di Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky, ma la partita in questione non verrà trasmessa

Camila Giorgi – Silvia Soler-Espinosa: i precedenti

Strasburgo 2014 – Terra battuta – QF – SOLER-ESPINOSA b. Giorgi 3-6 6-4 7-5

Camila Giorgi ci riprova dopo il rientro avvenuto a Miami

L’azzurra esordisce su terra battuta al torneo di Charleston, dopo che era rientrata nel Wta Premier Mandatory di Miami per un nuovo problema al gomito patito durante le qualificazioni a Dubai e che l’ha costretta a dare forfait anche Indian Wells (per il medesimo problema è stata costretta a saltare gli ultimi tre mesi del 2017), dopo un discreto inizio di 2018 con la semifinale raggiunta a Sydney e il secondo turno all’Australian Open. La nativa di Macerata affronterà nel primo turno la qualificata spagnola Silvia Soler-Espinosa, n°205 Wta, con cui ha perso nell’unico precedente (che risale però al 2014). La nativa di Elche giocherà per la prima volta in un main draw Wta dal torneo di Gstaad 2017, dopo che quest’anno ha fallito la qualificazione sia ad Auckland che nel primo Slam stagionale.