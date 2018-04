LIVE Carpi-Venezia, cronaca diretta e risultato in tempo reale

Carpi-Venezia, la presentazione del match del “Cabassi”.

Buon pomeriggio e buon giorno di Pasquetta amici lettori di SuperNews. Siamo qui per seguire LIVE Carpi-Venezia, uno dei recuperi del Campionato di Serie B. Si tratta di un match importante per quanto concerne la zona play-off del torneo cadetto, dato che a parte le prime 3 – Empoli, Frosinone e Palermo – c’è gran bagarre dalla quarta posizione in giù. Gli emiliani – guidati da mister Calabro – hanno battuto nell’ultimo turno la Ternana, e si trovano a 47 punti, ovvero appena a 2 lunghezze dalla formazione di Pippo Inzaghi, che attualmente è ottava e si trova a 49 in classifica. Eppure, a 50 si trovano le squadre attualmente quarte a pari merito, ovvero Cittadella, Perugia, Parma e Bari. Per altro. tre di queste sono coinvolte nella sfide che si giocano fra oggi e domani. Nell’ultima sfida, la compagine lagunare è uscita sconfitta dal match contro il Frosinone di Moreno Longo. E per altro i veneti arrivano a questo impegno piuttosto arrabbiati, dato che allo “Stirpe”, si sono visti annullare il gol del possibile 2-2 ad opera di Zigoni. Al “Cabassi” arbitrerà il Signor Saia della Sezione di Palermo. Carpi-Venezia sarà il terzo dei quattro recuperi in programma questo pomeriggio. Calcio d’inizio alle 17:30.