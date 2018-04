LIVE Carpi-Venezia, cronaca diretta e risultato in tempo reale Ripresa

Carpi-Venezia 0-0

31 – Ancora Garritano in caduta, Vicario blocca

28 – Conclusione di Garritano respinta da Modolo

23 – Verna entra per Pasciuti. Intanto, corner per il Carpi e di testa Brosco mette i brividi a Vicario

20 – Garofalo da lontano, palla che rimbalza e Colombi blocca

18 – Concas per Jelenic

12 – Pinato al posto di Fabiano

10 – Blocca Vicario colpo di testa di Melchiorri

9 – Azione personale 3 tocchi di destro e tiro sul fondo di Pachonik

6 – Brutta punizione di Stulac

3 – Tiro pericoloso di Pasciuti

RIPRESA Fuori Litteri dentro Zigoni

FINE PRIMO TEMPO 0-0

45 – Ultimo minuto: Modolo resta a terra e per questo si recupererà un minuto

42 – Punizione di Jelenic bloccata

36 – Nel Carpi ottime le prove di Mbaye e Pachonik

33 – Sponda di Melchiorri per Pasciuti che da fuori calcia sul fondo

31 – Ammonio Mbaye

30 – Tiro di Melchiorri ribattuto

28 – Poco da segnalare in questi minuti

23 – Litteri, sombrero su Brosco e poi da dentro l’area esterno della rete

21 – Garofalo da fuori, sul fondo

18 – Melchiorri conclude al volo, ma era in fuorigioco

17 – Cross troppo lungo per Melchiorri

16 – Pasciuti sbaglia la rimessa laterale

12 – Tiro di Mbae fuori

10 – Errore disimpegno del Venezia, poi sul passaggio Pasciuti va a terra ma Saia lascia correre

7 – Finta di Garofalo e punizione di Stulac ribattuta

5 – Tentativo di Pasciuti respinto

3 – Squadre propositive

PARTITI!

Felicitazioni all’attaccante del Venezia Geijo che è diventato papà

Carpi-Venezia, formazioni

Carpi (3-5-1-1): Colombi; Poli, Brosco, Ligi; Calapai, Jelenic, Mbaye, Garritano, Pachonik; Pasciuti; Melchiorri. All. Calabro



Venezia (3-5-2): Vicario; Cernuto, Modolo, Domizzi; Frey, Falzerano, Stulac, Fabiano, Garofalo; Geijo, Litteri. All. F. Inzaghi

Carpi-Venezia, la presentazione del match del “Cabassi”.

Buon pomeriggio e buon giorno di Pasquetta amici lettori di SuperNews. Siamo qui per seguire LIVE Carpi-Venezia, uno dei recuperi del Campionato di Serie B. Si tratta di un match importante per quanto concerne la zona play-off del torneo cadetto, dato che a parte le prime 3 – Empoli, Frosinone e Palermo – c’è gran bagarre dalla quarta posizione in giù. Gli emiliani – guidati da mister Calabro – hanno battuto nell’ultimo turno la Ternana, e si trovano a 47 punti, ovvero appena a 2 lunghezze dalla formazione di Pippo Inzaghi, che attualmente è ottava e si trova a 49 in classifica. Eppure, a 50 si trovano le squadre attualmente quarte a pari merito, ovvero Cittadella, Perugia, Parma e Bari. Per altro. tre di queste sono coinvolte nella sfide che si giocano fra oggi e domani. Nell’ultima sfida, la compagine lagunare è uscita sconfitta dal match contro il Frosinone di Moreno Longo. E per altro i veneti arrivano a questo impegno piuttosto arrabbiati, dato che allo “Stirpe”, si sono visti annullare il gol del possibile 2-2 ad opera di Zigoni. Al “Cabassi” arbitrerà il Signor Saia della Sezione di Palermo. Carpi-Venezia sarà il terzo dei quattro recuperi in programma questo pomeriggio. Calcio d’inizio alle 17:30.