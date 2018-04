45′- Terminata la prima frazione senza recupero.

44′- Cross di Simy per Trotta ma la palla termina di poco a lato.

42′- Ammonito Torosidis per irregolarità.

40′- Barberis mette in mezzo con un lancio lungo ma la palla viene fatta sua da Mirante.

38′- De Maio con una frustata manda la palla in area e Palacio la stoppa.

35′- Cross di Faraoni che sorvola tutta l’area di rigore e termina fuori area.

33′- Pulgar tira forte dal limite dell’area ma il suo tentativo si spegne di poco a lato destro.

31′- Ricci guadagna un calcio di punizione per essere atterrato fuori area.

29′- Punizione battuta da Ricci ma Mirante fa sua la sfera.

28′- Il Crotone ha preso ormai le redini dell’incontro.

24′- GOOOOLLLLL!!!!! 1-0 Crotone con Simy che riceve un cross dalla destra e con un piattone insacca in rete.

22′- Corner per il Bologna battuto da Verdi e arriva tra le braccia di Cordaz.

19′- Punizione Crotone con Verdi che mette in mezzo e la palla però finisce tra le braccia di Cordaz.

16′- Simy supera alcuni difensori all’interno dell’area e tira basso vero il palo alla sinistra ma il portiere para con i pugni e salva.

14′- Tiro di Ricci con Mirante che para la conclusione.

12′- La difesa del Bologna spazza fuori area la palla.

10′- Tiro di Trotta da fuori con Mirante che sventra il pericolo fuori area.

9′- Stoian ha provato un passaggio in profondità nello spazio dove Ricci era in agguato.

6′- Masina sorprende tutti con la sua rimessa e imposta il contrattacco. Poi la palla si perde.

4′- Di Francesco non riesce a trovare nessun compagno in area, il passaggio viene intercettato.

3′- Cross di Di Francesco verso l’area del Crotone ma nessuno dei suoi giocatori la prende e termina in fallo di fondo.

1′- Iniziato il match.

14:42- FORMAZIONE UFFICIALE CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Mandragora, Barberis; Trotta, Simy, Ricci. All. Zenga

14:40- FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco. All. Donadoni

14:30- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Crotone-Bologna. Tra poco conosceremo le scelte dei due allentori Zenga e Donadoni.

13:40- PROBABILE FORMAZIONE CROTONE (4-3-3): Cordaz-Faraoni-Ceccherini-Capuano-Martella-Crociata-Barberis-Mandragora-Ricci-Trotta-Stoian. All. Zenga

13:30- PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (4-3-3): Mirante-Torosidis-Helander-De Rossi-Masina-Poli-Pulgar-Donsah-Verdi-Palacio-Di Francesco. All. Donadoni

Parita all’Ezio Scida di oggi da salvezza definitiva o dal proseguimento di salvezza. Crotone-Bologna porta questi due scenari, perchè da una parte i tre punti fanno comodo al Crotone per agguantare la Spal, che ieri ha pareggiato in casa con l’Atalanta. I tre punti al Bologna vorrebbero dire salvezza finale con +14 sul Crotone, attualmente terz’ultima. Se si vedono i risultati delle scorse settimane, vediamo che stanno meglio i felsinei reduci dai pareggi contro Lazio e Roma e desiderosi di consolidare l’undicesimo posto. All’andata terminò 2-3 per i calabresi con le reti di Verdi su punizione per il Bologna e una doppietta di Budimir con in mezzo il rigore siglato da Trotta per il Crotone. Squadra al completo per Donadoni fatta eccezione per Gonzales, Keita e Nagy e ora anche Destro a causa di un affaticamento muscolare nella rifinitura. 4-3-3 anche per i orssoblù con il rientro di Mirante, difesa formata da Helander-De Maio-Masina-Mbaye.

Zenga schiererà un 4-3-3 con Cordaz in porta, linea difensiva formata da Faraoni-Capuano-Ceccherini-Martella. Centrocampo composto da Stoian-Mandragora-Rodhen con un tridente Trotta-Simy-Ricci. L’ex giocatore dell’Inter ci crede molto in questa partita e nella vittoria contro il Bologna. Questa vittoria garantirebbe più garanzie di permanenza in serie A. Se lo scorso anno stava messa più male rispetto a questo a Crotone allora sono brvi nel fare miracoli.