LIVE Djokovic-Lajovic 6-0 1-1 in tempo reale, Atp Montecarlo

(9) NOVAK DJOKOVIC – (Q) DUSAN LAJOVIC 6-0 1*-1

Primo turno Masters 1000 Montecarlo (terra battuta)

15.42 – Con lo smash riesce a portare a casa il primo game di questo incontro. 1-1

15.42 – Lungo il rovescio di Lajovic. 40-30

15.39 – Il nastro aiuta Djokovic, che tiene la battuta a 0. 1-0

15.37 – Inizia il secondo set, serve nuovamente “Nole”

15.34 – GAME AND FIRST SET DJOKOVIC! Bagel per il 12 volte campione Slam, chiudendo il primo parziale in appena 23′

15.33 – “Nole” attacca col rovescio e chiude col dritto. Due set point

15.32 – Gran bello scambio, ma il dritto di Lajovic è fuori di pochissimo. 0-15

15.29 – “Nole” conferma il doppio vantaggio a 15, con una stop-volley sul punto del 30-15. 5-0

15.26 – DOPPIO BREAK! Col rovescio lungolinea si procura la chance del doppio break, che Lajovic concede con un dritto in rete. 4-0

15.25 – Ancora bene con il dritto Djokovic e costringe il connazionale ai vantaggi

15.25 – 30 pari

15.23 – Doppio fallo di Lajovic. 0-15

15.21 – Break confermato. 3-0

15.20 – Angola bene con il dritto. 15-15

15.18 – BREAK DJOKOVIC! Il connazionale si salva sulla prima palla break, sulla seconda manda lungo il rovescio. 2-0

15.16 – 0-40 sul servizio di Lajovic, subito tre palle break per “Nole”

15.15 – Lajovic sparacchia a lato il dritto e Djokovic tiene la battuta a 15. 1-0

15.13 – Servizio e palla corta vincente. 30-0

15.12 – Inizia il match, serve il 12 volte campione Slam

15.08 – Giocatori in campo per il riscaldamento

14.54 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Nishikori ha sconfitto in rimonta Berdych, quindi a breve scenderanno in campo Djokovic e Lajovic, derby serbo di questo primo turno a Montecarlo

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Novak Djokovic-Dusan Lajovic, i precedenti

Doha 2015 – Cemento – R32 – DJOKOVIC b. Lajovic 6-2 6-1

Novak Djokovic si presenta a Montecarlo assieme al suo storico allenatore, Marian Vajda

Il campione serbo, dopo le due magre figure patite nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami (e il persistere dei problemi al gomito, dopo la sconfitta patita al quarto turno dell’Australian Open contro il coreano Hyeon Chung), ha licenziato sia André Agassi che Radek Stepanek e ha richiamato lo slovacco Marian Vajda, suo coach storico dal 2006 al 2017. Nel primo turno del torneo monegasco, dove tra l’altro vive e si allena, affronterà il connazionale Dusan Lajovic (partito dalle qualificazioni), contro il quale ha vinto l’unico precedente. Inizio non brillantissimo per l’attuale n°90 Atp, che è stato eliminato al primo turno nel primo Slam stagionale, a Rio de Janeiro e a San Paolo, mentre è riuscito a vincere un incontro a Buenos Aires, Indian Wells e Miami. Ad inizio aprile, infine, è riuscito ad imporsi nel Challenger di Le Gosier (cemento) contro lo statunitense Denis Kudla.