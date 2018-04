LIVE F1 Gp Bahrein classifica in tempo reale: la griglia di partenza

GRIGLIA DI PARTENZA! Vettel- Raikkonen/ Bottas – Ricciardo/ Gasly- Magnussen/ Hulkenberg- Ocon/ Hamilton- Sainz/ Hartley-Perez/ Alonso – Vandoorne/ Verstappen – Grosjean/ Ericsson – Siroktin/ Leclerc – Stroll.

Dopo la super Pole di ieri, oggi torna la F1 con la seconda gara del mondiale: si corre sul circuito di Sahkir in Bahrein con le Ferrari in prima fila e con Hamilton e Verstappen pronti a dare spettacolo.

Ferrari in prima fila, dietro pronti allo spettacolo. Sia le prove che le qualifiche che si sono disputate in questi giorni hanno visto costantemente davanti la Ferrari. In Bahrein Sebastian Vettel partirà dalla Pole Position e accanto ci sarà il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen a completamento di una prima fila tutta Ferrari. La rossa di Maranello ha sorpreso tutti ed ha dimostrato di avere un ottimo passo sia in gara che in qualifica. Bottas subito dietro in terza posizione seguito da Daniel Ricciardo. Più staccata l’altra Mercedes di Lewis Hamilton che partirà in 9 posizione a causa di una penalità subita per aver sostituito il cambio. Anche Verstappen partirà nelle retrovie dopo un errore in Q1 che ha distrutto la macchina e compromesso le sue qualifiche. La gara di oggi si prospetta avvincente con continui sorpassi soprattutto da Hamilton e Verstappen che devono rimontare per cercare di limitare i danni.