LIVE Fiorentina-Spal, cronaca e risultato in tempo reale: Rigore?

31′ Ancora Lazzari si libera di qualche avversario e mette una palla pericolosa in area: altro angolo per la Spal

29′ Rasoterra di Lazzari deviato in angolo da Vitor Hugo, non troppo distante dal palo

26′ Tiro di Saponara bene indirizzato ma Felipe devia in angolo

23′ Ammonito Saponara per intervento falloso su Everton

21′ Tiro di Simeone ‘murato’ in area

17′ Punizione di Biraghi a girare, fuori

13′ Coro per “Davide Astori!” e “C’è solo un capitano”

12′ Grande palla di Saponare per Chiesa che mette al centro, Simeone manca di poco l’intervento

L’arbitro ricorre al giudizio del Var: niente rigore.

La Curva Fiesole canta “insensibile”.

9′ RIGORE per la Spal: Felipe stretto fra Pezzella e Vitor Hugo cade in area. L’arbitro assegna il rigore

7′ Tiro di Saponara, servito da Simeone, Meret alza in angolo

5′ Tiro centrale di Saponara

3′ Fiorentina in possesso di palla, sta prendendo le misure alla Spal. Chiesa si invola sulla destra e mette al centro ma la palla era uscita fuori

Iniziata!

Dallo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi Fiorentina – Spal, gara valida per la 32esima giornata del Campionato di Serie A.

Tra poco risuonerà l’Inno di Narciso Parigi.

Le due squadre hanno effettuato il riscaldamento. A breve torneranno in campo per dare vita a una partita ricca di significati. Da parte viola l’intenzione di continuare la serie positiva che l’ha proiettata a soli due punti dal sesto posto al momento occupato dal Milan. Da parte della squadra allenata dall’ex Leonardo Semplici, necessario fare risultato per mantenersi appieno nella lotta per evitare la retrocessione.

Le formazioni ufficiali.

Fiorentina: Sportiello, Vitor Hugo, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Veretout, Benassi, Chiesa, Dabo, Saponara, Simeone. A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Gil Dias, Bruno Gaspar, Hristov, Olivera, Cristofor, Eysseric, Falcinelli. All. Stefano Pioli.

Spal: Meret, Cionek, Vicari, Felipe, Lazzari, Everton, Viviani, Floccari, Costa, Viotale, Antenucci. A disposizione: Gomis, Marchegiani, Vaisanen, Konate, Salamon, Mattiello, Schiavon, Paloschi, Bonazzoli, Esposito. All. Leonardo Semplici.

Arbitro: Sig. Orsato di Schio.

Assistenti arbitrali sig. Di Vuolo – Gori. Quarto uomo sig. Nasca. Var: Pasqua-Passeri.

Classifica: Juventus 81, Napoli 77, Lazio 60, Roma 60, Inter 60, Milan 52, Fiorentina 50, Atalanta 49, Sampdoria 48, Torino 46, Genoa 38, Bologna 35, Udinese 33, Cagliari 32, Ssssuolo 30, Chievo Verona 30, Spal 27, Crotone 27, Verona 25, Benevento 13.

Le partite in programma della 32esima giornata di Serie A. Cagliari – Udinese 2 – 1; Chievo – Torino 0 – 0; Genoa – Crotone 1 – 0; Atalanta – Inter 0 – 0; Fiorentina – Spal; Bologna – Verona; Milan – Napoli; Sassuolo – Benevento; Juventus – Sampdoria; Lazio – Roma.