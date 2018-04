LIVE Fognini-Chardy 6-7, 6-2, 6-2 Coppa Davis 2018: fase finale del quarto set

Fognini-Chardy 6-7 6-2 6-2 5-3

5-3 Fognini, l’azzurro serve per il match.

30-0, diritto vincente per Chardy. 40-0, smorzata in rete per Fognini. 40-15, risposta vincente per l’azzurro. 40-30, altro rovescio vincente per l’azzurro. 40-40, gran diritto vincente di Fabio. Vantaggio Italia e palla break per Fognini. Game Fognini.

4-3 per l’azzurro. Fognini-Chardy riprenderà con il francese al servizio.

30-15, Chardy sbaglia di diritto. 40-15, diritto vincente per Fognini. Game Fognini.

3-3, il francese torna in partita. Fognini al servizio.

30-0, diritto vincente per Chardy. 40-0, servizio vincente per il francese. Game Chardy.

3-2 per l’azzurro, Fognini-Chardy riprenderà dopo il cambio di campo con il francese al servizio.

30-15, voleè comoda di diritto per Fabio. 30-30, stecca con il diritto l’azzurro. 30-40, diritto vincente per Chardy. Parità, errore di diritto del francese. Vantaggio Italia, rovescio di poco out del francese. Ancora parità, errore di Fognini con il diritto. Vantaggio Francia, rovescio tagliato in rete per l’azzurro. Game Chardy.

3-1 Fognini, l’azzurro al servizio.

15-30, voleè deliziosa di Fognini. 15-40, altro diritto vincente per l’azzurro. 30-40, ottima smorzata del francese. 40-40, servizio vincente per Chardy. Vantaggio Italia e altra palla break per l’azzurro. Parità, risposta out per l’azzurro. Vantaggio Franciam diritto in rete per l’azzurro. Game Chardy.

3-0 per l’azzurro, Fognini-Chardy riprenderà con il francese al servizio.

30-15, corpo a corpo sotto rete vinto da Fognini. 40-30, stecca di diritto per l’azzurro. Game Fognini.

2-0 Fognini, l’azzurro al servizio per confermare il break.

15-30, errore di diritto di Chardy. 15-40, altro diritto in rete del francese. Game Fognini.

1-0 Fognini, Chardy al servizio dopo il cambio di campo.

15-30, diritto out per Fognini. 30-30, diritto vincente per l’azzurro. 40-30, rovescio out per il francese. Parità, diritto fuori per Fabio. Vantaggi Francia e palla break per Chardy. Parità. Vantaggio Francia, doppio fallo per Fognini. Ancora parità, rovescio in rete per il francese. Vantaggio Italia, altro errore di Chardy. Game Fognini.



QUARTO SET – Fognini-Chardy, si comincia con l’azzurro al servizio.

0-30, Fognini a due punti dalla conquista del terzo set. 15-30, servizio vincente per Chardy. 15-40, due set point per l’azzurro. 30-40, rovescio out per l’azzurro. 40-40, agevole voleè di rovescio per Chardy. Vantaggio Italia, doppio fallo per il francese. Game e terzo set per Fognini.

5-2 per l’azzurro, Fognini-Chardy riprenderà con il francese al servizio.

30-15, rovescio vincente per Fognini. 40-15, risposta in rete per il francese. Game Fognini.

4-2 Fognini, l’azzurro va al servizio per confermare il break.

15-30, grandissimo rovescio di Fognini. 30-30, diritto vincente per Chardy. 40-30, diritto al volo vincente per il francese. 40-40, rovescio lungo linea strepitoso di Fabio. Vantaggio Italia e palla break per Fognini. Gran diritto di Chardy e parità. Vantaggio Italia e altra palla break per Fognini. Game Fognini.

3-2 Fognini, c’è Chardy ora al servizio.

15-30, rovescio in rete per l’azzurro. 30-30, rovescio out di Chardy. 40-30, diritto out del francese. Game Fognini.

2-2, Fognini-Chardy riprende con l’azzurro al servizio.

0-30, grande passante di Fognini. 15-30, risposta out dell’azzurro. 15-40, diritto in rete del francese. Game Fognini.

2-1 per Chardy, il servizio passa al francese.

15-40, due palle breake per Chardy. Game Chardy.

1-1, Fognini-Chardy riprende con l’azzurro al servizio.

0-30, errore di diritto per il francese. 15-30, errore di rovescio di Fognini. 30-30, diritto in rete per l’azzurro. 30.40, palla break per l’azzurro. Parità, diritto in rete per Fabio. Altra palla break per l’azzurro. Parità, grande diritto di Chardy. Ancora una palla break per Fabio. Di nuovo parità. Vantaggio Francia, voleè vincente per Chardy. Game Chardy.

1-0 Fognini.

0-30, errore di Fognini. 15-30, smorzata e passante vincente per l’azzurro. 15-40, diritto vincente per Chardy. 30-40, ace per Fabio. 40-40, comodo smash per annullare la seconda palla break. Vantaggio Italia, diritto in rete per il francese. Parità, risposta vincente per Chardy. Vantaggio Francia, gran diritto di Chardy. Parità, diritto lungo linea vincente per Fabio. Vantaggio Italia, miracoloso recupero dell’azzurro su un’ottima smorzata di Chardy. Game Fognini.

TERZO SET – Fognini-Chardy – si comincia con l’azzurro al servizio

30-15, errore in risposta di Fognini. 30-30, l’azzurro a due punti dalla conquista del secondo set. 30-40, set point per Fabio. Parità, risposta out per l’azzurro. Ancora un set point per Fognini. Chardy annulla con il diritto. Vantaggio Francia, ace di Chardy. Ancora parità, errore grossolano di diritto per il francese. Altro set point per Fognini. Game e secondo set per Fognini.

5-2 Fognini, l’azzurro si garantisce la possibilità di servire per il match.

30-0 l’azzurro costringe l’errore l’avversario. 40-0, smorzata vincente per Fognini. Game Fognini.

4-2 Fognini, l’azzurro al servizio per confermare il break.

0-30, passante in rete per Chardy. 0-40, altro errore del francese. Game Fognini.

3-2 Fognini, il servizio passa al francese.

30-15, out un diritto di Fognini. 40-15, errore per Chardy. Game Fognini.

2-2, Fognini-Chardy riprende con l’azzurro al servizio.

15-30, errore di diritto per il francese. 15-40, rovescio vincente per l’azzurro. Game Fognini.

2-1 Chardy, il francese al servizio dopo il cambio di campo.

30-0, smorzata a segno per Fabio. 30-15 doppio fallo per l’azzurro. 40-15, rovescio out per il francese. Game Fognini.

2-0 Chardy, Fognini al servizio.

30-0, risposta out per Fognini. 40-0, diritto vincente per Chardy. Game Chardy.

1-0 per Chardy, break in apertura per il francese.

15-30, rovescio in rete per Fognini. 15-40, rovescio vincente per Chardy. 30-40, voleè vincente per l’azzurro. 40-40. vantaggio Francia, errore di diritto per l’azzurro. Parità rovescio vincente per Fabio. Vantaggio Italia, rovescio in rete di Chardy. Parità risposta vincente per il francese. Palla break ancora per la Francia. Game Chardy.

SECONDO SET Fognini-Chardy – si comincia con Fognini al servizio

1-0 Fognini, diritto vincente per l’azzurro. 1-1, doppio fallo per Fabio. 2-1 Chardy, diritto in rete per l’azzurro. 3-1 Chardy, facile voleè di diritto per il francese. 4-1 Chardy, diritto vincente per il francese. 4-2 Chardy, cambio di campo. 4-3 Chardy, diritto vincente per Fognini. 5-3 Chardy, diritto out per l’azzurro. 5-4 Chardy, doppio fallo per il francese. 5-5, diritto in spinta per l’azzurro. 6-5 Chardy, set point per il francese. 6-6, miracoloso recupero di Fognini. Primo set di Fognini-Chardy agli attimi conclusivi del primo set. 7-6 Chardy, ace per il francese. Punto e primo set per Chardy.

6-6, il primo set di Fognini-Chardy si decide al tie-break.

30-15, rovescio vincente per Fabio. 30-30, diritto in rete per l’azzurro. 40-30, comoda voleè di rovescio sulla rete per Fognini. Game Fognini.

6-5 Chardy, Fognini serve per arrivare al tie-break.

30-15, rovescio out per Fognini. 40-15, ace per Chardy. 40-30, risposta aggressiva dell’azzurro che costringe all’errore il francese. Game Chardy.

5-5, Chardy al servizio.

30-15, straordinario rovescio vincente di Fognini. 30-30, risposta e diritto vincenti per il francese. 40-30, diritto aggressivo e punto per Fabio. 40-40, errore di diritto dell’azzurro. Vantaggio Italia, rovescio in rete per Chardy. Game Fognini.

5-4 per il francese, Fognini-Chardy torna in bilico per questo primo set.

0-30, errore di diritto per Chardy. 0-40, il francese lascia una palla che termina la sua corsa in campo. Game Fognini.

5-3 Chardy che serve per vincere il primo set.

30-0, servizio vincente per Fognini. 40-0, errore di diritto di Chardy. 40-15, rovescio vincente per il francese. Game Fognini.

5-2 Chardy, il francese si garantisce la possibilità di servire per il primo set.

15-30, ottimo passante per Fognini che induce all’errore l’avversario. 30-30, comoda voleè per Chardy. 30-40, brutto errore del francese. 40-40, ace per Chardy. vantaggio Italia, Fognini in spinta costringe all’errore l’avversario. 40-40, errore di diritto di Fognini. Vantaggio Italia, rovescio out l’azzurro. Game Chardy.

4-2 Chardy, il francese al servizio per confermare il break.

15-30, palla corta vincente per Fognini. 15-40, pallonetto fortunoso per Chardy. 30-40, prima di servizio vincente per l’azzurro. Game Chardy, break per il francese.

3-2 Chardy, Fognini al servizio.

30-15, errore di diritto di Fognini. 30-30, gran voleè dell’azzurro. 40-30, diritto vincente di Chardy. Game Chardy.

2-2, Fognini-Chardy riprende con il francese al servizio.

30-0, buona accelerazione di diritto di Fognini. 40-0, in rete il recupero di Chardy. 40-15, passante complicato per Fognini che finisce in rete. 40-30, brutto errore di diritto per l’azzurro. Game Fognini.

2-1 Chardy, dopo il cambio di campo sarà Fognini a servire.

30-15, errore di diritto per Chardy. 30-30, doppio fallo per il francese. 30-40, altro diritto out di Chardy.

1-1, Fognini-Chardy riprende con il francese al servizio. 40-40 servizio vincente per il francese. Vantaggio Francia, errore di rovescio a campo libero dell’azzurro. Parità, doppio fallo per Chardy. Vantaggio Francia, rovescio in rete per Fognini. Game Chardy.

0-30, doppio fallo per Fognini. 15-30. rovescio in rete per Chardy. 15-40, passante in rete per l’azzurro. 30-40, buona prima palla per l’azzurro. 40-40, out la risposta del francese. Vantaggio Italia, altra buona prima di servizio per Fabio. Game Fognini.

1-0 Chardy, il francese tiene a fatica il servizio di apertura. Dopo il cambio di campo Fognini servirà per la prima volta nel match.

15-30, doppio fallo per il francese. 15-40, diritto vincente e due palle-break per Fognini. 30-40, diritto a campo aperto comodo per Chardy. 40-40, smash sulla rete per il francese. Game Chardy.

PRIMO SET – si comincia con Chardy al servizio



Fognini-Chardy, è Italia-Francia atto secondo. Il numero uno azzurro contro il numero due francese, Fabio Fognini contro Jeremy Chardy. I precedenti parlano di una prevalenza del tennista ligure, 4-1, che avrà la possibilità di giocare sui campi di casa. L’ultimo scontro tra i due però è stato vinto da Chardy, a Indian Wells meno di un mese fa. I due scenderanno in campo tra poco dopo la conclusione del primo incontro di questo Italia-Francia, quello tra Seppi e Pouille. Ha vinto il francese in 5 set, ora quindi ci sarà più pressione sul numero uno italiano. Fognini parte favorito, anche in virtù delle 60 posizioni che dividono i due giocatori nel ranking Atp. Fabio è l’uomo più atteso di questo quarto di finale di Coppa Davis, anche per il fatto di giocare nella sua Liguria. I due giocatori sono coetanei e si conoscono piuttosto bene. Chiaramente un successo di Fognini sarebbe fondamentale per affrontare il doppio con un atteggiamento più sereno.

Fognini-Chardy, già decisiva per Italia-Francia

Il secondo singolare in un confronto di Coppa Davis è spesso decisivo. Chiudere la prima giornata con una vittoria è sempre importante, anche per non caricare di troppe responsabilità il doppio. Sarà così anche per Fognini-Chardy. Un Match in cui l’azzurro parte chiaramente favorito, ma in Coppa Davis le sorprese sono sempre all’ordine del giorno. Come è poi buona regola del tennis, lo sport inventato dal diavolo.