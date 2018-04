LIVE Fognini-Chardy, Coppa Davis 2018: cronaca e risultato in tempo reale

Fognini-Chardy, è Italia-Francia atto secondo. Il numero uno azzurro contro il numero due francese, Fabio Fognini contro Jeremy Chardy. I precedenti parlano di una prevalenza del tennista ligure, 4-1, che avrà la possibilità di giocare sui campi di casa. L’ultimo scontro tra i due però è stato vinto da Chardy, a Indian Wells meno di un mese fa. I due scenderanno in campo dopo la conclusione del primo incontro di questo Italia-Francia, quello tra Seppi e Pouille. Fognini parte favorito, anche in virtù delle 60 posizioni che dividono i due giocatori nel ranking Atp. Fabio è l’uomo più atteso di questo quarto di finale di Coppa Davis, anche per il fatto di giocare nella sua Liguria. I due giocatori sono coetanei e si conoscono piuttosto bene. Chiaramente un successo di Fognini sarebbe fondamentale per affrontare il doppio con un atteggiamento più sereno.

Fognini-Chardy, già decisiva per Italia-Francia

Il secondo singolare in un confronto di Coppa Davis è spesso decisivo. Chiudere la prima giornata con una vittoria è sempre importante, anche per non caricare di troppe responsabilità il doppio. Sarà così anche per Fognini-Chardy. Un Match in cui l’azzurro parte chiaramente favorito, ma in Coppa Davis le sorprese sono sempre all’ordine del giorno. Come è poi buona regola del tennis, lo sport inventato dal diavolo.