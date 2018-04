LIVE Fognini-Ivashka, Atp Montecarlo: risultato in tempo reale

(13) FABIO FOGNINI – (Q) ILYA IVASHKA, secondo match sul Court des Princes a partire dalle 11.00 italiane (dopo Simon-Mannarino)

Primo turno Masters 1000 Montecarlo (terra battuta)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Fabio Fognini torna in campo a Montecarlo dopo la delusione patita in Coppa Davis

L’azzurro, dopo una settimana di pausa dopo gli impegni di Coppa Davis (in cui l’Italia è stata sconfitta per 3-1 dalla Francia), riparte dal Masters 1000 monegasco e affronterà nel primo turno il qualificato bielorusso Ilya Ivashka, per la prima volta in carriera. Il tennista di Minsk ha iniziato il 2018 a Pune, raggiungendo il secondo turno; all’Australian Open viene eliminato al primo turno, per poi raggiungere la semifinale nel Challenger di Koblenz (cemento indoor). A febbraio arriva il grande exploit: a Marsiglia raggiunge per la prima volta una semifinale a livello Atp battendo il serbo Laslo Djere, lo svizzero Stan Wawrinka, il francese Nicolas Mahut e arrendendosi contro Lucas Pouille; a Dubai viene eliminato al primo turno e a marzo gioca tre Challenger in Cina: a Zhuhai raggiunge il secondo turno, a Shenzen vince il titolo e a Quijing arriva ai quarti. Infine la scorsa settimana entra nel main draw Marrakech come lucky loser ma perde contro il futuro vincitore del torneo, lo spagnolo Pablo Andujar.