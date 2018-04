LIVE Fognini-Pouille 6-2 1-6 6-5 in tempo reale, Coppa Davis 2018

FABIO FOGNINI – LUCAS POUILLE 6-2 1-6 6-5*

Terzo singolare di Italia-Francia, quarti di finale Coppa Davis (Genova, terra battuta)

13.45 – Brutto errore per il transalpino col dritto. 40-30

13.41 – Game Fognini, che si garantisce almeno il tie-break. 6-5

13.40 – Buona prima: parità

13.40 – Gran rovescio del francese: palla break

13.39 – 30-30

13.38 – Due brutti errori del taggiasco. 0-30

13.36 – Game Pouille e l’azzurro spacca la racchetta. 5-5

13.35 – Largo il dritto di Fognini, che butta a terra la racchetta. Quarta parità

13.34 – Terzo set point

13.33 – Altro ace. Terza parità

13.33 – Secondo set point col rovescio lungolinea

13.32 – Ace. Seconda parità

13.32 – Set point

13.31 – Lob di un niente sulla riga per l’azzurro. Game ai vantaggi

13.30 – Gran risposta di rovescio. 30 pari

13.29 – Recupero del taggiasco ma il transalpino lo passa. 15-15

13.25 – CONTRO-BREAK. Brutto errore di dritto per Fognini: 5-4





12.25 – Buona prima dell’azzurro. 30-40

13.24 – Ottima difesa: 15-40 e altre chance di contro-break

13.24 – Due grandi risposte di Pouille. 15-30

13.21 – BREAK FOGNINI! Chirurgico col dritto ed esulta invocando il pubblico di Genova. Chance di chiudere il set: 5-3





13.20 – Dal 30-15 due errori di fila per il francese: break point

13.16 – Il taggiasco vince il game a 15. 4-3

13.15 – Servizio e dritto per Fognini. 30-0

13.13 – Pouille tiene la battuta con un ace esterno. 3-3

13.12 – L’azzurro chiama a rete l’avversario e vince il punto: vantaggi

13.11 – Errore del transalpino col drop shot: 40-30 da 40-0

13.07 – CONTRO-BREAK POUILLE! Game disastroso di Fognini. 3-2





13.07 – 0-40 e altre tre chance di contro-break

13.06 – Doppio errore del taggiasco: 0-30

13.05 – Game Pouille. 3-1

13.04 – Volée di rovescio in contropiede per il francese. 40-15

13.01 – Servizio e dritto: break confermato e 3-0

13.00 – Annullata e poi subito un ace: vantaggio interno

12.59 – Un paio di errori di troppo e l’azzurro concede subito una chance di contro-break: 30-40

12.57 – BREAK FOGNINI! Doppio fallo del transalpino. 2-0

12.56 – 15-40, doppia palla break per il taggiasco

12.55 – Doppio fallo ed errore col dritto di Pouille . 0-30

12.54 – Il taggiasco tiene la battuta. 1-0

12.52 – Palla corta errata dall’azzurro e il francese lo passa di rovescio: 40-40

12.51 – Subito un game combattuto: 30-30

12.49 – Inizia il terzo set, serve Fognini

12.45 – GAME AND SECOND SET POUILLE! L’azzurro tenta la palla corta, Pouille arriva all’ultimo ma il nastro lo aiuta: 6-1 in 31′





12.44 – Contropiede di dritto: 40-0 e tre set point

12.42 – DOPPIO BREAK POUILLE! Fognini non può nulla sul dritto dell’avversario. 1-5

12.42 – Dritto sul nastro e ancora una chance di doppio break

12.41 – Terza parità

12.41 – Palla break concessa ma il servizio aiuta l’azzurro

12.40 – 40-40

12.39 – Buona parata a rete di Pouille: 40-30 da 40-0

12.34 – Si ripete con la palla corta: break confermato. 1-4

12.34 – Ottima palla corta: vantaggio interno

12.33 – Fatica Pouille in difesa, ma alla fine chiude con lo smash. Game ai vantaggi





12.32 – Dritto fortunato per l’azzurro e alla fine chiude, ottenendo una chance di contro-break immediato

12.31 – Brutto errore del francese. 30-30

12.29 – BREAK POUILLE! Altro errore dell’azzurro col dritto. 1-3

12.29 – Smash sbagliato da Fognini, che concede un break point

12.28 – La volée dell’azzurro “annulla” il tweener del transalpino. 30 pari





12.25 – Una buona prima esterna e poi una chiusura a rete: game Pouille. 1-2

12.24 – Molto largo un altro dritto. Parità

12.23 – Anche l’azzurro manda il dritto in rete. 30-40

12.23 – Dritto in rete del transalpino, doppia chance di break

12.22 – Anche il taggiasco tiene la battuta a 0 e ora è sul 15-30 sul servizio dell’avversario

12.17 – Pouille tiene la battuta a 0 in questo primo game. 0-1

12.16 – Inizia il secondo set, serve ancora il francese

12.13 – GAME AND FIRST SET FOGNINI! Il secondo è quello buono, grazie ad un’ottima prima. 6-2 in 37′ di gioco





12.12 – Ottima risposta del transalpino. 40-30

12.12 – 40-15, due set point

12.11 – Contropiede di dritto per il taggiasco. 15-15

12.08 – Game Pouille. 5-2

12.08 – Altro recupero e volée dell’azzurro. 40-30

12.06 – Doppio break confermato. 5-1

12.04 – Ancora un game ai vantaggi

11.59 – DOPPIO BREAK! Prodezza in recupero del taggiasco, è partito davvero alla grande. 4-1





11.59 – Palla del doppio break

11.58 – Sbaglia ancora di dritto il francese. 40-40

11.57 – Risposta vincente di rovescio per Fognini. 40-30

11.54 – L’azzurro conferma il break a 30, chiudendo anche lui con una volée. 3-1

11.53 – Pouille chiude a rete. 40-15

11.49 – BREAK FOGNINI! Doppio fallo del transalpino. 2-1





11.49 – Nuova palla break per l’azzurro

11.48 – Altro game combattuto: 30 pari

11.45 – CONTRO-BREAK POUILLE! Risposta vincente. 1-1

11.45 – Palla del contro-break

11.44 – Gran lob di Pouille: game ai vantaggi

11.43 – Brutto errore col dritto dell’azzurro. 30-30

11.40 – BREAK FOGNINI! Questa volta il dritto del transalpino è lungo. 1-0

11.39 – Due dritti e Pouille annulla le prime due. 30-40

11.38 – Dritto vincente dell’azzurro, tre palle break per lui

11.37 – Sbagliato lo smash. 0-30

11.36 – Inizia il match, serve il francese

11.34 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Giocatori in campo per il riscaldamento

Fabio Fognini – Lucas Pouille: i precedenti

Shangai 2017 – Cemento – R32 – FOGNINI b. Pouille 7-6(7) 6-3

Amburgo 2015 – Terra battuta – SF – FOGNINI b. Pouille 6-2 7-6(2)

Parigi-Bercy 2014 – Cemento indoor – R32 – POUILLE b. Fognini 7-6(5) 7-6(7)

Fognini-Pouille: il terzo singolare che già può essere decisivo per la Francia, avanti 2-1

Dopo le prime due giornate (6 e 7 aprile), il quarto di finale della Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia vede quest’ultima in vantaggio per 2-1, con i punti guadagnati da Lucas Pouille contro Andreas Seppi e dal doppio formato da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut contro Simone Bolelli e Fabio Fognini (che ha conquistato il punto per l’Italia contro Jeremy Chardy). Il terzo singolare vedrà quindi di fronte i due n°1, con il taggiasco che è avanti per 2-1 nei precedenti contro il nativo di Grande-Synthe ed entrambi hanno avuto un ottimo inizio di stagione: semifinale a Sydney, quarto turno all’Australian Open, semifinale a Rio de Janeiro e vittoria a San Paolo per l’azzurro mentre il transalpino ha vinto a Montpellier e ha raggiunto la finale anche a Marsiglia e a Dubai.