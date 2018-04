LIVE Fognini-Pouille, Coppa Davis 2018: risultato in tempo reale

FABIO FOGNINI – LUCAS POUILLE, ore 11.30 italiane

Terzo singolare di Italia-Francia, quarti di finale Coppa Davis (Genova, terra battuta)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Fabio Fognini – Lucas Pouille: i precedenti

Shangai 2017 – Cemento – R32 – FOGNINI b. Pouille 7-6(7) 6-3

Amburgo 2015 – Terra battuta – SF – FOGNINI b. Pouille 6-2 7-6(2)

Parigi-Bercy 2014 – Cemento indoor – R32 – POUILLE b. Fognini 7-6(5) 7-6(7)

Fognini-Pouille: il terzo singolare che già può essere decisivo per la Francia, avanti 2-1

Dopo le prime due giornate (6 e 7 aprile), il quarto di finale della Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia vede quest’ultima in vantaggio per 2-1, con i punti guadagnati da Lucas Pouille contro Andreas Seppi e dal doppio formato da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut contro Simone Bolelli e Fabio Fognini (che ha conquistato il punto per l’Italia contro Jeremy Chardy). Il terzo singolare vedrà quindi di fronte i due n°1, con il taggiasco che è avanti per 2-1 nei precedenti contro il nativo di Grande-Synthe ed entrambi hanno avuto un ottimo inizio di stagione: semifinale a Sydney, quarto turno all’Australian Open, semifinale a Rio de Janeiro e vittoria a San Paolo per l’azzurro mentre il transalpino ha vinto a Montpellier e ha raggiunto la finale anche a Marsiglia e a Dubai.