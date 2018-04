LIVE Genoa-Cagliari cronaca e risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Sorprese in entrambe le formazioni. Ballardini sceglie l’ex Rossettini al posto di Spolli. In campo anche il portoghese Medeiros al posto di Rigoni. Pandev riposa, sarà probabilmente Bessa ad agire più avanzato in aiuto di Lapadula. Lopez schiera il suo Cagliari col classico 3-5-2 ma cambia alcuni interpreti: ci sono Pisacane e Andreolli in difesa al posto di Romagna e Castan. Riposa Padoin, torna capitan Dessena a centrocampo.



LIVE Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali

Genoa 3-5-1-1: Perin, Biraschi, Rossettini, Zukanovic, Medeiros, Laxalt, Rosi, Cofie, Hiljemark, Bessa, Lapadula

Cagliari 3-5-2: Cragno, Andreolli, Ceppitelli, Pisacane, Dessena, Lykogiannis, Ionita, Barella, Faragò, Sau, Pavoletti

LIVE Genoa-Cagliari. Si recupera oggi il match tra le due compagini rossoblù valido per la 27^ giornata di Serie A. Allo stadio Marassi, la squadra di Ballardini ospita quella di Diego Lopez. Sfida salvezza tra due squadre molto vicine in campionato. Padroni di casa a quota 31 punti, ospiti a 29. Le zone calde per la lotta per non retrocedere sono poco distanti e fare punti oggi in quello che diventa a tutti gli effetti uno scontro diretto sarebbe fondamentale.

Il Genoa è reduce dal pareggio 1-1 contro la Spal, il Cagliari dal poker subito in casa dal Torino. Due stati d’animo differenti che questa sera alle 18.30 si affronteranno a caccia di un risultato positivo. Ballardini dovrà rinunciare a Bertolacci e Taarabt entrambi out per squalifica, ma ritrova Rosi dopo il turno di stop. Lapadula trova conferma in avanti insieme a Pandev. Sarà classico 3-5-2 per il Grifone con Bessa in mezzo al campo con Hiljemark e Rigoni. In difesa conferma per Spolli, Zukanovic e Biraschi.

Il Cagliari vuole ripartire come lo stesso tecnico Diego Lopez ha ammesso nella conferenza stampa di vigilia. Sicuro il forfait di Han e Farias mentre dal 1′ ci saranno Sau, Pavoletti e Barella, certi del posto da titolare. Ancora fuori causa Cigarini in mezzo al campo. Davanti a Cragno il trio di centrali composto da Romagna, Ceppitelli e Castan.

