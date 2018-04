LIVE Genoa-Cagliari cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

LIVE Genoa-Cagliari. Si recupera oggi il match tra le due compagini rossoblù valido per la 27^ giornata di Serie A. Allo stadio Marassi, la squadra di Ballardini ospita quella di Diego Lopez. Sfida salvezza tra due squadre molto vicine in campionato. Padroni di casa a quota 31 punti, ospiti a 29. Le zone calde per la lotta per non retrocedere sono poco distanti e fare punti oggi in quello che diventa a tutti gli effetti uno scontro diretto sarebbe fondamentale.

Il Genoa è reduce dal pareggio 1-1 contro la Spal, il Cagliari dal poker subito in casa dal Torino. Due stati d’animo differenti che questa sera alle 18.30 si affronteranno a caccia di un risultato positivo. Ballardini dovrà rinunciare a Bertolacci e Taarabt entrambi out per squalifica, ma ritrova Rosi dopo il turno di stop. Lapadula trova conferma in avanti insieme a Pandev. Sarà classico 3-5-2 per il Grifone con Bessa in mezzo al campo con Hiljemark e Rigoni. In difesa conferma per Spolli, Zukanovic e Biraschi.

Il Cagliari vuole ripartire come lo stesso tecnico Diego Lopez ha ammesso nella conferenza stampa di vigilia. Sicuro il forfait di Han e Farias mentre dal 1′ ci saranno Sau, Pavoletti e Barella, certi del posto da titolare. Ancora fuori causa Cigarini in mezzo al campo. Davanti a Cragno il trio di centrali composto da Romagna, Ceppitelli e Castan.

LIVE Genoa-Cagliari, le probabili formazioni

Genoa 3-5-2: Perin, Biraschi, Spolli, Zukanovic, Laxalt, Rosi, Bessa, Rigoni, Hiljemark, Pandev, Lapadula Allenatore: Davide Ballardini

Cagliari 3-5-2: Cragno, Romagna, Ceppitelli, Castan, Padoin, Lykogiannis, Barella, Ionita, Faragò, Sau, Pavoletti Allenatore: Diego Lopez