LIVE Italia-Belgio femminile diretta tempo reale: azzurre a caccia della qualificazione al Mondiale

Dopo il successo conquistato venerdi scorso in Moldova, la Nazionale femminile torna in campo questo pomeriggio per un’altra sfida cruciale nella corsa verso la qualificazione al Mondiale di Francia 2019. Al “Paolo Mazza” di Ferrara (calcio d’inizio alle 18), arriva il Belgio, l’avversario più temibile e attrezzato del Gruppo 6.

Le ragazze di Milena Bertolini si sono rese protagoniste fin qui di un percorso netto: 5 vittorie in 5 partite e 15 punti messi in cascina, con conseguente primato nel girone, che al momento permetterebbe alle azzurre di strappare il biglietto per la Francia (si qualificano direttamente solo le prime di ogni girone, mentre le 4 migliori seconde andranno ai playoff). La marcia dell’Italia è partita il 15 settembre scorso, con un netto successo contro la Moldova a La Spezia per 5-0, al quale ha fatto seguito 4 giorni dopo la vittoria di misura in Romania (1-0 il finale). Rumene che sono state battute nuovamente il 24 ottobre a Castel di Sangro, con un perentorio 3-0. Il 28 novembre è poi arrivata una nuova vittoria esterna in Portogallo (1-0), fino ad arrivare al già menzionato blitz in Moldova di pochi giorni fa (3-1 il finale in favore dell’Italia). Superando il Belgio nel match odierno, la squadra azzurra staccherebbe nettamente le belghe in classifica mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione, portando il proprio vantaggio sulle avversarie a un rassicurante +8.

La squadra di Ives Serneels, dal canto suo, cercherà di ottenere 3 punti che riaprirebbero tutti i giochi per il primato del girone: le belghe sono si seconde in classifica, con 10 punti conquistati, ma hanno disputato una gara in meno rispetto alle azzurre, e con un successo nella sfida odierna, si porterebbero a -2 dall’Italia, con la possibilità di realizzare il sorpasso nei successivi match da disputare, ultimo dei quali sarà proprio l’incontro di ritorno contro le azzurre, in programma il prossimo 4 settembre. Il cammino delle ragazze belghe ha avuto inizio il 19 settembre, con una goleada contro la Moldova (12-0 il risultato finale), alla quale ha fatto seguito il 20 ottobre una vittoria più sofferta contro la Romania (3-2). Pochi giorni dopo, il 24, il Belgio si è imposto per 1-0 in Portogallo, ma nell’incontro di ritorno disputato in casa venerdi scorso, le lusitane hanno bloccato sull’1-1 la squadra belga, risultato che ha complicato il discorso qualificazione per la squadra di Serneels. L’Italia dovrà perciò dimostrarsi pronta ad affrontare una vera e propria battaglia, avendo di fronte un avversario determinato a rimediare subito all’ultimo risultato negativo e che si giocherà il tutto per tutto per non compromettere definitivamente le speranze di qualificazione diretta.

Bisogna quindi attendersi un incontro molto avvincente e ricco di spettacolo. A dirigerlo sarà la sig.ra Katalin Kulcsàr, arbitro ungherese.