LIVE Juventus-Sampdoria, cronaca e risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Sorprese tra le fila bianconere: Allegri lancia dall’inizio Howedes in difesa, da vedere se la sua posizione sarà da centrale di destra con uno schieramento a tre o da terzino con reparto a quattro. Non c’è Higuain nell’undici iniziale. Attacco affidato a Mandzukic e Dybala. Nessuna sorpresa per Giampaolo che schiera i suoi con il classico 4-3-2-1

LIVE Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Juventus 3-5-2: Buffon, Howedes, Rugani, Chiellini; Cuadrado, Matuidi, Pjanic, Khedira, Asamoah, Mandzukic, Dybala

Sampdoria 4-3-1-2: Viviano, Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez, Zapata, Quagliarella

LIVE Juventus-Sampdoria fischio d’inizio ore 18.00, match valido per la 32^ giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino si sfidano i bianconeri di Allegri e i blucerchiati del tecnico Giampaolo. La capolista Juve si getta nel campionato dopo la cocente eliminazione ad opera del Real Madrid in Champions.

I padroni di casa, dopo la vittoriosa trasferta a Benevento dell’ultimo turno, si affidano al fresco Dybala che ha riposato, causa squalifica, in Coppa. L’argentino sarà affiancato da Higuain e probabilmente da Cuadrado. Turno di riposo possibile per Mandzukic. Stesso discorso in mezzo al campo dove Marchisio potrebbe essere rilanciato dall’inizio con Khedira e Matuidi. In difesa out De Sciglio per un problema al piede sinistro, ci sarà Lichtsteiner a presidiare la fascia destra. A sinistra Asamoah in vantaggio su Alex Sandro mentre al centro Benatia e Chiellini davanti a Buffon. Rugani però potrebbe avere qualche chance di far rifiatare uno dei due compagni.

La Sampdoria è reduce dal pareggio per 0-0 nel derby con il Genoa. Gli uomini di Giampaolo vogliono ribadire la prestazione dell’andata in cui la Doria si impose in casa e trovò i tre punti. I blucerchiati dovranno rinunciare sicuramente a Bereszynski squalificato e Murru infortunato. In regia Torreira con Praet mentre Barreto è ancora in dubbio. Pronto Linetty. Sulla trequarti Ramirez potrebbe riprendersi il posto a svantaggio di Caprari. In attacco solito duo con Quagliarella e Zapata.

L’arbitro dell’incontro sarà Mariani con assistenti Marrazzo e Carbone. Al Var Chiffi.

LIVE Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

Juventus 4-3-3: Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi, Khedira; Cuadrado, Dybala, Higuain Allenatore: Massimiliano Allegri

Sampdoria: 4-3-1-2: Viviano, Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Torreira, Praet, Barreto; Ramirez; Quagliarella, Zapata Allenatore: Marco Giampaolo