LIVE Lazio-Roma, calcio d’inizio ore 20.45

Trentaduesima giornata Serie A TIM 2017/18, Stadio Olimpico (Roma)

19.45 – FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (X-X-X): in attesa.

19.45 – FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (X-X-X): in attesa.

19.30 – Sarà Paolo Silvio Mazzoleni della sezione AIA di Bergamo a dirigere il derby della Capitale. In qualità di assistenti sono stati designati Preti e Paganese, quarto uomo Maresca. Al VAR ci saranno Rocchi e Di Fiore.

19.20 – Amici di SuperNews, buonasera da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Roma!

È il giorno del derby della Capitale, una domenica in cui un’intera città si ferma per far parlare il campo. È Lazio-Roma il posticipo della trentaduesima giornata di Serie A, una gara tutta da vivere con due squadre appaiate in classifica, a quota 60 punti, che vanno a caccia del piazzamento in Champions League.

Animi contrapposti, quelli di Lazio e Roma. Se da una parte c’è la voglia di rivalsa biancoceleste dopo la disfatta nel match di ritorno di Europa League contro gli austriaci del Salisburgo, dall’altra ci sono i giallorossi col morale a mille dopo essere riusciti a rimontare lo svantaggio sul Barcellona ed aver centrato le semifinali della “coppa dalle grandi orecchie”.

Lazio-Roma non è solo un duello tra due delle migliori squadre del nostro campionato, ma è anche una sfida tra due bellissime tifoserie e, soprattutto, una serrata bagarre tra Ciro Immobile e Edin Dzeko.

L’attaccante campano è uno dei favoriti, assieme a Salah, Messi e Lewandowski, per la conquista della Scarpa d’oro: il numero 17 biancoceleste è a quota 27 gol, a due lunghezze dal fuioriclasse del Liverpool che guida questa speciale classifica a pari merito con l’astro del Barça. Edin Dzeko, dal canto suo, ha segnato poco più della metà dei gol del suo collega di reparto (14) ma ha iscritto il suo nome nel tabellino dei marcatori in tre delle ultime quattro partite ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ROMA

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Lulic, Milinkovic-Savic; Luis Alberto; Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (3-4-1-2): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Under, Dzeko.