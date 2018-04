LIVE Lazio-Salisburgo, risultato in tempo reale: standing ovation per Immobile

85′- L’attaccante della Lazio lascia il posto a Caicedo per questi ultimi minuti

85′- Lo stesso Immobile tante la girata al volo, pallone alto di molto

84′- OCCASIONE LAZIO! Cross di Parolo per la testa di Immobile, si salva Walke in calcio d’angolo

82′- Ammonito Schlager per fallo di mano, il giocatore era diffidato e salterà la gara di ritorno

81′- Cambio per il Salisburgo: Wolf per Haidara

79′- Bellissima chisura di Patric, che è entrato bene in parita

78′- Tiro senza troppe pretese di Ramalho, palla alta

76′- GOOOOL DELLA LAZIO! Leiva recupera palla sulla trequarti, Immobile fa passare il pallone sotto le gambe del portiere e segna il quarto gol per i biancocelesti!

74′- Tiro centrale di Immobile, facile per Walke

72′- GOOOOL DELLA LAZIO! Felipe Anderson supera in velocità tre avversari e batte a tu per Walke. Grandissimo gol del brasiliano: 3-2 Lazio

71′- Si mette male per la Lazio, che subisce il secondo gol in casa

70′- GOOOL SALISBURGO! Dormita della difesa laziale, il neo entrato Minamino approfitta entrando in area e a battere Strakosha

69′- Cambio anche per il Salisburgo: esce Gulbrandsen ed entra il giapponese Minamino

68′- Ripartenza di Felipe Anderson, il brasiliano però viene fermato

66′- OCCASIONE LAZIO! Ancora Parolo al tiro, stavolta Berisha mura la conclusione

65′- Lancio per Gulbrandes, ma l’attaccanta viene fermato per un fallo di mano

63′- Doppio cambio per la Lazio: Felipe Anderson e Patric prendono il posto di Luis Albero e Basta

62′- Punizione conquistata da Immobile

61′- Ancora Lainer in azione, il pallone gli rimpalla addosso ed è rimessa dal fondo

60′- Tiro di Lainer, Luiz Felipe salva in calcio d’angolo

58′- Tiro di Luis Albero dal limite, troppo centrale

55′- Tiro rasoterra di Ulmer che trova pronto Strakosha

52′- Immobile fermato per fuorigioco, ma la posizione era regolare e l’attaccante stava andando verso la porta

51′- I giocatori della Lazio ora sembrano indiavolati, grandissimo avvio della squadra di Inzaghi

49- GOOOOOL DELLA LAZIO! Bellissima combinazione con Lulic che manda al cross Luis Alberto, arriva Parolo che di tacco fa 2-1.

47′- Basta perde palla al limite dell’area, Ulner serve Gulbrandsen che non riesce a calciare

46′- Cominciato il secondo tempo

45’+2- Finisce il primo tempo tra i fischi dell’Olimpico per la direzione arbitrale. Restate con noi per il secondo tempo live di Lazio-Salisburgo

45’+1- La Lazio chiede un rigore per un presunto fallo di Ramalho-Silva su Luis Alberto, ma è lo spagnolo ad andare addosso al difensore

45′- Buon lavoro di Gulbrandsen che va al tiro, palla facile per Strakosha

44′- OCCASIONE LAZIO! Bellissima azione di Lulic, palla al bacio per la testa di Milinkovic-Savic, ma il serbo manda il pallone fuori!

42′- Ripartenza tentata da Luis Alberto, ferma tutto Caleta-Car

40′- Fallo di Luiz Felipe su Daboer

38′- OCCASIONE LAZIO! Immobile viene servito in area ma viene disturbato involontariamente dal suo compagno Milinkovic-Savic e l’occasione sfuma

37′- Fermato Ciro Immobile in posizione irregolare

36′- Ci provs Haidara al volo dalla distanza, palla sul fondo

35′- Rischia Walke, che dribbla Immobile e rilancia in avanti

33′- Dalla parte opposta cade a terra Immobile, che chiede invano l’estrema punzione

31′- Lazio infuriata per il rigore concesso, onestamente molto fiscale da parte dell’arbitro

29′- GOOOL SALISBURGO! Dal dischetto Berisha spiazza Strakosha, 1-1 il punteggio

28′- RIGORE PER IL SALISBURGO! Basta mette una mano sul volto di Daboer e l’arbitro concede un rigore molto generoso

27′- Contatto in area biancoceleste, Daboer a terra

26′- Tentativo dalla distanza di Parolo, palla ampiamente a lato

25′- Punizione battuta, fallo fischiato in attacco

23′- Fallo di Lulic su Lainer, buona chance per la squadra della Red Bull

22′- Il Salisburgo gioca con una linea difensiva molto alta, la Lazio potrebbe approfittarne in contropiede

20′- Lancio di Ulmer, troppo lungo per Gulbransen

19′- Ottimo ripiegamento in fase difensiva di Lulic, che blocca l’avanzata di Lainer

18′- Lancio di Leiva per Lulic, in posizine di fuorigioco

17′- Angolo per gli austriaci, Lainer colpisce di testa ma la difesa ribatte

16′- Combinazione Immobile-Luis Alberto, bravo Haidara a chiudere

14′- Fase dove più che altro di combatte a centrocampo

12′- Il Salisburgo prova a rispondere, ma la Lazio si difende con ordine

10′- Lancio ancora per l’attaccante norvegese, Strakosha legge in anticipo l’uscita

9′- Gulbrandsen scappa in velocità alla difesa biancoceleste, il tiro però è ampiamente fuori

8′- GOOOOL LAZIO! Cross di Basta rasoterra, Immobile manca la conclusione ma alle sue spalle arriva Lulic che mette in rete: 1-0 Lazio

6′- Serpentina di Luis Alberto, tiro murata dalla difesa ospite

5′- Girata di Immobile dal limite dell’area, palla troppo luga per tutti

4′- Luis Alberto si allarga sulla sinitra, il suo cross non è racolto da nessuno

3′- La squadra di Rose pratica un pressing molto alto, volto al recupero immediato della sfera

2′-Austriaci che fanno girare il pallone in attesa di trovare spazi, la Lazio copre bene

1′- E’ cominciata, Salisburgo in possesso di palla

ore 21.00- Le due squadre stanno entrando in campo, manca pochissimo al fischio d’inizio

Amici di SuperNews, buona serata dallo stadio Olimpico, dove tra pochi minuti seguiremo live Lazio-Salisburgo, gara di andata dei quarti di finale di Europa League. Vi daremo in diretta tutti gli aggiornamenti del match e vi racconteremo in tempo reala azione per azione.

EUROPA LEAGUE, LIVE LAZIO-SALISBURGO: RISULTATO E CRONACA IN TEMPO REALE- Dopo le disfatte di Juve e Roma in Champions League, questa sera tocca alla Lazio, impegnata contro il Red Bull Salisburgo nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Inzaghi, a meno di clamorosi ribaltoni nella prossima settimana, è verosimilmente l’unica squadra della Serie A che ha ancora qualche chance di andare avanti nelle coppe europee e in essa vengono riposte tutte le ultime speranze del calcio italiano. Non è però il massimo momento di splendore per i biancocelesti: in campionato è arrivata una sola vittoria nelle ultime quattro partite, con il quarto posto attualmente perso appannaggio dell’Inter. Ora la squadra capitolina deve impiegare tutte le energie fisiche e mentali sull’Europa League, visto che oltre al prestigio la vittoria del trofeo porterebbe anche la qualificazione diretta ai gironi di Champions. L’avversario non è assolutamente da sottovalutare, visto che gli austriaci hanno eliminato agli ottavi di finale una squadra esperta come il Borussia Dortmund, oltre a dominare il proprio torneo nazionale. All’Olimpico sono previsti oltre 40mila spettatori; chi non sarà allo stadio o davanti alla tv potrà seguire con SuperNews live Lazio-Salisburgo, con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale del match in diretta.

Live Lazio-Salisburgo, le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; L. Felipe, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, L. Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

RB SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Ramalho-Silva, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Samassèkou, Berisha, Schlager; Gulbrandsen, Dabour. Allenatore: Rose