LIVE Lazio-Sampdoria, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

LIVE Lazio-Sampdoria, stadio Olimpico di Roma fischio d’inizio ore 15. Match valido per la 34^ giornata di Serie A. Si affrontano i biancocelesti di Inzaghi e i blucerchiati di Giampaolo.

Obiettivi differenti per le due compagini. Se i laziali cercano punti per i posti validi per la prossima edizione della Champions League, i liguri vogliono lottare fino alla fine per una posizione buona per entrare in Europa League. Dopo il successo della Roma, la squadra di Inzaghi vorrà rispondere per rimanere incollata al terzo posto.

La Lazio dovrà fare a meno dello squalificato Luis Alberto e probabilmente anche di Parolo non al meglio anche se il centrocampista italiano sta provando a recuperare. Spazio quindi a Felipe Anderson insieme a Immobile in avanti. Caceres in difesa dovrebbe vincere il ballottaggio con Luiz Felipe. Accanto a lui De Vrij e Radu con Marusic e Lukaku sulle corsie.

Gli ospiti arrivano dal successo per 1-0 contro il Bologna. I doriani vogliono ripetersi all’Olimpico contro la Lazio o quantomeno fare punti preziosi. Per Giampaolo un dubbio importante sulla trequarti con Caprari e Ramirez che si giocano una maglia. Attenzione anche ad Alvarez che si candida come outsider. Attacco affidato ai soliti Zapata e Quagliarella mentre il resto della formazione è sicuro con Strinic titolare a sinistra e il ritorno di Bereszynski a destra. Centrocampo a tre con Praet, Barreto e Torreira. Soliti due centrali davanti a Viviano.

LIVE Lazio-Sampdoria, le probabili formazioni

Lazio 3-5-1-1: Strakosha, Caceres, De Vrij, Radu, Marusic, Lukaku, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Lulic, Felipe Anderson, Immobile Allenatore: Simone Inzaghi

Sampdoria 4-3-1-2: Viviano, Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic, Barreto, Torrerira, Praet, Ramirez, Quagliarella, Zapata Allenatore: Marco Giampaolo