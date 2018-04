LIVE Lecce-Fondi: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Lecce-Fondi, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui collegati per seguire LIVE in tempo reale la cronaca diretta di Lecce-Fondi, match valido per la 35^ giornata del girone C del campionato di Serie C. La situazione dice che nello scorso turno, la squadra guidata da mister Fabio Liverani ha messo di nuovo le mani sul proprio destino, complici la vittoria sulla Reggina, dei salentini, la sconfitta del Trapani contro la Virtus Francavilla ed il pareggio casalingo del Catania nel posticipo di lunedì contro la Juve Stabia allo stadio “Massimino”. Ora il Lecce ha 3 partite per poter chiudere i conti sul discorso della vittoria del campionato: oggi la capolista sfiderà il Racing Fondi, e poi giocherà contro Paganese e Monopoli. La settimana giallorossa è stata contrassegnata dalla “scena da Libro Cuore”, con Giuseppe Torromino che – causa infortunio – ha fatto un passo indietro, formando consensualmente la rescissione del contratto permettendo a Roberto Pacilli di poter essere inserito in lista, da cui era uscito dopo il mercato di gennaio. Il Lecce voglioso di B sfiderà un Racing Fondi che è alla ricerca disperata di punti per continuare a sperare nella salvezza, che però in modo diretto sta sfumano, nonostante sia già retrocesso l’Akraga. Lecce-Fondi, calcio d’inizio alle 14:30.