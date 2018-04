Serie C Lecce-Fondi 2-0: Lepore apre e Di Piazza chiude una gara che avvicina il Lecce alla B

Serie C: Lecce-Fondi 2-0 grazie alle reti di Lepore e Di Piazza i ragazzi di Liverani si avvicinano alla Serie B

Lecce-Fondi 2-0

45 – 5 di recupero e Pezone al posto di Adessi

44 – Dubickas per Di Piazza Selasi per Arrigoni e Pacilli per Mancosu

40 – GOOOLLLLLLLLLLL Di Piazza in torsione su cross di Tabanelli

35 – Costa Ferreira lascia il posto a Tabanelli

34 – Il Lecce non riesce a chiuderla e il Fondi se la gioca

31 – Ci ha provato Addessi, rovesciata che non trova la porta

24 – Fuori Pompei e Vastola dentro Quaini e Corticchia e fuori Caturano dentro Saraniti. Ammonito Cosenza

23 – Punizione pericolosa di Mancosu

16 – Ciotola al posto di Corvia

13 – Destro a giro di Di Piazza pricolosissimo

8 – Calcio d’angolo e scontro testa contro testa fra due giocatori

4 – Incredibile Adessi non mette dentro a porta vuota

Nessun cambio

RIPRESA

45 – FINE PRIMO TEMPO 1-0!

42 – Bravo Elezaj a opporsi a un tentativo di Mancosu

39 – Pericoloso il Fondi con lancio di Corvia che sbatte su Pompei

33 – Addessi è realmente il più insidioso dei suoi

30 – Lecce ora assai carico

27 – GOOOLLLLLLLLLLLL Splendido Lepore a giro da fuori!

24 – Caturano non capisce il velo di Costa Ferreira e dall’alra parte sinistro a giro di Addessi deboli

19 – Pericolosissimo il Fondi con Corvia di testa su cui è bravissimo Perucchini, Buon break laziale

15 – Costa Ferreira non coglie e non arpiona un gran tacco di Di Piazza

14 – Di Piazza e Ciancio non si capiscono. L’attaccante avrebbe potuto essere solo davanti al portiere

11 – Già 3 corner per il Lecce. Racing che ha provato ad affacciarsi

7 – Lecce che ottiene e non concretizza il primo corner

4 – Lecce subito aggressivo. Costa Ferreira non sfrutta una buona punizione

PARTITI!

Lecce-Fondi, formazioni

Lecce: Perucchini, Mancosu, Cosenza, Arrigoni, Costa Ferreira, Di Piazza, Lepore, Caturano, Ciancio, Armellino, Legittimo. A disp: Chironi, Pacilli, Valeri, Megelaitis, Tabanelli, Marino, Dubickas, Tsonev, Gambardella, Persano, saraniti, Selasi. Allenatore:Liverani



Racing Fondi: Elezaj, Pompei, Addessi, De Martino, Mastropietro, Vastola, Galasso, Mangraviti, Polverini, Corvia, Paparusso. A disp: Cojocaru, Ghinassi, maldini, Quaini, Vasco, Pezone, Cortuicchia, Tommaselli, Stikas, Ciotola, Sakaj. Allenatore: Luiso

Lecce-Fondi, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui collegati per seguire LIVE in tempo reale la cronaca diretta di Lecce-Fondi, match valido per la 35^ giornata del girone C del campionato di Serie C. La situazione dice che nello scorso turno, la squadra guidata da mister Fabio Liverani ha messo di nuovo le mani sul proprio destino, complici la vittoria sulla Reggina, dei salentini, la sconfitta del Trapani contro la Virtus Francavilla ed il pareggio casalingo del Catania nel posticipo di lunedì contro la Juve Stabia allo stadio “Massimino”. Ora il Lecce ha 3 partite per poter chiudere i conti sul discorso della vittoria del campionato: oggi la capolista sfiderà il Racing Fondi, e poi giocherà contro Paganese e Monopoli. La settimana giallorossa è stata contrassegnata dalla “scena da Libro Cuore”, con Giuseppe Torromino che – causa infortunio – ha fatto un passo indietro, formando consensualmente la rescissione del contratto permettendo a Roberto Pacilli di poter essere inserito in lista, da cui era uscito dopo il mercato di gennaio. Il Lecce voglioso di B sfiderà un Racing Fondi che è alla ricerca disperata di punti per continuare a sperare nella salvezza, che però in modo diretto sta sfumano, nonostante sia già retrocesso l’Akraga. Lecce-Fondi, calcio d’inizio alle 14:30.