45’+2′- Terminata la prima frazione.

45’+1′- Otamendi tira da fuori area. La palla termina di poco a lato. Viene ammonito poi per il fallo in precedenza.

45′- Cross di De Bruyne su calcio di punizione, ma la palla termina fuori.

44′- Ci saranno due minuti di recupero.

42′- Firmino tenta un tiro da lontano. Conclusione da dimenticare, termina in curva.

40′- Milner fermato dai difensori in area di rigore.

37′- Chamberlain stava per involarsi ma uno dei difensori ha chiuso bene.

35′- Robertson cerca di entrare in area e tirare ma un difensore del City lo ferma prima di tirare in porta.

33′- Sane calcia l’angolo nel mucchio ma trova solo un difensore avversario che libera la palla dall’area di rigore.

31′- GOOOLLLLL!!!!! 3-0 Liverpool con Mane. L’attaccante dei Reds indovina l’angolo e insacca in rete.

27′- Milner prova a crossare in area di rigore. La difesa dei Reds allontana la palla.

25′- Ederson manca il lancio per Sane e getta la palla in fallo laterale.

23′- De Bruyne mette in area un passaggio corto ma Karius intercetta la sfera.

21′- GOOOLLLLLLL!!! 2-0 Liverpool con Oxlande-Chamberlain. Il giocatore riceve un passaggio e decide di tirare da 20 metri. Il tiro termina a rete.

18′- Fuorigioco di Salah.

15′- Sane non riesce a smarcare David Silva con un lancio ma la difesa, attenta, spazza via la palla.

13′- Sane con il suo tiro dal limite dell’area di rigore esce di poco largo oltre il palo destro.

11′- GOOOLLLL!!!!! 1-0 Liverpool con Salah. L’egiziano è al posto giusto al momento giusto e non resta che gettare la palla in rete.

9′- Battuta la punizione dagli inglesi ma Jesus termina in fuorigioco.

8′- Firmino ha preso solo le gambe invece della palla, fallo. Manchester City ottiene un punizione.

5′- Sane scatta in area e va al tiro ma la conclusione viene fermata. Corner per il City.

3′- Walker parte in solitaria ma non riesce a concludere l’azione, i difensori sono riusciti a fermarlo.

1′- Iniziato il match.

20:00- FORMAZIONE UFFICIALE LIVERPOOL (4-3-3): Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Oxlande-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino. All. Jurgen Klopp

19:55- FORMAZIONE UFFICIALE MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Laporte, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Gundogan, Sane, Jesus. All. Guardiola

19:50- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Liverpool-Manchester City. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Klopp e Guardiola.

18:55- PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL (4-3-3): Karius-Alexander-Arnold-Van Dijk-Lovren-Robertson-Oxlande Chamberlain-Henderson-Wjinaldum-Salah-Firmino-Manè. All. Jurgen Klopp

18:50- PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson-Walker-Kompany-Otamendi-Danilo-David Silva-Fernandinho-De Bruyne-Sterling-Gabriel Jesus-L. Sanè. All. Guardiola



Quarto di finale di Champions League tutto inglese. Il derby del nord Inghilterra si sposta in Champions, valevole per i quarti di finale. Entrambe le formazioni vengono da un ottavo di finale dopo aver segnato molte reti tra andata e ritorno. Il City ha eliminato il Basilea andata 4-0 e il ritorno perdendo 2 a 1, mentre il Liverpool ha steso il Porto in casa sia 5-0, mentre il ritorno con un pareggio sterile. Liverpool e Manchester City per un posto nelle semifinali. I Reds hanno già battuto in campionato i Citizens, ma il tecnico tedesco crede nel passaggio del turno e sembra non avere paura dei Citizens.

Klopp si affida ovviamente al suo tridente titolare, con un Mohamed Salah in forma straripante ad affiancare Firmino e Mané. A centrocampo Emre Can recupera, ma dovrebbe partire dalla panchina: spazio a Oxlade-Chamberlain e Milner. Gli inglesi Robertson e Alexander-Arnold presidieranno le fasce. Il Manchester City risponderà con tutta la sua potenza di fuoco offensiva: Aguero ko e non convocato, al pari di Stones e Mendy: come prima punta giocherà Gabriel Jesus. Sanè e Sterling esterni del tridente, a centrocampo ci sarà Gundogan. In attacco giocherà anche De Bruyne che farà la diga tra attacco e centrocampo.