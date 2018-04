LIVE Livorno-Carrarese: cronaca risultato e diretta in tempo reale Ripresa

Livorno-Carrarese 1-1

45 – 3 di recupero

41 – Attenzione c’è il raddoppio del Piacenza Livorno a 3 minuto dalla B

40 – Piscopo servito da Vassallo batte a botta sicura ma la retroguaria respinge

37 – Errore i Ricci che potrebbe innescare Vantaggiato ma Baraye salva tutto

33 – Piscopo per Vittorini e Bentivegna per Tortori

26 – Murilo e Kabashi per Valiani e Maiorino

21 – Nella Carrarese fuori Cais dentro Vassallo

20 – Applausi per Franco passato in barella.

16 – Ammonito Bruno

14 – Tentoni al posto di Cardoselli

12 – Ottima giocata di Vantaggiato che ne supera 3 e poi conclude fuori

10 – Carrarese molto pimpante

5 – Miracolo di Mazzoni su tiro i Biasci

4 – Giandonato al posto di Luci

Ripresa che parte in netto ritardo in contemporaneità con Siena

FINE PRIMO TEMPO 1-1

45 + 2 GOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Vantaggiato pareggia con un’azione tamburegiante conclua di sinistro da Vantaggiato

45 – 3′ di recupero e Vantaggiato fermato in posizione regolare

38 – Attenzione perché al momento il Siena perde

30 – Ammoniti Perico e Foresta

25 – Gara nervosa

22 – Palla di Maiorino per Doumbia, diagonale su cui si oppone Borra

20 – Framco infortunato entra Bresciani

14 – OOOLLLLLLLL Carrarese in vantaggio con ol i Cais che mette dentro ma sembra in fuorigioco

4 – Dopo 10 minuti i ritardo si è partiti. Portiere della Carrarese non espulso solo ammonito dopo aver atto fallo su Vantaggiato fuori area e lanciato verso la porta

PARTITI

Le formazioni ufficiali di Livorno-Carrarese

Livorno (4-3-3): Mazzoni; Pedrelli, Perico, Gonnelli, Franco; Luci, Bruno, Valiani; Doumbia, Vantaggiato, Maiorino

Carrarese (4-2-3-1): Borra; Rosaia, Vitturini, Ricci, Baraye; Vardoselli, Agyei; Tortori, Foresta, Cais; Biasci

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui per seguire un importante match della trentasettesima giornata del campionato di Serie C Girone A, ovvero Livorno-Carrarese. Continua l’infinita lotta per la promozione diretta in questo girone. Le protagoniste sono ormai da tempo – dato che il Pisa è stato definitivamente escluso dopo la sconfitta nel derby – Livorno e Robur Siena, coi labronici che distanziano i bianconeri – impegnati quest’oggi contro il Piacenza in totale contemporaneità – di due lunghezze. Il tecnico Andrea Sottil – reduce dalla non facile vittoria contro l’Arzachena – ha un dubbio importante che riguarda la porta. Il titolare Mazzoni si è infatti infortunato durante la gara contro i sardi ed in settimana ha lavorato a tratti. A quanto pare – però – dovrebbe esserci comunque lui fra i pali. Non sarà semplice l’impegno contro i marmiferi della Carrarese. La squadra di Silvio Baldini in classifica si trova al quarto posto; un ottimo piazzamento in vista dei play-off, che però dev’essere difeso. Livorno-Carrarese prenderà il via alle 16:30

Le probabili formazioni

LIVORNO (4-3-3): Mazzoni; Pedrelli, Perico, Gonnelli, Franco; Luci, Bruno, Valiani; Doumbia, Vantaggiato, Maiorino. A disp. Pulidori, Sambo, Borghese, Pirrello, Bresciani, Morelli, Giandonato, Kabashi, Murilo, Perez, Montini, Manconi. All.: Sottil

CARRARESE (4-2-3-1): Borra; Rosaia, Benedini, Ricci, Baraye; Tentoni, Agyei; Tortori, Foresta, Vassallo; Biasci. A disp. Lagomarsini, Benedetti, Possenti, Vitturini, Cardoselli, Marchionni, Miele F., Miele G., Piscopo, Bentivegna, Cais.