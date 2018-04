LIVE: Livorno-Pisa: cronaca diretta e risultato in tempo reale Doumbia!

Livorno-Pisa 1-0

25 – Occasione Pisa con Eusepi su cross di Negro

22 – Esterno della rete colto da Vantaggiao

20 – Sul quinto corner per il Pisa, Lisuzzo di testa impegna Mazzoni

17 – Il Pisa prova a ripartire. Gli uomini più pericolosi sono Lisi e Birindelli

12 – Sabotic si scontra con un compagno ed è temporaneamente fuori

10 – Ci prova Vantaggiato, parata

8 – GOOOOLLLLLLLLL Doumbia in contropiede avviato da Giandonato e concluso da Doumbia

6 – Maiorino è capace di inserirsi bene

4 – Buon avvio per il Livorno

2 – Doumbia dalla distanza e Voltolini para

PARITI!

Livorno-Pisa, formazioni

LIVORNO (4-3-3): Mazzoni; Pedrelli, Perico, Gonnelli, Bresciani; runo, Giandonato; Valiani, Vantaggiato, Doumbia.

PISA (4-4-2): Voltolini; Birindelli, Sabotic, Lisuzzo, Filippini; Lisi, Gucher, Maltese, Di Quinzio; Negro, Eusepi.

Livorno-Pisa, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui per seguire il match clou della giornata del Girone A di Serie C, ovvero Livorno-Pisa. Oltre ad essere un derby fra i più sentiti e storici del calcio italiano, è uno scontro al vertice per quanto riguarda il raggruppamento A, con due squadre che – in tempi e modi diversi – hanno attraversato un periodo parecchio travagliato in campionato. Mentre con l’avvento del terzo allenatore – Mario Petrone – sulla panchina nerazzurra, il Pisa sembra avere recuperato la quadra con le vittorie su Giana Erminio e Pro Piacenza – quest’ultima ottenuta in extremis – il Livorno sembra essere piombato in una crisi senza fine. I labronici arrivano da una stagione che dopo il girone d’andata, sembrava proiettare gli amaranto incontrastati verso la Serie B. Per altro, la prima sconfitta in campionato era giunta proprio ad opera del Pisa – allenato da Michele Pazienza – all'”Arena Garibaldi”. Di recente, tanta confusione in casa livornese, con le dimissioni di Andrea Sottil – poi rientrate – l’esonero dello stesso allenatore col successivo ingaggio di Luciano Foschi il quale in quattro partite ha trovato 2 vittorie – con Siena e Viterbese – e due gravi KO con Monza ed Olbia che hanno proiettato in testa la Robur Siena. Calcio d’inizio di Livorno-Pisa, questo pomeriggio alle ore 17:00.