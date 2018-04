LIVE Lorenzi-M.Zverev 1-3 in tempo reale, Atp Marrakech: nuovo break del tedesco

PAOLO LORENZI – (8) MISCHA ZVEREV 1-3*

Primo turno Atp Marrakech (terra battuta)

16.29 – BREAK M.ZVEREV! Lungo il rovescio di Lorenzi. 1-3

16.28 – Il nastro aiuta la volée di Zverev. Quarta palla break

16.27 – Gran prima di servizio. Quinta parità

16.27 – Altro errore di dritto per l’azzurro. Terza chance

16.26 – Scambio infinito e alla fine cede il tedesco. Quarta parità

16.25 – Si difende bene Zverev e arriva un’altra palla break

16.24 – Chance “cancellata”. Altra parità

16.23 – Sbaglia la smorzata Lorenzi, palla break per il tedesco

16.22 – Dritto lungolinea di Zverev. Seconda parità

16.21 – 40-40 da 40-15, rimbalzo anomalo

16.20 – Dritto lungolinea “lungolinea” dell’azzurro. 40-15

16.19 – Bel rovescio incrociato del tedesco, che lascia fermo il senese. 30-15

16.16 – CONTRO-BREAK LORENZI! Sbaglia la volée Mischa Zverev. 1-2

16.16 – Passante di rovescio. 15-40 e due chance di contro-break

16.15 – Gran risposta dell’azzurro col rovescio. 15-30

16.14 – BREAK M.ZVEREV! Altro doppio fallo da parte del senese. 0-2

16.13 – Doppio fallo e palla break per il tedesco

16.12 – Rimane sul nastro il dritto dell’azzurro. 30-30

16.10 – Il maggiore degli Zverev tiene la battuta a 15. 0-1

16.08 – Inizia il match, serve il tedesco

16.05 – Giocatori in campo per il riscaldamento

15.56 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. 6-1 6-2 il punteggio in favore di Ramos Viñolas contro Ahouda, a breve in campo Paolo Lorenzi e Mischa Zverev (tra l’altro compagni di doppio)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Paolo Lorenzi – Mischa Zverev: i precedenti

San Pietroburgo 2016 – Cemento indoor – R32 – LORENZI b. M.Zverev 3-6 7-6(6) 6-0

Lorenzi al rientro nel circuito Atp dopo l’infortunio al piede

Il senese, dopo esser stato convocato (senza scendere in campo in Coppa Davis) ed aver perso nel primo turno del Challenger di San Luis Potosí, rientra ufficialmente nel circuito Atp dopo l’infortunio al piede che gli ha costretto a saltare i tornei su terra battuta di febbraio (con l’eliminazione al secondo turno di Quito da parte del futuro vincitore del torneo, lo spagnolo Roberto Carballés Baena) e avendo raggiunto i quarti di finale a Sydney a gennaio, oltre alle sconfitte all’esordio a Doha e nel primo Slam stagionale.

L’avversario, nel primo turno dell’Atp Marrakech, sarà il tedesco Mischa Zverev, contro il quale ha vinto l’unico precedente. Il nativo di Mosca non è partito bene in questo inizio di 2018, collezionando diversi primi turni (Sydney, Australian Open, Montpellier, Rotterdam, Acapulco e Miami) e riuscendo ad ottenere una vittoria solamente a Brisbane, Marsiglia ed Indian Wells. Al netto della non brillantezza dei due nell’ultimo periodo, l’azzurro dovrebbe essere favorito rispetto al suo avversario proprio per la superficie.