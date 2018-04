LIVE Manchester City-Liverpool, risultato in tempo reale: le probabili formazioni

15:25- PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson-Walker-Otamendi- Kompany-Laporte-Gundogan-Fernandinho-Silva-De Bruyne-Aguero-Sané. All. Guardiola

15:20- PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL (4-3-3): Kartius-Alexander Arnold-Van Dijk- Lovren-Robertson-Wajnaldum-Miner-Oxlade-Chamberlain- Salah-Firmino-Manè. All. Jurgen Klopp

Ritorno dei quarti di Champions nel derby inglese tra Manchester City e Liverpool che ha sapore di rivincita per i citinzens. Gli uomini di Guardiola, però, dovranno partire dal 3-0 dell’andata subito ad Anfield. I Citizens non hanno scelta che di vincere con un secco 3-0. Con la coppia Aguero e Sané i Citizens dovranno affidarsi a loro per provare un’autentica rimonta. Dalla parte degli uomini di Guardiola a Manchester ci credono, ma ovviamente dalle sponde del Merseyside c’è voglia di tornare a dominare soprattutto in Europa. Ederson va in porta, con Walker, Otamendi, Kompany e Laporte a formare la linea difensiva. Dubbi dal centrocampo in su: in caso di tre giocatori, probabile l’utilizzo del tridente Gundogan–Fernandinho–Silva. L’attacco dovrebbe essere composto da De Bruyne, Aguero e Sané.

Il Liverpool è in ottima forma e sembra tranquillo che il passaggio del turno sia il loro che sognano di arrivare tra le prime quattro. Emre Can ed Henderson non prenderanno parte al match, mentre Salah, Robertson e Moreno potrebbero recuperare per questa sfida. Il modulo non si cambia, con Karius in porta. Alexander Arnold, Van Dijk, Louvren e Robertson vanno in difesa con Wijnaldum, Milner e Oxlade-Chamberlain a gestire le operazioni in mezzo al campo. Davanti confermato il trio Firmino, Mané e Salah.