64′- Cross insidioso di Fernandinho dalla fascia destra, ma la palla sorvola l’area di rigore e termina in fallo laterale.

62′- Tiro di De Bruyne che termina di poco a lato.

60′- Tiro di Alexander Arnold che termina alto sopra la traversa.

58′- Conclusione di Wijnaldum dalla lunga distanza: il suo destro non centra la porta difesa da Ederson.

55′- GOOOLLLL!!!!!! 1-1 Liverpool con Salah. Dopo una conclusione potente parata da Ederson Salah si trova tra i piedi la palla e la getta in rete.

53′- Ritorna ad attaccare la squadra di Guardiola e soprattutto a farsi vedere avanti.

51′- Alexander Arnold ferma uno scambio Sané- David Silva.

49′- Sanè fermato al limite dell’area di rigore.

47′- De Bruyne mette mezzo un passaggio corto ma Karius è reattivo e intercetta la sfera.

45′- Si riparte.

SECONDO TEMPO

45′- Terminata la prima frazione.

44′- Non ci sarà recupero.

42′-Conclusione di Bernando Silva che si stampa vicino al palo.

41′- Fernandinho blocca un cotropiede dei Reds in angolo.

38′-Bernardo Silva riceve il pallone sulla destra, entra in area e disegna un sinistro a giro: dopo la deviazione di Robertson, la palla finisce in corner.

36′-Due conclusioni prima di Bernando Silva e poi di Gabriel Jesus, ma Karius c’è e para entrambe.

34′-Ammonito per proteste Firmino.

33′-Cross di Firmino che viene però pescato in fuorigioco.

30′-Ammonito Bernardo Silva per proteste.

29′-Ammonito Alexander Arnold per irregolarità.

27′-Bernardo Silva punta Robertson e appoggia appena fuori l’area di rigore per De Bruyne, ma il tiro termina tra le braccia di Ederson.

25′-Alexander Arnold recupera su Sané.

23′-Jurgen Klopp incita la sua squadra a pressare alto.

21′- Tiro-cross di Sanè dalla sinistra: Karius smanaccia il pallone con i pugni fuori dall’area di rigore.

19′-Walker con un colpo di testa manda la palla in fallo laterale.

16′-Louvren prende Sterling per il giocatore del City è fallo. Punizione per il Manchester.

14′-Fallo di Ederson che prende le gambe dell’avversario. Ammonizione per il portiere del Liverpool.

13′-Ammonizione per Manè per proteste.

11′-Gli uomini Klopp dopo incassato lo svantaggio prova a pressare per tenere lontani i giocatori del City.

10′-Alexander Arnold spazza una palla pericolosa fuori dall’area di rigore.

8′-Conclusione di De Bruyne che termina di poco a lato.

6′-Salah, dalla destra, si accentra e tenta il cross per l’inserimento di Mane’ sul secondo palo: traversone impreciso, riparte Ederson con una rimessa dal fondo.

4′-Conclusione di Sanè che termina di poco a lato. Il City subito in attacco per recuperare il 3-0 dell’andata.

2′- GOOOLLLL!!!! 1-0 Manchester City con Gabriel Jesus. Grande sciabolata di De Bruyne con Sterling che aggancia la palla in area e la passa a Gabriel Jesus che insacca.

1′-Iniziato il match.

20:10- FORMAZONE UFFICIALE MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi; Fernandinho, De Bruyne, Silva D., Silva B; Sanè, Sterling, Jesus. All. Guardiola

20:00- FORMAZIONE UFFICIALE LIVERPOOL (4-3-3):Karius; Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Wjnaldum, Oxlade-Chamberlain; Manè, Salah, Firmino. All. Jurgen Klopp

19:50- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Manchester City-Liverpool. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Guardiola e Klopp.

15:25- PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson-Walker-Otamendi- Kompany-Laporte-Gundogan-Fernandinho-Silva-De Bruyne-Aguero-Sané. All. Guardiola

15:20- PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL (4-3-3): Kartius-Alexander Arnold-Van Dijk- Lovren-Robertson-Wajnaldum-Miner-Oxlade-Chamberlain- Salah-Firmino-Manè. All. Jurgen Klopp

Ritorno dei quarti di Champions nel derby inglese tra Manchester City e Liverpool che ha sapore di rivincita per i citinzens. Gli uomini di Guardiola, però, dovranno partire dal 3-0 dell’andata subito ad Anfield. I Citizens non hanno scelta che di vincere con un secco 3-0. Con la coppia Aguero e Sané i Citizens dovranno affidarsi a loro per provare un’autentica rimonta. Dalla parte degli uomini di Guardiola a Manchester ci credono, ma ovviamente dalle sponde del Merseyside c’è voglia di tornare a dominare soprattutto in Europa. Ederson va in porta, con Walker, Otamendi, Kompany e Laporte a formare la linea difensiva. Dubbi dal centrocampo in su: in caso di tre giocatori, probabile l’utilizzo del tridente Gundogan–Fernandinho–Silva. L’attacco dovrebbe essere composto da De Bruyne, Aguero e Sané.

Il Liverpool è in ottima forma e sembra tranquillo che il passaggio del turno sia il loro che sognano di arrivare tra le prime quattro. Emre Can ed Henderson non prenderanno parte al match, mentre Salah, Robertson e Moreno potrebbero recuperare per questa sfida. Il modulo non si cambia, con Karius in porta. Alexander Arnold, Van Dijk, Louvren e Robertson vanno in difesa con Wijnaldum, Milner e Oxlade-Chamberlain a gestire le operazioni in mezzo al campo. Davanti confermato il trio Firmino, Mané e Salah.